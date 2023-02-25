Кострома литературная и кинематографическая

Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города
На костромской земле было снято более 100 фильмов.

Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Марчелло Мастроянни и Владислав Галкин вдохновлялись и создавали свои шедевры именно здесь! Я расскажу, что манит сюда режиссеров, в какие города превращалась Кострома на экране и какие опасности подстерегали актеров на съемках.
5
5 отзывов
Кострома литературная и кинематографическая
Кострома литературная и кинематографическая
Кострома литературная и кинематографическая
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кострома — универсальная киноплощадка

Мы встретимся в историческом центре города, недалеко от места, где стоял первый костромской кинотеатр. За что же «киношники» так любят Кострому? Сами режиссеры в интервью говорят, что едут сюда за исторической натурой. Гуляя по Костроме и рассматривая архитектурные памятники разных эпох и стилей, вы убедитесь, что здесь можно снимать все и обо всем: от времен татаро-монгольского нашествия и до наших дней

Киноместа Костромы

Я покажу дебаркадер, где снимался «Жестокий романс», и беседку Островского, от которой герой Михалкова Паратов съезжал на белой лошади к пристани. А еще Торговые ряды, известные по фильмам «Два капитана», «Бесы» и «Очи черные», и проспект Мира, знакомый зрителям по «Доктору Живаго». Кроме того, вы увидите театр Островского и узнаете, как Ипатьевский монастырь связан с «Борисом Годуновым» и «Юностью Петра».

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
25 фев 2023
Ольга грамотно составила маршрут экскурсии. Информации много, но не навязчиво. Учла наши интересы. В следующий раз обратимся к ней же.
О
24 фев 2021
Эксурсия отличная. Гид Ольга, молодец. Очень доступно,интересно. Три часа пролетели незаметно.
А
26 окт 2020
Ольга - отличный экскурсовод, легкая в общении, старалась ответить на все наши вопросы. Рассказала о кинематографической Костроме и даже больше, старалась по ходу рассказа учесть наши интересы, давала рекомендации. Очень рекомендую;) Спасибо!
О
5 сен 2020
Ольга чудесная рассказчица. Видно, что искренне любит Кострому, многое о ней знает! Видя нашу заинтересованность в истории Костромы, рассказала и о ней. Посоветовала куда сходить
И ещё она улыбчивая✌️😉
Дмитрий
11 авг 2020
Ольга, потрясающий экскурсовод, хороший человек, красивая женщина, отличный специалист! Жду следующей встречи в Плесе.

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