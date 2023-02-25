Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города
На костромской земле было снято более 100 фильмов.
Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Марчелло Мастроянни и Владислав Галкин вдохновлялись и создавали свои шедевры именно здесь! Я расскажу, что манит сюда режиссеров, в какие города превращалась Кострома на экране и какие опасности подстерегали актеров на съемках.
Мы встретимся в историческом центре города, недалеко от места, где стоял первый костромской кинотеатр. За что же «киношники» так любят Кострому? Сами режиссеры в интервью говорят, что едут сюда за исторической натурой. Гуляя по Костроме и рассматривая архитектурные памятники разных эпох и стилей, вы убедитесь, что здесь можно снимать все и обо всем: от времен татаро-монгольского нашествия и до наших дней
Киноместа Костромы
Я покажу дебаркадер, где снимался «Жестокий романс», и беседку Островского, от которой герой Михалкова Паратов съезжал на белой лошади к пристани. А еще Торговые ряды, известные по фильмам «Два капитана», «Бесы» и «Очи черные», и проспект Мира, знакомый зрителям по «Доктору Живаго». Кроме того, вы увидите театр Островского и узнаете, как Ипатьевский монастырь связан с «Борисом Годуновым» и «Юностью Петра».
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 490 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я коренная костромичка и с удовольствием покажу вам самые интересные места нашего старинного города на Волге.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Николай
25 фев 2023
Ольга грамотно составила маршрут экскурсии. Информации много, но не навязчиво. Учла наши интересы. В следующий раз обратимся к ней же.
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Оксана
24 фев 2021
Эксурсия отличная. Гид Ольга, молодец. Очень доступно,интересно. Три часа пролетели незаметно.
А
Александра
26 окт 2020
Ольга - отличный экскурсовод, легкая в общении, старалась ответить на все наши вопросы. Рассказала о кинематографической Костроме и даже больше, старалась по ходу рассказа учесть наши интересы, давала рекомендации. Очень рекомендую;) Спасибо!
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Ольга
5 сен 2020
Ольга чудесная рассказчица. Видно, что искренне любит Кострому, многое о ней знает! Видя нашу заинтересованность в истории Костромы, рассказала и о ней. Посоветовала куда сходить И ещё она улыбчивая✌️😉
Дмитрий
11 авг 2020
Ольга, потрясающий экскурсовод, хороший человек, красивая женщина, отличный специалист! Жду следующей встречи в Плесе.
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