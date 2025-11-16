На прогулке по старинным улочкам Костромы вы узнаете о самых увлекательных страницах её истории и о жизни костромичей сегодня.
Выберите один из двух маршрутов и увидите знаковые памятники и места киносъёмок, узнаете о масонской тайне Пушкиных, пророке Авеле и «распутной деревне» Сусаниных. Также вы научитесь пользоваться прибором XIX века и получите три костромских сувенира.
Описание экскурсииОткройте для себя Кострому: маршруты, памятники и тайны Мы предлагаем два ежедневно чередующихся маршрута. На каждом из них вы познакомитесь с главными достопримечательностями Костромы – Сусанинской площадью, пожарной каланчой, знаменитыми Торговыми рядами и памятником Сусанину, а также с вездесущими зайцами деда Мазая. Красный маршрут Вы увидите Романовский музей, Дворянское собрание, знак на месте основания Костромы, памятники Островскому и собаке Бобке, скульптуру Снегурочки, а также места, где снимался фильм «Очи чёрные». Заглянете в древний Богоявленско-Анастасиин монастырь, на Сырную биржу и в Костромской кремль. Узнаете, как чугунная лестница перепугала благородных дам, какую масонскую тайну хранили потомки Пушкина, какое проклятье висело над костромским театром и почему в городском водопроводе однажды вместо воды потекла водка. Синий маршрут Вы прогуляетесь вдоль Волги и увидите памятник ювелиру с многократно украденным кольцом. Побываете в беседке Островского, а также в местах, где снимались фильмы «Два капитана» и «Жестокий романс». Узнаете, как двое костромичей спасли двух российских царей в XVII и XIX веках, чем покоритель Кавказа генерал Ермолов провинился перед кухаркой костромского священника и что напророчил императорам таинственный предсказатель монах Авель. Также выясните, почему Александр Дюма назвал место жительства потомков Ивана Сусанина «самой распутной деревней России» и зачем Иосиф Сталин избирался депутатом Костромского горсовета. Кроме того:
- вы научитесь пользоваться популярным в XIX веке прибором «стереоскоп» и увидите уникальные стереофотографии Костромы, сделанные более 100 лет назад;
- сможете подержать в руках подлинные старинные открытки с видами города и другие необычные артефакты из нашей коллекции;
• продегустируете костромской сыр и необычный чай, приготовленный по старинному рецепту, а также получите на память три костромских подарка: сладкий, солёный и денежный! Важная информация:
- Экскурсия предполагает два разных маршрута. Карту и расписание маршрутов можно посмотреть в фотогалерее.
- Экскурсия полностью пешеходная, для удобства используются наушники.
- По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей.
- В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Костроме и обменяться впечатлениями.
- Дополнительных расходов не предполагается, все дегустации и сувениры включены в стоимость.
- В случае плохой погоды предложим фирменные зонты и одноразовые дождевики.
Ежедневно в 15:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сусанинская площадь
- Пожарная каланча
- Гауптвахта
- Дом Борщова
- Торговые ряды
- Костромской Кремль
- Беседка Островского
- Богоявленско-Анастасиин монастырь
- Романовский музей
- Дворянское собрание
- Городской театр
- Молочная гора
- Набережная Волги
- Старая пристань
- Знак на месте основания города
- Сырная биржа
- Мазайские зайцы
- Скульптура Снегурочки
- Скульптура собаки Бобки
- Памятник Юрию Долгорукому
- Памятник Ивану Сусанину
- Памятник Александру Островскому
- Памятник кустарю-ювелиру
Что включено
- Услуги гида-историка
- Дегустация костромского сыра
- Дегустация необычного чая
- Сувениры
- Радиоаппаратура с наушниками
- Дождевики и зонты на случай дождя
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советская, д. 3
Завершение: Г. Кострома, центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
16 ноя 2025
Здравствуйте!
Брали две экскурсии: Полет над Костромой в VR-очках и эту экскурсию.
Александра нам услышать так и не довелось, так как нам с мужем не хватило наушников. Или что-то там было с
М
Мария
3 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, было очень интересно, не нудно, необычно. Были на синем маршруте.
Р
Роман
3 ноя 2025
Экскурсовод очень глубоко знает историю своего города и не только, при этом он очень приятный и харизматичный человек. На протяжении экскурсии давал время на отдых и выдавал приятные подарки. Однозначно рекомендую, жена тоже в восторге!
С
Сергей
22 окт 2025
Экскурсовод Александр- замечательный! Экскурсия понравилась, Александр провел по всем историческим местам, рассказывая исторические факты и современную историю. Рекомендую!
Л
Людмила
22 окт 2025
Давно не получала такого удовольствия от экскурсий. Экскурсовод просто идеал, высококлассный профессионал, не только владеет массой информации о Костроме, но и прекрасно умеет эту информацию изложить и донести до аудитории. 2,5 часа пролетели как 10 минут. Большое спасибо Александр! Вы лучший! Всем рекомендую этого гида и эту экскурсию.
О
Ольга
19 окт 2025
Хочу отметить лёгкость в ведении переписки с гидом Александром. Все вопросы решаются быстро и легко. Экскурсия проходила в форме беседы, материал излагался легко и доступно. Александр - грамотный, эрудированный и
А
Андрей
1 окт 2025
Хочется поделиться не просто отзывом, а огромной благодарностью за незабываемые впечатления! Недавно посетил экскурсию «Погружение в историю и современную жизнь Костромы» с гидом Александром и до сих пор нахожусь под
А
Анна
30 сен 2025
Мы совершили замечательное путешествие в прошлое в сопровождении профессионального историка Александра. Легко, интересно, с юмором, с погружением в события минувших этих и рассказом о современности! По ходу экскурсии нам вручали подарки - сладкие, соленые, денежные, а также угощали горячим чаем, пряниками, сыром, шоколадом. Тур получился и познавательный, и вкусный! Большое спасибо за прекрасный выходной в Костроме!
А
Андрей
29 сен 2025
Это уже моя вторая экскурсия с гидом Александром Замаряновым. Недавно я побывал на другом туре - совершил полет над Костромой в VR-шлеме, получил незабываемые эмоции! Новая экскурсия, на которую я
Н
Николай
24 сен 2025
Сегодня побывал на синем маршруте. Гуляли вдоль Волги и по таким улицам и переулкам, куда туристы обычно не заглядывают. Парадную часть города (главную площадь с пожарной каланчой, знаменитые торговые ряды)
Н
Николай
23 сен 2025
Вчера я был на «Кострома в VR», мне понравилось, поэтому решил продолжить и на сегодня записался к тому же гиду на пешеходную экскурсию. И оказалось, что не зря! «Погружение в
