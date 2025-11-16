читать дальше

историю» получилось не менее увлекательным. Эта экскурсия проходит по двум маршрутам и сегодня был красный. Начну с того, что техническая сторона на высоте. Очень удобная аппаратура с наушниками. Во время экскурсий я люблю фотографировать, поэтому приходится часто отходить в сторону и пропускать часть рассказа. А тут благодаря наушникам я всегда слышал голос гида, даже когда отходил на приличное расстояние. Это очень удобно! Погода сегодня была дождливая и гид Александр сразу выдал бесплатные дождевики и красивые зонты. По ходу экскурсии он проводил мини-викторину и вручал презенты за каждый правильный ответ. Приятными неожиданностями стали дегустации и сувениры. Ну и рассказ интересный, причем не только об истории, но и о том, чем сегодня живет город. Короче, Александру респект! Он меня заинтриговал обещанием, что завтра на синем маршруте будет еще круче и там будет дегустация такого сыра, который я еще никогда не пробовал (а я сыр люблю и пробовал самый разный). После этого я задумался. С одной стороны, ходить на экскурсии три дня подряд - это уже вроде как-то слишком. С другой стороны, хочется составить максимально полное впечатление о городе. Поэтому я все же решился и на завтра записался на второй (синий) маршрут)))