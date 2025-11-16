Мои заказы

Погружение в историю и современную жизнь Костромы: два уникальных маршрута

Погружение в историю и современную жизнь Костромы
На прогулке по старинным улочкам Костромы вы узнаете о самых увлекательных страницах её истории и о жизни костромичей сегодня.

Выберите один из двух маршрутов и увидите знаковые памятники и места киносъёмок, узнаете о масонской тайне Пушкиных, пророке Авеле и «распутной деревне» Сусаниных. Также вы научитесь пользоваться прибором XIX века и получите три костромских сувенира.
Описание экскурсии

Откройте для себя Кострому: маршруты, памятники и тайны Мы предлагаем два ежедневно чередующихся маршрута. На каждом из них вы познакомитесь с главными достопримечательностями Костромы – Сусанинской площадью, пожарной каланчой, знаменитыми Торговыми рядами и памятником Сусанину, а также с вездесущими зайцами деда Мазая. Красный маршрут Вы увидите Романовский музей, Дворянское собрание, знак на месте основания Костромы, памятники Островскому и собаке Бобке, скульптуру Снегурочки, а также места, где снимался фильм «Очи чёрные». Заглянете в древний Богоявленско-Анастасиин монастырь, на Сырную биржу и в Костромской кремль. Узнаете, как чугунная лестница перепугала благородных дам, какую масонскую тайну хранили потомки Пушкина, какое проклятье висело над костромским театром и почему в городском водопроводе однажды вместо воды потекла водка. Синий маршрут Вы прогуляетесь вдоль Волги и увидите памятник ювелиру с многократно украденным кольцом. Побываете в беседке Островского, а также в местах, где снимались фильмы «Два капитана» и «Жестокий романс». Узнаете, как двое костромичей спасли двух российских царей в XVII и XIX веках, чем покоритель Кавказа генерал Ермолов провинился перед кухаркой костромского священника и что напророчил императорам таинственный предсказатель монах Авель. Также выясните, почему Александр Дюма назвал место жительства потомков Ивана Сусанина «самой распутной деревней России» и зачем Иосиф Сталин избирался депутатом Костромского горсовета. Кроме того:
  • вы научитесь пользоваться популярным в XIX веке прибором «стереоскоп» и увидите уникальные стереофотографии Костромы, сделанные более 100 лет назад;
  • сможете подержать в руках подлинные старинные открытки с видами города и другие необычные артефакты из нашей коллекции;

• продегустируете костромской сыр и необычный чай, приготовленный по старинному рецепту, а также получите на память три костромских подарка: сладкий, солёный и денежный! Важная информация:

  • Экскурсия предполагает два разных маршрута. Карту и расписание маршрутов можно посмотреть в фотогалерее.
  • Экскурсия полностью пешеходная, для удобства используются наушники.
  • По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей.
  • В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Костроме и обменяться впечатлениями.
  • Дополнительных расходов не предполагается, все дегустации и сувениры включены в стоимость.
  • В случае плохой погоды предложим фирменные зонты и одноразовые дождевики.

Ежедневно в 15:15

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сусанинская площадь
  • Пожарная каланча
  • Гауптвахта
  • Дом Борщова
  • Торговые ряды
  • Костромской Кремль
  • Беседка Островского
  • Богоявленско-Анастасиин монастырь
  • Романовский музей
  • Дворянское собрание
  • Городской театр
  • Молочная гора
  • Набережная Волги
  • Старая пристань
  • Знак на месте основания города
  • Сырная биржа
  • Мазайские зайцы
  • Скульптура Снегурочки
  • Скульптура собаки Бобки
  • Памятник Юрию Долгорукому
  • Памятник Ивану Сусанину
  • Памятник Александру Островскому
  • Памятник кустарю-ювелиру
Что включено
  • Услуги гида-историка
  • Дегустация костромского сыра
  • Дегустация необычного чая
  • Сувениры
  • Радиоаппаратура с наушниками
  • Дождевики и зонты на случай дождя
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советская, д. 3
Завершение: Г. Кострома, центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсия предполагает два разных маршрута. Карту и расписание маршрутов можно посмотреть в фотогалерее
  • Экскурсия полностью пешеходная, для удобства используются наушники
  • По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей
  • В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Костроме и обменяться впечатлениями
  • Дополнительных расходов не предполагается, все дегустации и сувениры включены в стоимость
  • В случае плохой погоды предложим фирменные зонты и одноразовые дождевики
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Н
Наталья
16 ноя 2025
Здравствуйте!
Брали две экскурсии: Полет над Костромой в VR-очках и эту экскурсию.
Александра нам услышать так и не довелось, так как нам с мужем не хватило наушников. Или что-то там было с
читать дальше

оборудованием, какие-то неполадки. Нам проводил экскурсию Николай. Николай рассказывал интересно, молодец, старался.

Но звезду снимаю за то, что хотелось бы послушать Александра, так как на экскурсию собирались именно к нему. Считаю, что проблем с техникой не должно быть никаких.

М
Мария
3 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, было очень интересно, не нудно, необычно. Были на синем маршруте.
Гид всю экскурсию в контакте с участниками, вопросы в виде викторины, подарочки, дегустации.
Р
Роман
3 ноя 2025
Экскурсовод очень глубоко знает историю своего города и не только, при этом он очень приятный и харизматичный человек. На протяжении экскурсии давал время на отдых и выдавал приятные подарки. Однозначно рекомендую, жена тоже в восторге!
С
Сергей
22 окт 2025
Экскурсовод Александр- замечательный! Экскурсия понравилась, Александр провел по всем историческим местам, рассказывая исторические факты и современную историю. Рекомендую!
Л
Людмила
22 окт 2025
Давно не получала такого удовольствия от экскурсий. Экскурсовод просто идеал, высококлассный профессионал, не только владеет массой информации о Костроме, но и прекрасно умеет эту информацию изложить и донести до аудитории. 2,5 часа пролетели как 10 минут. Большое спасибо Александр! Вы лучший! Всем рекомендую этого гида и эту экскурсию.
О
Ольга
19 окт 2025
Хочу отметить лёгкость в ведении переписки с гидом Александром. Все вопросы решаются быстро и легко. Экскурсия проходила в форме беседы, материал излагался легко и доступно. Александр - грамотный, эрудированный и
читать дальше

приятный в общении человек. Использование наушников сделало прослушивание комфортным. Гулять под дождём было ненапряжно, т. к. были заботливо предложены дождевики. Внимание экскурсантов оживлялось вручением открыток с видами города за правильный ответ.)) На прощание были вручены сувениры и даны советы на интересующие темы. Желаю успехов!

А
Андрей
1 окт 2025
Хочется поделиться не просто отзывом, а огромной благодарностью за незабываемые впечатления! Недавно посетил экскурсию «Погружение в историю и современную жизнь Костромы» с гидом Александром и до сих пор нахожусь под
читать дальше

приятным впечатлением.

Это была не сухая лекция и не заученный монолог, а настоящее живое общение. Александр — гида такого формата я еще не встречал. Он настолько интересно, легко и с искренней любовью рассказывает о своем городе, что возникает полное ощущение, будто вы гуляете по Костроме с лучшим другом, который является большим знатоком и фанатом ее истории.

Особенно хочется отметить его уникальный талант связывать века воедино. Он мастерски переплетает рассказы о древней Костроме, событиях XVIII, XIX и XX веков с современной жизнью города. Эта связь времен, поданная через призму человеческих историй, делает прошлое невероятно близким и понятным.

И вся эта подача — с огромной заботой о слушателях, по-дружески тепло и непринужденно. При этом абсолютно ясно, что за этой легкостью стоит высочайший профессионализм и глубокие знания историка. Александр не просто «зачитывает» материал, он мыслит, анализирует и делится этим с вами.

Итог: это невероятно хорошо сделанная экскурсия, которую я смело могу рекомендовать всем! Спасибо Александру за этот прекрасный день и открытие для себя настоящей, живой Костромы!

А
Анна
30 сен 2025
Мы совершили замечательное путешествие в прошлое в сопровождении профессионального историка Александра. Легко, интересно, с юмором, с погружением в события минувших этих и рассказом о современности! По ходу экскурсии нам вручали подарки - сладкие, соленые, денежные, а также угощали горячим чаем, пряниками, сыром, шоколадом. Тур получился и познавательный, и вкусный! Большое спасибо за прекрасный выходной в Костроме!
А
Андрей
29 сен 2025
Это уже моя вторая экскурсия с гидом Александром Замаряновым. Недавно я побывал на другом туре - совершил полет над Костромой в VR-шлеме, получил незабываемые эмоции! Новая экскурсия, на которую я
читать дальше

попал, - это полное перевоплощение гида. Александр - историк по образованию, он провел нашу группу по очень интересным локациям Костромы, о существовании которых многие путешественники даже не догадываются! Нас ждал увлекательный рассказ о прошлом и настоящем Костромы, а также несколько остановок, на которых мы пробовали необычный шоколад, дегустировали сыры, пили горячий чай с пряниками и наслаждались видами Костромы. Большое спасибо за прекрасное путешествие!

Н
Николай
24 сен 2025
Сегодня побывал на синем маршруте. Гуляли вдоль Волги и по таким улицам и переулкам, куда туристы обычно не заглядывают. Парадную часть города (главную площадь с пожарной каланчой, знаменитые торговые ряды)
читать дальше

мы сегодня тоже посетили. Но меня больше впечатлила «нетуристическая Кострома» - было интересно увидеть город не только с парадного фасада, но и изнутри. Гид Александр рассказывал истории, которых нет ни в Википедии, ни на туристических сайтах. Например, про местного изобретателя зеленого шоколада, про парижскую возлюбленную костромского купца Колодезникова, или про неприличный роман писателя Писемского. Вообще гид весьма эрудированный (с профессиональным историческим образованием) и при этом с хорошим чувством юмора. А еще мы побывали в маленькой ремесленной сыроварне и продегустировали разные сорта. Горгонзола там конечно вкусная, но такую я раньше уже пробовал. А вот твердые сырные шарики «белпер кнолле» (я потом это название загуглил) действительно удивили, причем не только меня, но и других экскурсантов. Мы их перепробовали со всевозможными добавками: от сладкого шоколада, до жгучего васаби. Просто потрясающе! Как и вчера на красном маршруте, сегодня нам снова надарили разных симпатичных сувениров. После таких экскурсий в сувенирные магазины можно уже и не заходить))) Короче, все было нереально круто. Александру респект! Это лучшие экскурсии и реально лучший экскурсовод! Всем рекомендую: если окажетесь в Костроме - сходите обязательно!!!

Н
Николай
23 сен 2025
Вчера я был на «Кострома в VR», мне понравилось, поэтому решил продолжить и на сегодня записался к тому же гиду на пешеходную экскурсию. И оказалось, что не зря! «Погружение в
читать дальше

историю» получилось не менее увлекательным. Эта экскурсия проходит по двум маршрутам и сегодня был красный. Начну с того, что техническая сторона на высоте. Очень удобная аппаратура с наушниками. Во время экскурсий я люблю фотографировать, поэтому приходится часто отходить в сторону и пропускать часть рассказа. А тут благодаря наушникам я всегда слышал голос гида, даже когда отходил на приличное расстояние. Это очень удобно! Погода сегодня была дождливая и гид Александр сразу выдал бесплатные дождевики и красивые зонты. По ходу экскурсии он проводил мини-викторину и вручал презенты за каждый правильный ответ. Приятными неожиданностями стали дегустации и сувениры. Ну и рассказ интересный, причем не только об истории, но и о том, чем сегодня живет город. Короче, Александру респект! Он меня заинтриговал обещанием, что завтра на синем маршруте будет еще круче и там будет дегустация такого сыра, который я еще никогда не пробовал (а я сыр люблю и пробовал самый разный). После этого я задумался. С одной стороны, ходить на экскурсии три дня подряд - это уже вроде как-то слишком. С другой стороны, хочется составить максимально полное впечатление о городе. Поэтому я все же решился и на завтра записался на второй (синий) маршрут)))

