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Кострома, любимка, лакомка

5
3 отзыва
Дмитрий Z.
Дмитрий Z. – Гид из Костромы
Кострома, любимка, лакомка
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Кострома, любимка, лакомка
Кострома, любимка, лакомка

Что вы увидите

  • памятник Юрию Долгорукому
  • Гаупвахта
  • Пожарная каланча
  • Богоявленско-Анастасиинский монастырь
  • памятник Ивану Сусанину
  • памятник Ленину/Романовым
  • места съёмок знаменитых фильмов
  • Торговые ряды
  • Сырная биржа
  • Знаменитые гастрономические бренды
Кострома встречает нас ощущением любимого праздника в выходной. Напоминает рождественские ярмарки тихой Европы с ароматом медово-имбирных пряников и деревенским вкусом сыров.
Туристы знакомятся с яркими архитектурными памятниками города. У купеческой Костромы своё очарование. В своё время она была на 3-м месте в торговле по России. Многочисленные ряды: Калачные, Пряничные, Мелочные, Красные — будто сюжет русской жизни прошлых эпох и знаменитых кинолент, которые здесь снимали. Хочется всё пощупать, надкусить, попробовать.
Мы увидим основателя города Юрия Долгорукого. Москвичи знают своего родителя;-) Старинные деревянные и каменные постройки гармонично уживаются в пространстве тихих улочек и идеально подходят для памятных фотографий.
В ходе прогулки мы посетим Богоявленско-Анастасиинский монастырь, где хранится одна из наиболее почитаемых в России святынь — Феодоровская икона Божией Матери.
Во время прогулки по территориям старой крепости откроются красивые 🤩 волжские пейзажи. Энергичное путешествие на воздухе можно и нужно подкрепить вкусной трапезой в ностальгической атмосфере советской Костромы и интерьерах купеческого городка.
Что входит
  • Стоимость экскурсии (без посещения музея и точек питания)
Что не входит
  • Дополнительные расходы (по желанию):
  • Сувениры на память о Костроме – от 50 до 200 руб.
  • Фаст-фуд по-советски (пирог/чебурек с начинками, чай или морс) – около 100 - 150 руб..
  • Сувенирные медово-имбирные пряники с красивой глазировкой – 170-200 руб.
  • Проезд в общественном транспорте – от 20 руб. за поездку
  • Музей – до 400 руб. с 1 чел.
  • Обеденный комплекс – от 300 руб. в популярных точках питания
  • от 700-800 руб. в лучших видах Костромы
  • «Сусанинский» и прочие любимые сыры Костромы – от 500 руб. за 1 кг
  • Столовое бельё изо льна в ассортименте для семьи и в подарок
Начало
🚩 Сусанинская площадь, Кострома
Место завершения
🏁 ул. Советская, Кострома
Кострома, любимка, лакомка
Кострома, любимка, лакомка
Кострома, любимка, лакомка
Кострома, любимка, лакомка
Кострома, любимка, лакомка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий Z.
Дмитрий Z.
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3 отзыва оставили туристы

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