Кострома встречает нас ощущением любимого праздника в выходной. Напоминает рождественские ярмарки тихой Европы с ароматом медово-имбирных пряников и деревенским вкусом сыров.

Туристы знакомятся с яркими архитектурными памятниками города. У купеческой Костромы своё очарование. В своё время она была на 3-м месте в торговле по России. Многочисленные ряды: Калачные, Пряничные, Мелочные, Красные — будто сюжет русской жизни прошлых эпох и знаменитых кинолент, которые здесь снимали. Хочется всё пощупать, надкусить, попробовать.

Мы увидим основателя города Юрия Долгорукого. Москвичи знают своего родителя;-) Старинные деревянные и каменные постройки гармонично уживаются в пространстве тихих улочек и идеально подходят для памятных фотографий.

В ходе прогулки мы посетим Богоявленско-Анастасиинский монастырь, где хранится одна из наиболее почитаемых в России святынь — Феодоровская икона Божией Матери.

Во время прогулки по территориям старой крепости откроются красивые 🤩 волжские пейзажи. Энергичное путешествие на воздухе можно и нужно подкрепить вкусной трапезой в ностальгической атмосфере советской Костромы и интерьерах купеческого городка.