1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой
Начало: У памятнику Долгорукому
Сегодня в 18:00
10 июня в 12:00
2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома влюбленными глазами: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу купеческого города 18-19 веков, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
800₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города
Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды
Начало: На улице Островского
Завтра в 15:00
10 июня в 18:00
от 45503 640₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы
Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина
Начало: В любом удобном вам месте в Костроме
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNelli5 июня 2024Экскурсия очень познавательная, не представляла как много памятников архитектуры сохранилось в Костроме. Особенно понравились торговые ряды с храмом Спаса в
- ЛЛюбовь2 июня 2024Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
- ИИгорь2 июня 2024Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
- ААлексей31 мая 2024Необычная экскурсия со множеством детективных историй и с нестандартным маршрутом. Приятная вечерняя прогулка с интересным рассказчиком. Послужила прекрасным дополнением к дневной экскурсии по историческому центру.
- ППолина30 мая 2024Для первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и героях города. Детям 11 лет было познавательно! От оплаты до начала экскурсии прошло 2 часа - спасибо за оперативность 👍🏻
- ММарина25 мая 2024Очень интересно
- ППавел19 мая 2024рекомендую
- ЮЮлия17 мая 2024Отличная экскурсия с интересным рассказом, не перегруженная сведениями, которые выветриваются из головы через 5 минут, насыщенная всякими забавными и таинственными историями. Спасибо большое Петру
- ЛЛариса17 мая 2024Совершенно чудесные ребята проводили нам экскурсию! Информативно, интересно, доступно. Использовали при рассказе наглядный материал. Действительно, хотели показать этот город с
- ЕЕлена12 мая 2024Очень понравилось! Человек увлеченный. Рассказывает небанально. Очень рекомендуем всей нашей группой. Получили огромное удовольствие
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Памятник Ивану Сусанину»
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