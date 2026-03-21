Лучшее время для посещения Костромы и участия в экскурсии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а также есть возможность насладиться атмосферой города без лишней суеты. Весной и осенью, в мае и сентябре, погода также может быть приятной, но возможны дожди и прохлада. Зимой, несмотря на холод, экскурсия может стать уютной благодаря посещению кинотеатра, но стоит учитывать низкие температуры и снег.

Кострома часто становится местом съемок фильмов. На экскурсии вы узнаете, как кинематограф появился в городе, почему он так полюбился костромичам и как здесь родился великий Тарковский. Прогулка по центральной площади и посещение кинотеатра «Центральный» откроют вам историю кино от первых деревянных балаганов до современных блокбастеров. Узнайте о первых кинопромышленниках и насладитесь ретроспективным показом фильмов братьев Люмьер

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Часть первая: кино захватывает Кострому!

От центральной площади Костромы мы прогуляемся по следам кино-экспансии города. Вы узнаете, как и когда в Костроме появились первые деревянные балаганы, в которых показывали фильмы, и импровизированные электротеатры. Прогуляетесь по самой красивой и кино-улице города, услышите о купце-старовере Трофимове, который стал одним из первых русских кинопромышленников, и других деятелях кино нашего города: например, об Андрее Тарковском и Михаиле Пуговкине.

Вместе с этим будем выяснять, почему же кино так пришлось по вкусу костромичам. Я расскажу, как приобщались к прекрасному горожане до появления синематографа, как проводили свободное время взрослые и дети, мужчины и женщины, состоятельные и бедные жители в конце 19 — начале 20 века.

Часть вторая: магия кино изнутри

Изобретение братьев Люмьер изменило жизнь Костромы — и всего мира! Чтобы открыть историю мирового кинематографа, мы заглянем в кинотеатр «Центральный», где пройдет вторая часть программы. Вы узнаете о рождении кино и его пути от камеры-обскуры до полнометражных звуковых кинолент. Посетите ретроспективный показ фильмов братьев Люмьер и станете участниками киновикторины. А в финале проникнете в «святую святых» кинотеатра — операторскую!