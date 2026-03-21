Узнайте, как кинематограф проник в Кострому и покорил сердца горожан. Прогулка по кино-улицам и посещение кинотеатра «Центральный» ждут вас
Кострома часто становится местом съемок фильмов.
На экскурсии вы узнаете, как кинематограф появился в городе, почему он так полюбился костромичам и как здесь родился великий Тарковский.
Прогулка по центральной площади и посещение кинотеатра «Центральный» откроют вам историю кино от первых деревянных балаганов до современных блокбастеров. Узнайте о первых кинопромышленниках и насладитесь ретроспективным показом фильмов братьев Люмьер
Лучшее время для посещения Костромы и участия в экскурсии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а также есть возможность насладиться атмосферой города без лишней суеты. Весной и осенью, в мае и сентябре, погода также может быть приятной, но возможны дожди и прохлада. Зимой, несмотря на холод, экскурсия может стать уютной благодаря посещению кинотеатра, но стоит учитывать низкие температуры и снег.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Центральная площадь
Кинотеатр «Центральный»
Описание экскурсии
Часть первая: кино захватывает Кострому!
От центральной площади Костромы мы прогуляемся по следам кино-экспансии города. Вы узнаете, как и когда в Костроме появились первые деревянные балаганы, в которых показывали фильмы, и импровизированные электротеатры. Прогуляетесь по самой красивой и кино-улице города, услышите о купце-старовере Трофимове, который стал одним из первых русских кинопромышленников, и других деятелях кино нашего города: например, об Андрее Тарковском и Михаиле Пуговкине.
Вместе с этим будем выяснять, почему же кино так пришлось по вкусу костромичам. Я расскажу, как приобщались к прекрасному горожане до появления синематографа, как проводили свободное время взрослые и дети, мужчины и женщины, состоятельные и бедные жители в конце 19 — начале 20 века.
Часть вторая: магия кино изнутри
Изобретение братьев Люмьер изменило жизнь Костромы — и всего мира! Чтобы открыть историю мирового кинематографа, мы заглянем в кинотеатр «Центральный», где пройдет вторая часть программы. Вы узнаете о рождении кино и его пути от камеры-обскуры до полнометражных звуковых кинолент. Посетите ретроспективный показ фильмов братьев Люмьер и станете участниками киновикторины. А в финале проникнете в «святую святых» кинотеатра — операторскую!
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 68 туристов
Меня зовут Оксана, и я очень люблю свой город, так было всегда: и в детстве, и юности, и во взрослой жизни. И эта любовь со временем переросла в мое увлечение читать дальшеуменьшить
— изучение истории Костромы. В 2016 году я прошла профессиональное обучение и стала заниматься любимым делом с дипломом:) Рассказываю гостям о моем удивительном городе, делаю это оригинально и увлекательно! Показываю самые красивые улицы и дома города, составляю путеводитель по самым «вкусным» кафе и ресторанам, магазинчикам, лавочкам и музеям города. Приглашаю вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Павел
Очень интересная и познавательная экскурсия. Спасибо Оксане за прогулку по городу и Александру за удивительное путешествие за кулисы кинотеатра. Спасибо за терпеливые и подробные ответы на многочисленные вопросы, даже если они не совсем по теме кино.
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И
Инна
Оксана провела экскурс по кинематографу в г. Косторома просто отлично! Познавательно, интересно и замечательно! Столько фактов, интересных и с фото, очень занимательно. Далее экскурсия прошла в кинотеатре Центральный. Где гид читать дальшеуменьшить
Александр рассказал как от истоков создания кино и до фильмов Люмьер произошла эволюция в кино. Тоже очень познавательно. Посотрели исторические фильмы. Заглянули в операторскую, узнали как показывают фильмы в 3-D. Очень интересно, увлекательно и познавательно. А напоследок нам преподнесли неожиданный подарок - плëнку 18мм и плëнку, где видно кадры из к/ф Женщина, которая поёт. Ребята, спасибо Вам огромное! Хорошее и нужное дело делаете! А главное, полезное! Спасибо Оксане и Александру.
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екатерина
Однозначно рекомендовать всем друзьям, кто едет в Кострому!!!! Такой экскурсии и таких знаний, вы не встретите у других. Мы сидели в шоке 🤯 и слушали все с огромным интересом и удовольствием. Оксана рассказала читать дальшеуменьшить
о Костроме и о её роли в мировом кино, узнали много нового Александр выше всех похвал Такого вовлечения в историю кино никто не ожидал Мы начали своё путешествие с самых ранних времен! Когда еще не было колеса, но уже начало зарождаться кино Звучит безумно 😁 Желаю каждому здесь побывать, впечатления вам гарантированы
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М
Марина
Нам очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Оксана вызывала симпатию и как рассказчик, и как человек. Вторая часть также была познавательна и интересна. Было любопытно побывать в Доме культуры с антуражем 50х и послушать увлечённого своим делом, если не ошибаюсь, Александра. Спасибо им!
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А
Анна
Были на экскурсии «Кострома в мире кинематографа» с детьми (два ребенка восемь лет и один шести лет- очень активные дети))). Нам очень понравилась экскурсия, экскурсовод шикарный, который смог укротить наших детей, и они ходили с удовольствием слушали экскурсию. Всем рекомендую!
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А
Анастасия
Очень понравилась экскурсия! И детям и взрослым. Было интересно и познавательно. Большое спасибо организаторам!
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