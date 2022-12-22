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Описание
Что вас ожидает
Часть первая: кино захватывает Кострому!
От центральной площади Костромы мы прогуляемся по следам кино-экспансии города. Вы узнаете, как и когда в Костроме появились первые деревянные балаганы, в которых показывали фильмы, и импровизированные электротеатры. Прогуляетесь по самой красивой и кино-улице города, услышите о купце-старовере Трофимове, который стал одним из первых русских кинопромышленников, и других деятелях кино нашего города: например, об Андрее Тарковском и Михаиле Пуговкине.
Вместе с этим будем выяснять, почему же кино так пришлось по вкусу костромичам. Я расскажу, как приобщались к прекрасному горожане до появления синематографа, как проводили свободное время взрослые и дети, мужчины и женщины, состоятельные и бедные жители в конце 19 — начале 20 века.
Часть вторая: магия кино изнутри
Изобретение братьев Люмьер изменило жизнь Костромы — и всего мира! Чтобы открыть историю мирового кинематографа, мы заглянем в кинотеатр «Центральный», где пройдет вторая часть программы. Вы узнаете о рождении кино и его пути от камеры-обскуры до полнометражных звуковых кинолент. Посетите ретроспективный показ фильмов братьев Люмьер и станете участниками киновикторины. А в финале проникнете в «святую святых» кинотеатра — операторскую!
Организационные детали
первая часть экскурсии пешеходная, проходит в исторической части города. вторая часть экскурсии проходит в кинотеатре “Центральный”
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Костроме
Меня зовут Оксана, и я очень люблю свой город, так было всегда: и в детстве, и юности, и во взрослой жизни. И эта любовь со временем переросла в мое увлечение — изучение истории Костромы. В 2016 году я прошла профессиональное обучение и стала заниматься любимым делом с дипломом:) Рассказываю гостям о моем удивительном городе, делаю это оригинально и увлекательно! Показываю самые красивые улицы и дома города, составляю путеводитель по самым «вкусным» кафе и ресторанам, магазинчикам, лавочкам и музеям города. Приглашаю вас в гости!