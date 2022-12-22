Кострома нередко становится площадкой для съемок фильмов — но задумывались ли вы, как вообще кинематограф проник в город и покорил его? Почему костромичи очаровались новым искусством и случайно ли именно здесь родился великий Тарковский? Ответим на эти и многие другие вопросы. А затем в «Центральном» кинотеатре проследим путь кино от камеры-обскуры до блокбастеров!

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Описание

Что вас ожидает

Часть первая: кино захватывает Кострому!

От центральной площади Костромы мы прогуляемся по следам кино-экспансии города. Вы узнаете, как и когда в Костроме появились первые деревянные балаганы, в которых показывали фильмы, и импровизированные электротеатры. Прогуляетесь по самой красивой и кино-улице города, услышите о купце-старовере Трофимове, который стал одним из первых русских кинопромышленников, и других деятелях кино нашего города: например, об Андрее Тарковском и Михаиле Пуговкине.

Вместе с этим будем выяснять, почему же кино так пришлось по вкусу костромичам. Я расскажу, как приобщались к прекрасному горожане до появления синематографа, как проводили свободное время взрослые и дети, мужчины и женщины, состоятельные и бедные жители в конце 19 — начале 20 века.

Часть вторая: магия кино изнутри

Изобретение братьев Люмьер изменило жизнь Костромы — и всего мира! Чтобы открыть историю мирового кинематографа, мы заглянем в кинотеатр «Центральный», где пройдет вторая часть программы. Вы узнаете о рождении кино и его пути от камеры-обскуры до полнометражных звуковых кинолент. Посетите ретроспективный показ фильмов братьев Люмьер и станете участниками киновикторины. А в финале проникнете в «святую святых» кинотеатра — операторскую!

Организационные детали

первая часть экскурсии пешеходная, проходит в исторической части города.

вторая часть экскурсии проходит в кинотеатре “Центральный”