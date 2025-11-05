Мои заказы

На Сумароковскую лосеферму из Костромы

Откройте для себя мир лосей на Сумароковской ферме. В часе от Костромы вас ждёт живое общение с природой и уникальные впечатления
В часе езды от Костромы находится Сумароковская лосиная ферма, где можно увидеть лосей в их естественной среде. Здесь вы сможете покормить животных с руки, погладить их и сделать памятные фотографии.

о повадках и разведении лосей, прогуляйтесь по просторной территории среди еловых рощ и живописных пейзажей. В тёплое время года попробуйте целебное лосиное молоко, которое считается природным эликсиром. На память можно приобрести экосувениры и продукцию фермы

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦌 Живое общение с лосями
  • 📸 Возможность фотографировать
  • 🌲 Прогулка по живописной территории
  • 🥛 Дегустация лосиного молока
  • 🎁 Покупка экосувениров
На Сумароковскую лосеферму из Костромы
На Сумароковскую лосеферму из Костромы
На Сумароковскую лосеферму из Костромы© Дмитрий

Что можно увидеть

  • Сумароковская лосиная ферма

Описание экскурсии

  • Живое общение с лосями — можно гладить, кормить с руки и фотографировать
  • Уникальные факты о повадках, содержании и разведении лосей
  • Прогулка по просторной территории среди еловых рощ и живописных пейзажей
  • Возможность попробовать целебное лосиное молоко (в тёплое время года). Услышите, почему оно считается природным эликсиром и как его получают

Вы узнаете, как рождаются и растут лосята, почувствуете связь с природой и отдохнёте от городской суеты. А на память можете приобрести местные экосувениры и продукцию фермы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусе. Дорога в одну сторону займёт около часа
  • Возьмите с собой бутылку воды и перекус (по желанию), а также наличные (пригодятся для оплаты сувениров и продукции фермы, дегустация лосиного молока — 100 ₽)
  • На ферме мы ходим по грунтовым дорожкам, поэтому обувь должна быть удобной и закрытой, одежда — по погоде
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

во вторник, четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 11:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 16 лет1400 ₽
Пенсионеры1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 28 туристов
Уважаемые гости, рады приветствовать вас на костромской земле! Меня зовут Дмитрий, я и мои коллеги с радостью проведём для Вас экскурсию по Костроме и окрестностям. Мы команда гидов единомышленников, увлекаемся
историей родного края и всегда продолжаем пополнять копилку своих знаний. Нам посчастливилось жить, учиться и работать в Костроме! Знаем и любим здесь каждый уголок. С удовольствием расскажем, чем она отличается от других русских городов, и покажем её самые интересные стороны. Надеемся на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Елена
5 ноя 2025
Все было отлично, немного жаль, что не удалось попробовать лосиного молока, как нам сказали, это уже не сезон. Но было все равно невероятно интересно, общение с животными, отличный гид на
ферме, интересный рассказ гида по пути на ферму и с фермы. Даже плохая погода не испортила впечатления. Шел дождик, но на ферме есть навесы для посетителей-очень удобно. Хотя зонты все равно нужны, конечно же, но общению с животными они бы мешали

Глеб
Глеб
19 окт 2025
Спасибо за увлекательный материал! Интересно, доступно!
Спасибо за увлекательный материал! Интересно, доступно!

Входит в следующие категории Костромы

