В часе езды от Костромы находится Сумароковская лосиная ферма, где можно увидеть лосей в их естественной среде. Здесь вы сможете покормить животных с руки, погладить их и сделать памятные фотографии.
5 причин купить эту экскурсию
- 🦌 Живое общение с лосями
- 📸 Возможность фотографировать
- 🌲 Прогулка по живописной территории
- 🥛 Дегустация лосиного молока
- 🎁 Покупка экосувениров
Что можно увидеть
- Сумароковская лосиная ферма
Описание экскурсии
- Живое общение с лосями — можно гладить, кормить с руки и фотографировать
- Уникальные факты о повадках, содержании и разведении лосей
- Прогулка по просторной территории среди еловых рощ и живописных пейзажей
- Возможность попробовать целебное лосиное молоко (в тёплое время года). Услышите, почему оно считается природным эликсиром и как его получают
Вы узнаете, как рождаются и растут лосята, почувствуете связь с природой и отдохнёте от городской суеты. А на память можете приобрести местные экосувениры и продукцию фермы.
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе. Дорога в одну сторону займёт около часа
- Возьмите с собой бутылку воды и перекус (по желанию), а также наличные (пригодятся для оплаты сувениров и продукции фермы, дегустация лосиного молока — 100 ₽)
- На ферме мы ходим по грунтовым дорожкам, поэтому обувь должна быть удобной и закрытой, одежда — по погоде
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 16 лет
|1400 ₽
|Пенсионеры
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 28 туристов
Уважаемые гости, рады приветствовать вас на костромской земле! Меня зовут Дмитрий, я и мои коллеги с радостью проведём для Вас экскурсию по Костроме и окрестностям. Мы команда гидов единомышленников, увлекаемся
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 ноя 2025
Все было отлично, немного жаль, что не удалось попробовать лосиного молока, как нам сказали, это уже не сезон. Но было все равно невероятно интересно, общение с животными, отличный гид на
Глеб
19 окт 2025
Спасибо за увлекательный материал! Интересно, доступно!
Входит в следующие категории Костромы
