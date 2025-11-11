Мастер-класс по созданию макета пожарной каланчи или гауптвахты в Костроме - это уникальная возможность почувствовать себя архитектором.
Под руководством опытного мастера участники создадут бумажный макет одного из знаменитых зданий на Сусанинской
5 причин купить этот мастер-класс
- 🖌️ Создание авторского макета
- 🏛️ Погружение в историю Костромы
- 📚 Узнать о жизни XIX века
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎨 Все материалы включены
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе - с сентября по май, когда погода способствует уютному времяпрепровождению в помещении. В летние месяцы, с июня по август, можно насладиться прогулками по городу после мастер-класса. В остальные месяцы также возможно участие, но стоит учитывать погодные условия и загруженность города.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Пожарная каланча
- Гауптвахта
Описание мастер-класса
Под моим чутким руководством вы создадите авторский бумажный макет одного из зданий — визитных карточек Костромы. Выбирайте, что вам больше нравится — пожарная каланча или гауптвахта? Вооружайтесь бумажной выкройкой, ножницами и клеем — и начнём творить!
А ещё мы погрузимся в начало 19 века:
- Обсудим причины, инициатора и историю постройки знаменитых зданий на Сусанинской площади
- Окунёмся в жизнь пожарных бригад позапрошлого века
- Разберёмся, кто такая Марья Ивановна и почему она всё видит
- Восхитимся зрелищной выездкой под звон пожарного колокола конных бригад в медных касках
Или окунёмся в историю гауптвахт два века назад:
- Поймём, как здание гауптвахты оказалось на главной площади города
- Выясним, каким было любимое зрелище горожан и почему костромичи специально приходили на площадь, чтобы посмотреть на это действо
- Поговорим о лепнине от ярославских мастеров на творениях Фурсова
- И взглянем на длинную историю гауптвахты от тюрьмы до музея
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Все расходные материалы включены в стоимость
- Мастер-класс доступен и взрослым, и детям. Родители сами решают, способен ли ребёнок участвовать в мастер-классе и слушать рассказ гида
- Мастер-класс проходит в экскурсионной мастерской в центре города
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пр. Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 192 туристов
С 2014 года я профессионально занимаюсь сферой гостеприимства в Костроме. Буду рада показать вам мой родной город и его живописные окрестности.Задать вопрос
Входит в следующие категории Костромы
