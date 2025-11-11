Мастер-класс по созданию макета пожарной каланчи или гауптвахты в Костроме - это уникальная возможность почувствовать себя архитектором.Под руководством опытного мастера участники создадут бумажный макет одного из знаменитых зданий на Сусанинской

площади. Погружение в историю XIX века, обсуждение жизни пожарных бригад и архитектурных особенностей зданий - всё это делает мастер-класс не только творческим, но и познавательным. Все материалы включены, а участие доступно как взрослым, так и детям

Лучшее время для посещения

Лучшее время для участия в мастер-классе - с сентября по май, когда погода способствует уютному времяпрепровождению в помещении. В летние месяцы, с июня по август, можно насладиться прогулками по городу после мастер-класса. В остальные месяцы также возможно участие, но стоит учитывать погодные условия и загруженность города.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.