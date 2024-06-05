1 чел.
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1.5 часа
Популярное предложение
Вечерняя сап-прогулка по Волге в Костроме: закат и ночные виды
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Начало: В центральной части Костромы в районе Селище
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Муравьевка в Костроме: прогулка с секретом и историческими загадками
Погрузитесь в атмосферу Костромы, узнайте истории власти и денег на самой загадочной улице города - Муравьевке
Начало: Улица Дзержинского, 23/20
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 200₽ за всё до 10 чел.
Квест
1 час
Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы
Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки
Начало: У Ипатьевского монастыря
Завтра в 10:30
10 июня в 11:00
3 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Интерактивный ювелирный мастер-класс в Костроме: от истории до собственного украшения
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, столицы ювелирного дела России, и создайте уникальное украшение своими руками
Начало: У Красных рядов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
910₽ за человека
Квест
1 час
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Из Костромы в Нерехту: живая страница русской истории
Погрузитесь в историю и культуру Нерехты, исследуя её с нами. Откройте город из летописей вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу в 12:30
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Уникальный мастер-класс по приготовлению сыра и десертов в Костроме
Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
Начало: На Советской улице
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома в мире кинематографа
Интерактивная экскурсия для детей и взрослых с посещением кинотеатра
Начало: На Советской площади
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июня 2024Все просто прекрасно!
- ННадежда31 мая 2024Были на экскурсии с Натальей 3 взрослых и 2 детей (11-12 лет). Очень интересно и детям, и взрослым, формат интерактивный,
- ННикита16 мая 2024Невероятно интересная экскурсия, рекомендую!
- ВВладимирова16 мая 2024Это совершенно восхитительная прогулка со множеством затейливых секретов, которая подходит и для большой компании, и для маленькой семьи. Филипп Гуськов
- ААлексей14 мая 2024Были на экскурсии на майских праздниках вместе с детьми 12 и 9 лет. Отличная подача материала. Интересно как взрослым, так и детям. Наталье огромное спасибо! Рекомендую.
- ЛЛюсине13 мая 2024Очень познавательно провели время с друзьями. Елена с невероятной харизмой и задором ведет мастер-класс. Понравилось как подавался материал - гармоничное сочетание интерактива и теории. Час пролетел быстро и весело, ну и, конечно, сырные трюфели в конце достойны отдельного внимания)
- ООльга13 мая 2024Отличная экскурсия и отличная организация. Отдельное спасибо за предоставленные плащи от ветра. Сюрприз в конце тоже очень милый, дети в восторге.
- ЕЕЛЕНА13 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Доступная и интересная информация
- ИИнна12 мая 2024Интересный рассказ с множеством любопытных фактов. До дня экскурсии даже не подозревала,что изделия с эмалью полностью ручные,никакой роботизации. Моё давнишнее
- ООльга12 мая 2024Отличная вечерняя прогулка, интересные факты и вопросы от Филиппа - мы получили большое удовольствие и узнали больше о людях Костромы. Рекомендую экскурсию и гида.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Активности»
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