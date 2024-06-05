Активности – экскурсии в Костроме

Найдено 9 экскурсий в категории «Активности» в Костроме, цены от 910 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
27 отзывов
Популярное предложение
Вечерняя сап-прогулка по Волге в Костроме: закат и ночные виды
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Начало: В центральной части Костромы в районе Селище
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710 за человека
Муравьевка: прогулка с секретом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
229 отзывов
Муравьевка в Костроме: прогулка с секретом и историческими загадками
Погрузитесь в атмосферу Костромы, узнайте истории власти и денег на самой загадочной улице города - Муравьевке
Начало: Улица Дзержинского, 23/20
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 200 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Квест
1 час
17 отзывов
Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы
Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки
Начало: У Ипатьевского монастыря
Завтра в 10:30
10 июня в 11:00
3 700 за всё до 5 чел.
Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
Индивидуальная
1 час
28 отзывов
Интерактивный ювелирный мастер-класс в Костроме: от истории до собственного украшения
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, столицы ювелирного дела России, и создайте уникальное украшение своими руками
Начало: У Красных рядов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
910 за человека
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
🚶 Пешая
Квест
1 час
7 отзывов
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000 за всё до 6 чел.
Из Костромы в Нерехту - город из летописей
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
13 отзывов
Из Костромы в Нерехту: живая страница русской истории
Погрузитесь в историю и культуру Нерехты, исследуя её с нами. Откройте город из летописей вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу в 12:30
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
1 900 за человека
Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальный мастер-класс по приготовлению сыра и десертов в Костроме
Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
Начало: На Советской улице
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Кострома в мире кинематографа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Кострома в мире кинематографа
Интерактивная экскурсия для детей и взрослых с посещением кинотеатра
Начало: На Советской площади
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
3 000 за всё до 10 чел.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Муравьевка: прогулка с секретом
    Все просто прекрасно!
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
    Были на экскурсии с Натальей 3 взрослых и 2 детей (11-12 лет). Очень интересно и детям, и взрослым, формат интерактивный,
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    с заданиями и квестами. Динамично, даже дети не успели заскучать) в течение часа Наталья успела рассказать основные исторические моменты. А в конце- Приз, который надо найти по подсказкам в течение экскурсии. Спасибо!

  • Н
    Никита
    16 мая 2024
    Кострома в мире кинематографа
    Невероятно интересная экскурсия, рекомендую!
  • В
    Владимирова
    16 мая 2024
    Муравьевка: прогулка с секретом
    Это совершенно восхитительная прогулка со множеством затейливых секретов, которая подходит и для большой компании, и для маленькой семьи. Филипп Гуськов
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    гениальный рассказчик, блестящий знаток как академической истории Костромы, так и народных баек и апокрифов. Кроме того, он обладает даром уютного и при этом содержательного общения, Искренний интерес гида и к своему предмету, и подопечным - это чрезвычайно редкое сочетание. Мы были у Филиппа на экскурсии в январе 2023 года и с радостью вернулись к нему в мае 2024-го. Не буду снимать завесу тайны с замечательных секретов Костромы, которые открываются путешественникам под чутким и заботливым руководством Филиппа, скажу лишь, что для меня, в том числе, открылась ранее недоступная тайна происхождения старинного названия кафельной плитки, которая меня занимала с самого детства. Спасибо, Филипп, мы обязательно к Вам вернемся!

  • А
    Алексей
    14 мая 2024
    Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
    Были на экскурсии на майских праздниках вместе с детьми 12 и 9 лет. Отличная подача материала. Интересно как взрослым, так и детям. Наталье огромное спасибо! Рекомендую.
  • Л
    Люсине
    13 мая 2024
    Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
    Очень познавательно провели время с друзьями. Елена с невероятной харизмой и задором ведет мастер-класс. Понравилось как подавался материал - гармоничное сочетание интерактива и теории. Час пролетел быстро и весело, ну и, конечно, сырные трюфели в конце достойны отдельного внимания)
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
    Отличная экскурсия и отличная организация. Отдельное спасибо за предоставленные плащи от ветра. Сюрприз в конце тоже очень милый, дети в восторге.
  • Е
    ЕЛЕНА
    13 мая 2024
    Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
    Экскурсия очень понравилась. Доступная и интересная информация
  • И
    Инна
    12 мая 2024
    Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
    Интересный рассказ с множеством любопытных фактов. До дня экскурсии даже не подозревала,что изделия с эмалью полностью ручные,никакой роботизации. Моё давнишнее
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    кольцо из магазина бижутерии которое я одеваю обычно в летние поездки на пляж приобрело для меня ещё большую ценность. Ручной труд в ювелирном искусстве уникален. На мастер-класс сделали монетку на память. Группа была небольшая, поэтому к каждому был индивидуальный подход с правом выбора цвета эмали. Нас было 2 взрослых и 1 ребенок 6 лет. Ребенок свою монетку заполнял сам и был в восторге от результата и похвалы гида. Рекомендую данный мастер класс.

    Интересный рассказ с множеством любопытных фактов. До дня экскурсии даже не подозревала,что изделия с эмалью полностьюИнтересный рассказ с множеством любопытных фактов. До дня экскурсии даже не подозревала,что изделия с эмалью полностью
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Муравьевка: прогулка с секретом
    Отличная вечерняя прогулка, интересные факты и вопросы от Филиппа - мы получили большое удовольствие и узнали больше о людях Костромы. Рекомендую экскурсию и гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Активности»

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  3. Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
  4. Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
  5. Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
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  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
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