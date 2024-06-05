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гениальный рассказчик, блестящий знаток как академической истории Костромы, так и народных баек и апокрифов. Кроме того, он обладает даром уютного и при этом содержательного общения, Искренний интерес гида и к своему предмету, и подопечным - это чрезвычайно редкое сочетание. Мы были у Филиппа на экскурсии в январе 2023 года и с радостью вернулись к нему в мае 2024-го. Не буду снимать завесу тайны с замечательных секретов Костромы, которые открываются путешественникам под чутким и заботливым руководством Филиппа, скажу лишь, что для меня, в том числе, открылась ранее недоступная тайна происхождения старинного названия кафельной плитки, которая меня занимала с самого детства. Спасибо, Филипп, мы обязательно к Вам вернемся!