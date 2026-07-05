Каменная Кострома, да с деревянным кружевом, сохранившая исторический центр почти неизменным на протяжении последних 250 лет, воспринимается еще более колоритно, если взглянуть на нее через творчество живописцев. Гуляя по улочкам и рассматривая их на полотнах, мы будем угадывать послания творцов. А погрузят в былые времена нас Репин, Саврасов, Перов, Кустодиев, Суриков и другие великие мастера.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Погружение в старинную Кострому

Основные достопримечательности города будем рассматривать вживую и на полотнах именитых творцов — как в неизменном виде, так и в виде их фантазии. Кто-то писал Кострому совершенно юным и весьма робко, а кто-то уже вполне сформировавшимся и прославленным мастером в своей фирменной манере. Будем фантазировать и угадывать вместе творческие послания, зашифрованные на полотнах.

Наш маршрут пролегает по трем чудесным улочкам:

По Богоявленской костромичи когда-то спешили в одноименный монастырь за помощью к Смоленской иконе Божьей матери.

По Павловской вальяжно прогуливались до театра, получившего позднее имя драматурга Островского.

А по Екатеринославской, позднее Молочной горе, спускались к Волге, важному торговому пути и одновременно музе многих творцов. На мгновение погрузимся в атмосферу купеческой Костромы, попав в комплекс торговых рядов, самых крупных и лучше всего сохранившихся во всей России. И пройдем по «сковородке», красивейшей в России провинциальной площади, отстроенной в лучших традициях классицизма.

По пути вы увидите памятник Юрию Долгорукому, Сусанинскую площадь с расположенными на ней пожарной каланчой и гауптвахтой, Романовский музей, Дворянское Собрание, театр имени Островского, один из красивейших примеров деревянного зодчества — резной терем, Анастасиино-Богоявленский монастырь, торговые ряды, памятник Ивану Сусанину, Молочную гору, Московскую заставу и набережную Волги, где снималась финальная сцена «Жестокого романса».

Возможные дополнения к маршруту

1. Мы можем включить в программу храм Воскресения-на-Дебре с фресками 17 века и прогулку по Муравьевке, улице губернаторов, расположившейся на месте бывших костромский дебрей. Некоторые истории этой улочки сравнятся с самыми слезоточивыми драматическими сюжетами, а ее связь с главными действующими лицами истории России поражает. Живописная улочка, о которой знает не каждый гость Костромы, но на которой обязательно стоит побывать и прикоснуться к ее «повествованию» с помощью силы живописного искусства. Герои известных картин обретут здесь новые смыслы.

2. Также можно подняться на колокольню храма Спаса в Рядах, откуда открывается вид не только на великолепно отстроенную историческую часть Костромы, но и на Заволжье с его не менее богатой историей.

3. При желании погрузиться в восприятие искусства «на все сто» маршрут можно дополнить посещением выставок в Костромском историке-архитектурном и художественном музее-заповеднике.

В Романовском музее можно увидеть Императорский зал музея-усадьбы «Архангельское» (живопись и скульптура 18-19 вв. из коллекции князей Юсуповых), совершенно новый зал «Икона на рези», посвященный культовой скульптуре и медно-литой пластике 16-18 вв., пройти по залам искусства дворянской усадьбы, русского искусства рубежа 19-20 вв., русского авангарда нач. 20 в., а также по залу соцреализма 1920-1930-х гг.

В Дворянском собрании представлены две экспозиции: экспозиция лучших живописных работ Ефима Васильевича Честнякова, глинянок, документов и личных вещей шабловского мастера, а также экспозиция «Дворянские выборы», которая перенесет вас на несколько веков назад и раскроет множество тайн, связанных с процессом выборов предводителей дворянства. Вы узнаете, как жил город во время дворянских съездов, что происходило в Костроме в такие моменты. Представители дворянского сословия успевали многое: найти пару детям, завести полезные деловые знакомства, побывать на обедах в уважаемых домах.

Организационные детали

Пояснения к ценам на расширенные версии программы: