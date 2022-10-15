Кострома из-под кисти русских художников

Добавить к провинциальной картинке города щепотку искусства и увидеть его прошлое в работах мастеров

Каменная Кострома, да с деревянным кружевом, сохранившая исторический центр почти неизменным на протяжении последних 250 лет, воспринимается еще более колоритно, если взглянуть на ее историю через творчество живописцев. Гуляя по старинным улочкам и рассматривая их на полотнах, мы будем угадывать послания творцов. А погрузит в былые времена нас Репин, Саврасов, Перов, Кустодиев, Суриков и другие великие мастера.
Кострома из-под кисти русских художников
Кострома из-под кисти русских художников
Кострома из-под кисти русских художников
Кострома из-под кисти русских художников
Кострома из-под кисти русских художников
Кострома из-под кисти русских художников
Кострома из-под кисти русских художников
Ближайшие даты:
10
окт
11
окт
12
окт
14
окт
15
окт
17
окт
18
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в старинную Кострому

Основные достопримечательности города будем рассматривать вживую и на полотнах именитых творцов — как в неизменном виде, так и в виде их фантазии. Кто-то писал Кострому совершенно юным и весьма робко, а кто-то уже вполне сформировавшимся и прославленным мастером в своей фирменной манере. Будем фантазировать и угадывать вместе творческие послания, зашифрованные на полотнах.

Наш маршрут пролегает по трем чудесным улочкам:

  • По Богоявленской костромичи когда-то спешили в одноименный монастырь за помощью к местной заступнице, Феодоровской иконе Божьей матери, ставшей всероссийской святыней к концу 18 века.
  • По Павловской вальяжно прогуливались до театра, получившего позднее имя драматурга Островского.
  • А по Екатеринославской, позднее Молочной горе, спускались к Волге, важному торговому пути и одновременно музе многих творцов. На мгновение погрузимся в атмосферу купеческой Костромы, попав в комплекс торговых рядов, самых крупных и лучше всего сохранившихся во всей России. И пройдем по «сковородке», красивейшей в России провинциальной площади, отстроенной в лучших традициях классицизма.

По пути вы увидите памятник Юрию Долгорукому, Сусанинскую площадь с расположенными на ней пожарной каланчой и гауптвахтой, Романовский музей, Дворянское Собрание, театр имени Островского, один из красивейших примеров деревянного зодчества — резной терем, Анастасиино-Богоявленский монастырь, торговые ряды, памятник Ивану Сусанину, Молочную гору, Московскую заставу и набережную Волги, где снималась финальная сцена «Жестокого романса».

Возможные дополнения к маршруту

1. Мы можем включить в программу храм Воскресения-на-Дебре с фресками 17 века и прогулку по Муравьевке, улице губернаторов, расположившейся на месте бывших костромский дебрей. Некоторые истории этой улочки сравнятся с самыми слезоточивыми драматическими сюжетами, а ее связь с главными действующими лицами истории России поражает. Живописная улочка, о которой знает не каждый гость Костромы, но на которой обязательно стоит побывать и прикоснуться к ее «повествованию» с помощью силы живописного искусства. Герои известных картин обретут здесь новые смыслы.

2. Также можно подняться на колокольню храма Спаса в Рядах, откуда открывается вид не только на великолепно отстроенную историческую часть Костромы, но и на Заволжье с его не менее богатой историей.

3. При желании погрузиться в восприятие искусства «на все сто» маршрут можно дополнить посещением выставок в Костромском историке-архитектурном и художественном музее-заповеднике.

  • В Романовском музее можно увидеть Императорский зал музея-усадьбы «Архангельское» (живопись и скульптура 18-19 вв. из коллекции князей Юсуповых), совершенно новый зал «Икона на рези», посвященный культовой скульптуре и медно-литой пластике 16-18 вв., пройти по залам искусства дворянской усадьбы, русского искусства рубежа 19-20 вв., русского авангарда нач. 20 в., а также по залу соцреализма 1920-1930-х гг.
  • В Дворянском собрании представлены две экспозиции: экспозиция лучших живописных работ Ефима Васильевича Честнякова, глинянок, документов и личных вещей шабловского мастера, а также экспозиция «Дворянские выборы», которая перенесет вас на несколько веков назад и раскроет множество тайн, связанных с процессом выборов предводителей дворянства. Вы узнаете, как жил город во время дворянских съездов, что происходило в Костроме в такие моменты. Представители дворянского сословия успевали многое: найти пару детям, завести полезные деловые знакомства, побывать на обедах в уважаемых домах.

Организационные детали

Пояснения к ценам на расширенные версии программы:

  • В случае выбора варианта № 1 продолжительность экскурсии увеличивается на 1 час, а стоимость — на 2000 рублей. При группе свыше 4 человек потребуется услуга такси.
  • Поднятие на колокольню (вариант № 2) займет дополнительно 30 минут. Цена по запросу.
  • В Костромском историке-архитектурном и художественном музее-заповеднике, в зависимости от выбранных экспозиций, цена билета составит 100-250 рублей (дети до 16 идут бесплатно). Групповые экскурсии с местными сотрудниками займут по 45 минут, стоимость — 700 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура⚙️Необычные

Похожие туры в Костроме

Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
6 часов
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.8
84 отзыва
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Прокатиться на теплоходе и заглянуть в музей Левитана - поездка из Костромы
пл. Советская
15 окт
22 окт
29 окт
2 500 за 1 человека
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
3 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Проведите новогодние каникулы в удивительных городах Золотого кольца России: Костроме, Нерехте и Ярославле
г. Ярославль
3 янв
5 янв
от 18 000 за 1 человека
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.5
17 отзывов
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
на Советской улице
15 окт
16 окт
22 окт
23 окт
1 960 за всё до 10 чел.
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.4
9 отзывов
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Увидеть памятники города с берега реки, погрузиться в стрелецкий быт и угоститься шашлыком
на правом берегу Волги
Сегодня
Завтра
12 окт
13 окт
3 500 за всё до 4 чел.
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
3 дня
⚓️ По рекам и каналам
⛴ На теплоходе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Трёхдневный сборный тур - это прекрасная возможность побывать
г. Ярославль
29 апр
1 мая
7 мая
13 мая
от 14 000 за 1 человека
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
3 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
Приглашаем в наш еженедельный тур на выходные с посещением знаковых мест
г. Ярославль
14 окт
21 окт
28 окт
4 ноя
от 14 000 за 1 человека
2 в 1: индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу на транспорте туриста
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
2 отзыва
2 в 1: индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу на транспорте туриста
У вас есть возможность в одном туре увидеть сразу два живописных русских города - Кострому и Плёс
По договорённости с гидом
от 7 500 за всё до 10 чел.
Из Костромы в Нерехту - город из летописей
7 часов
🚗 На машине
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.5
4 отзыва
Из Костромы в Нерехту - город из летописей
Там русский дух, там Русью пахнет…
Уточнять
14 окт
21 окт
28 окт
4 ноя
1 800 за 1 человека
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
2 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 40 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
3 отзыва
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Кострома - родной для меня город
ул. Подлипаева 5 у сбербанка, на стоянке транспорт...
3 500 за всё до 40 чел.
Кострома влюбленными глазами
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Сергей и Ирина
Сергей и Ирина
4.8
4 отзыва
Кострома влюбленными глазами
Погрузиться в атмосферу старинного города и увидеть его главные достопримечательности
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
2 600 за всё до 5 чел.
Кострома - душенька
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
8 отзывов
Кострома - душенька
Если Вы не жили в провинциальном городе
ул. Советская, д. 3, Кострома
2 500 за всё до 5 чел.
Кострома All Inclusive
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Кострома All Inclusive
Вряд ли возможно объять необъятное и за 4 часа экскурсии увидеть ВСЁ
Советская улица, 3, Кострома
5 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Костроме
ХОРОШО
🧭
ТАМ