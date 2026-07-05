Добавить к провинциальной картинке города щепотку искусства и увидеть его прошлое в работах мастеров
Каменная Кострома, да с деревянным кружевом, сохранившая исторический центр почти неизменным на протяжении последних 250 лет, воспринимается еще более колоритно, если взглянуть на нее через творчество живописцев. Гуляя по улочкам и рассматривая их на полотнах, мы будем угадывать послания творцов. А погрузят в былые времена нас Репин, Саврасов, Перов, Кустодиев, Суриков и другие великие мастера.
Основные достопримечательности города будем рассматривать вживую и на полотнах именитых творцов — как в неизменном виде, так и в виде их фантазии. Кто-то писал Кострому совершенно юным и весьма робко, а кто-то уже вполне сформировавшимся и прославленным мастером в своей фирменной манере. Будем фантазировать и угадывать вместе творческие послания, зашифрованные на полотнах.
Наш маршрут пролегает по трем чудесным улочкам:
По Богоявленской костромичи когда-то спешили в одноименный монастырь за помощью к Смоленской иконе Божьей матери.
По Павловской вальяжно прогуливались до театра, получившего позднее имя драматурга Островского.
А по Екатеринославской, позднее Молочной горе, спускались к Волге, важному торговому пути и одновременно музе многих творцов. На мгновение погрузимся в атмосферу купеческой Костромы, попав в комплекс торговых рядов, самых крупных и лучше всего сохранившихся во всей России. И пройдем по «сковородке», красивейшей в России провинциальной площади, отстроенной в лучших традициях классицизма.
По пути вы увидите памятник Юрию Долгорукому, Сусанинскую площадь с расположенными на ней пожарной каланчой и гауптвахтой, Романовский музей, Дворянское Собрание, театр имени Островского, один из красивейших примеров деревянного зодчества — резной терем, Анастасиино-Богоявленский монастырь, торговые ряды, памятник Ивану Сусанину, Молочную гору, Московскую заставу и набережную Волги, где снималась финальная сцена «Жестокого романса».
Возможные дополнения к маршруту
1. Мы можем включить в программу храм Воскресения-на-Дебре с фресками 17 века и прогулку по Муравьевке, улице губернаторов, расположившейся на месте бывших костромский дебрей. Некоторые истории этой улочки сравнятся с самыми слезоточивыми драматическими сюжетами, а ее связь с главными действующими лицами истории России поражает. Живописная улочка, о которой знает не каждый гость Костромы, но на которой обязательно стоит побывать и прикоснуться к ее «повествованию» с помощью силы живописного искусства. Герои известных картин обретут здесь новые смыслы.
2. Также можно подняться на колокольню храма Спаса в Рядах, откуда открывается вид не только на великолепно отстроенную историческую часть Костромы, но и на Заволжье с его не менее богатой историей.
3. При желании погрузиться в восприятие искусства «на все сто» маршрут можно дополнить посещением выставок в Костромском историке-архитектурном и художественном музее-заповеднике.
В Романовском музее можно увидеть Императорский зал музея-усадьбы «Архангельское» (живопись и скульптура 18-19 вв. из коллекции князей Юсуповых), совершенно новый зал «Икона на рези», посвященный культовой скульптуре и медно-литой пластике 16-18 вв., пройти по залам искусства дворянской усадьбы, русского искусства рубежа 19-20 вв., русского авангарда нач. 20 в., а также по залу соцреализма 1920-1930-х гг.
В Дворянском собрании представлены две экспозиции: экспозиция лучших живописных работ Ефима Васильевича Честнякова, глинянок, документов и личных вещей шабловского мастера, а также экспозиция «Дворянские выборы», которая перенесет вас на несколько веков назад и раскроет множество тайн, связанных с процессом выборов предводителей дворянства. Вы узнаете, как жил город во время дворянских съездов, что происходило в Костроме в такие моменты. Представители дворянского сословия успевали многое: найти пару детям, завести полезные деловые знакомства, побывать на обедах в уважаемых домах.
Организационные детали
Пояснения к ценам на расширенные версии программы:
В случае выбора варианта № 1 продолжительность экскурсии увеличивается на 1 час, а стоимость — на 3000 ₽. При группе свыше 4 человек потребуется услуга такси.
Поднятие на колокольню (вариант № 2) займет дополнительно 30 минут. Цена по запросу.
В Костромском историке-архитектурном и художественном музее-заповеднике, в зависимости от выбранных экспозиций, цена билета составит 100-250 ₽ (дети до 16 идут бесплатно). Групповые экскурсии с местными сотрудниками займут по 45 минут, стоимость — 700 ₽.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2920 туристов
Я родилась и выросла в Костроме. Родной город всегда восхищал и удивлял меня, ведь в нем столько истории и провинциальности, что не поделиться этим просто невозможно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
–
3
–
2
–
1
–
Ирина
Потрясающая экскурсия по объему и подачи материала! Живо, не скучно и об очень многом. Кострома- город непростой (мне так показалось), но после таких прогулок начинаешь понимать город: история переплетается с городскими легендами и судьбами людей. Спасибо огромное за удовольствие услышать увлеченного и знающего человека! 🌸
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Ю
Юлия
Спасибо Юлии за великолепную экскурсию! Получили неимоверное удовольствие! Материал подан четко и структурировано, красивая грамотная речь и просто очень приятный человек!
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Л
Людмила
Прекрасный экскурсовод, 3 часа пролетели незаметно. Узнали много нового о Костроме, ее знаменитых людях и художниках. Очень были удивлены, как же много всего было связано с Костромой на протяжении ее существования. Спасибо еще раз огромное!!!
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Л
Лариса
В Костроме были впервые, поэтому хотелось узнать про все достопримечательные места этого города, а также про всех тех, кто способствовал развитию этого замечательного города. Самостоятельно это сделать не просто, но читать дальшеуменьшить
вот с таким замечательным гидом как Юлия - это возможно и интересно. Несмотря на погоду(переодически шёл дождь) экскурсию не хотелось оканчивать. Юлия обладает большими знаниями в области как истории, так и искусства, политики. Маршрут был составлен удобно, в комфортном для нас ритме. Никаких гонок по пересеченной местности😂. Рекомендую экскурсию и гида Юлию на все 100%. При следующей поездке в Кострому обязательно еще закажем экскурсию. Есть, что посмотреть и о чем поговорить с замечательным гидом Юлией.
+2
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М
Мария
Отличная прогулка! Всё прошло на одном дыхании — живо, интересно, динамично, познавательно. Время пролетело незаметно. Спасибо Юлии за погружение в историю города и искусство! Это вторая наша прогулка с Юлией, но под другим углом.
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Юлия
Это пожалуй лучшая экскурсия которая случилась в нашей поездке. Который раз убеждаюсь, что город это прежде всего люди. Юлия прекрасный гид, безупречный рассказчик, интеллигентный человек, и просто прекрасная женщина. Обаяла нас всех, и смогла увлечь детей на весь период прогулки. В Кострому хочется вернуться вновь, и погулять с Юлией. Рекомендую от души! ❤️
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