1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой
Начало: У памятнику Долгорукому
Сегодня в 18:00
10 июня в 12:00
2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
Сёла России прекрасны, но до них не добрался массовый туризм. Это возможность для глубоких и осознанных путешествий. Отправимся в Сидоровское
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На этой экскурсии вы увидите Кострому с воды, полюбуетесь её достопримечательностями и узнаете интересные факты о городе и его истории
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
800₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города
Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды
Начало: На улице Островского
Завтра в 15:00
10 июня в 18:00
от 45503 640₽ за всё до 8 чел.
Квест
4 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского»
Начало: Кострома, улица 1 Мая (беседка Островского)
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя Кострома
Начало: Ул. Советская, 3
Расписание: Ежедневно в 18:30, 19:00, 20:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNelli5 июня 2024Экскурсия очень познавательная, не представляла как много памятников архитектуры сохранилось в Костроме. Особенно понравились торговые ряды с храмом Спаса в
- ЛЛюбовь2 июня 2024Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
- ИИгорь2 июня 2024Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
- ААлексей31 мая 2024Необычная экскурсия со множеством детективных историй и с нестандартным маршрутом. Приятная вечерняя прогулка с интересным рассказчиком. Послужила прекрасным дополнением к дневной экскурсии по историческому центру.
- ППолина30 мая 2024Для первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и героях города. Детям 11 лет было познавательно! От оплаты до начала экскурсии прошло 2 часа - спасибо за оперативность 👍🏻
- ООльга30 мая 2024Это была замечательная прогулка по Волге, спасибо большое Андрею, за организацию и интересную экскурсию. Нам всем и всё очень понравилось 🥰🚤
- ЕЕвгений27 мая 2024Прекрасная познавательная экскурсия с Андреем,интересный формат. Рекомендую!
- ММарина25 мая 2024Очень интересно
- ННаталия20 мая 2024Замечательная прогулка с людьми, которые "горят" своим делом, своим селом, развитием туризма в селе, и смогли передать свою любовь к
- ППавел19 мая 2024рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Ночные»
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