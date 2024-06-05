Ночные прогулки и экскурсии Костромы

Найдено 8 экскурсий в категории «Ночные» в Костроме, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кострома: факты, легенды и немного мистики
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Кострома сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой
Начало: У памятнику Долгорукому
Сегодня в 18:00
10 июня в 12:00
2 670 за всё до 6 чел.
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
Сёла России прекрасны, но до них не добрался массовый туризм. Это возможность для глубоких и осознанных путешествий. Отправимся в Сидоровское
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 250 за всё до 10 чел.
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На этой экскурсии вы увидите Кострому с воды, полюбуетесь её достопримечательностями и узнаете интересные факты о городе и его истории
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Таинственная Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
800 за человека
Тёмная Кострома: факты и байки
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города
Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды
Начало: На улице Островского
Завтра в 15:00
10 июня в 18:00
от 45503 640 за всё до 8 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
3 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского»
Начало: Кострома, улица 1 Мая (беседка Островского)
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Вечерняя Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерняя Кострома
Начало: Ул. Советская, 3
Расписание: Ежедневно в 18:30, 19:00, 20:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
4 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nelli
    5 июня 2024
    Кострома сквозь столетия
    Экскурсия очень познавательная, не представляла как много памятников архитектуры сохранилось в Костроме. Особенно понравились торговые ряды с храмом Спаса в
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    Рядах, Богоявленский собор, театр Островского, доходные дома и особняки. Ипатьевский монастырь- колыбель рода Романовых впечатлил необычайно. Кострома теперь один из самых любимых мною русских городов! Большое спасибо экскурсоводу Юлии

  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Кострома: факты, легенды и немного мистики
    Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Кострома: факты, легенды и немного мистики
    Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
    Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Таинственная Кострома
    Необычная экскурсия со множеством детективных историй и с нестандартным маршрутом. Приятная вечерняя прогулка с интересным рассказчиком. Послужила прекрасным дополнением к дневной экскурсии по историческому центру.
  • П
    Полина
    30 мая 2024
    Кострома сквозь столетия
    Для первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и героях города. Детям 11 лет было познавательно! От оплаты до начала экскурсии прошло 2 часа - спасибо за оперативность 👍🏻
    Для первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и герояхДля первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и героях
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
    Это была замечательная прогулка по Волге, спасибо большое Андрею, за организацию и интересную экскурсию. Нам всем и всё очень понравилось 🥰🚤
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
    Прекрасная познавательная экскурсия с Андреем,интересный формат. Рекомендую!
    Прекрасная познавательная экскурсия с Андреем,интересный формат. Рекомендую!
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Таинственная Кострома
    Очень интересно
  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
    Замечательная прогулка с людьми, которые "горят" своим делом, своим селом, развитием туризма в селе, и смогли передать свою любовь к
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    Сидоровскому нам, участникам экскурсии. Евгения и Анна вложили много усилий в подготовку, проводя исследования в архивах и собирая уникальные исторические факты. Евгения провела нас через различные места, рассказывая увлекательные истории и делясь своими знаниями. Отдельное спасибо за адаптацию маршрута в соответствии с нашим желанием полюбоваться красивыми видами. Дети познакомились с новогодними игрушками разных стран мира, сплели венки из одуванчиков, достали воду из колодца, узнали об особенностях костромских наличников. Закончилась наша прогулка чаепитием из настоящего самовара с вкуснейшими печеньями и клубничным вареньем. В целом, мы очень довольны, рекомендуем. А Евгении и Анне всего самого доброго и успехов во всех начинаниях!!!

  • П
    Павел
    19 мая 2024
    Кострома сквозь столетия
    рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Ночные»

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  1. Кострома: факты, легенды и немного мистики
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  4. Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
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  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
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