2 день

Сергиев Посад - Владимир - Новый год

08:00 Завтрак.

09:00 В этот зимний день мы отправляемся в гости к преподобному Сергию Радонежскому, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу этой удивительной святыни.

Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в зимних пейзажах неповторим. В самом центре архитектурного ансамбля красуется своим великолепием белокаменный Троицкий собор.

Именно здесь обретены чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского – главная святыня Троице-Сергиевой Лавры. Храм расписан великими иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом Черным.

Тут и была написана «Троица» – уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранениив Третьяковской галерее.

У вас есть возможность побродить по территории православной обители. Непременно наберите целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды.

11:00 Отъезд во Владимир.

14:00 Обед.

15:00 Побывать во Владимире – это значит побывать в кафедральном Успенском соборе и

увидеть шедевральные фрески Андрея Рублева, лицезреть неповторимые белокаменные узоры княжеского Дмитриевского собора.

17:00 Размещение в историческом центре города Владимира – в гостинице «Левитан» 3* – 2 ночи.

В шаговой доступности от гостиницы на Соборной площади установлена главная городская елка, а рядом новогодняя ярмарка. Каждый желающий может встретить Новый год под залпы салюта у городской елки.

Дополнительно:

22:00 Новогодний банкет в одном из лучших ресторанов города Владимира «Панорама».

Стоимость: