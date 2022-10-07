Новогодняя история Золотого Кольца

По заснеженной дороге из Санкт-Петербурга вы начнете большое путешествие в историю России

5
3 отзыва
По заснеженной дороге из Санкт-Петербурга вы начнете большое путешествие в историю России.

Вас ожидает поездка во Владимир, Ростов Великий, Суздаль, Кострому, Тверь, Сергиев Посад и Ярославль.

Вы проникнитесь атмосферой древней Руси и вдохнете свежий морозный воздух в окружение соборов с неповторимой архитектурой. А встреча Нового года в путешествии – это хорошая примета активно провести весь следующий год.
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Новый год
Новый год
Встретим Новый год под залпы салюта у городской елки или на праздничном банкете
Святая вода у Троицкого собора
Святая вода у Троицкого собора
Наберем целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды
Интерактивный музей крестьянского быта
Интерактивный музей крестьянского быта
Посетим музейный комплекс, который выглядит как настоящая деревня

Программа тура по дням

1 день

Встреча с группой в Санкт-Петербурге - Тверь

06:30 Сбор группы в Санкт-Петербурге, у ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»). Вам нужно будет подойти к автобусу с табличкой «Новогодняя история Золотого Кольца» на лобовом стекле.

07:00 Отъезд в Тверь.

13:30 Обед*.

14:30 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.

17:00 Наш автобус выдвигается на Золотое кольцо и первый его город – Сергиев Посад.

20:30 Размещение в гостинице «Посадский» 3* – 1 ночь.

21:00 Ужин*.

*Питание в туре:

  • При покупке тура с питанием BBобеды и ужины в стоимость пакета не входят;
  • При покупке тура с питанием HBужины в стоимость пакета не входят.
Встреча с группой в Санкт-Петербурге - ТверьВстреча с группой в Санкт-Петербурге - ТверьВстреча с группой в Санкт-Петербурге - ТверьВстреча с группой в Санкт-Петербурге - Тверь
2 день

Сергиев Посад - Владимир - Новый год

08:00 Завтрак.

09:00 В этот зимний день мы отправляемся в гости к преподобному Сергию Радонежскому, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу этой удивительной святыни.

Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в зимних пейзажах неповторим. В самом центре архитектурного ансамбля красуется своим великолепием белокаменный Троицкий собор.

Именно здесь обретены чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского – главная святыня Троице-Сергиевой Лавры. Храм расписан великими иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом Черным.

Тут и была написана «Троица» – уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранениив Третьяковской галерее.

У вас есть возможность побродить по территории православной обители. Непременно наберите целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды.

11:00 Отъезд во Владимир.

14:00 Обед.

15:00 Побывать во Владимире – это значит побывать в кафедральном Успенском соборе и
увидеть шедевральные фрески Андрея Рублева, лицезреть неповторимые белокаменные узоры княжеского Дмитриевского собора.

17:00 Размещение в историческом центре города Владимира – в гостинице «Левитан» 3* – 2 ночи.

В шаговой доступности от гостиницы на Соборной площади установлена главная городская елка, а рядом новогодняя ярмарка. Каждый желающий может встретить Новый год под залпы салюта у городской елки.

Дополнительно:

22:00 Новогодний банкет в одном из лучших ресторанов города Владимира «Панорама».

Стоимость:

  • Банкет холл (новогодняя ночь с развлекательной программой)– 8 600 руб. /чел.
  • Залы основного ресторана (новогодняя ночь с минимальной программой – Дед Мороз и дискотека)– 6 500 руб. /чел.
Сергиев Посад - Владимир - Новый годСергиев Посад - Владимир - Новый годСергиев Посад - Владимир - Новый годСергиев Посад - Владимир - Новый годСергиев Посад - Владимир - Новый годСергиев Посад - Владимир - Новый годСергиев Посад - Владимир - Новый годСергиев Посад - Владимир - Новый годСергиев Посад - Владимир - Новый год
3 день

Суздаль - музей деревянного зодчества - Владимир

09:00 – 11:00 Поздний завтрак.

12:00 Отъезд в Суздаль.

13:00 Обед.

14:00 В этом городе, как ни в одном другом, вы проникнетесь подлинным духом древней матушки-Руси и полностью растворитесь в глубине ее истории.

Можно любоваться древними красотами Суздаля практически в нетронутом и прекрасно отреставрированном виде, это город-открытка.

Суздальский Кремль с архитектурой Рождественского собора, Покровский и Ризоположенский монастыри, многочисленные посадские церкви с неповторимой архитектурой.

Экскурсия в музей деревянного зодчества – интерактивный музей крестьянского быта XVII-XIX веков.

18:00 Возвращение во Владимир.

19:00 Ужин.

Суздаль - музей деревянного зодчества - ВладимирСуздаль - музей деревянного зодчества - ВладимирСуздаль - музей деревянного зодчества - ВладимирСуздаль - музей деревянного зодчества - ВладимирСуздаль - музей деревянного зодчества - ВладимирСуздаль - музей деревянного зодчества - Владимир
4 день

Кострома - Ярославль

08:00 Завтрак.

09:00 И снова в путь в официальную Родину Снегурочки – Кострому.

12:30 Знакомство с Костромой начнется с площади Ивана Сусанина, именуемой «сковорода», старинные Торговые ряды поразят вас своими масштабами.

В них до сих пор кипит жизнь, идёт торг. Вы побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где находится одна из особо почитаемых православных святынь – чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).

14:00 Обед.

15:00 Отъезд в Ярославль.

16:30 В этот день своё гостеприимство продемонстрируют Ярославль.

Зимнее великолепие этих волжских городов предопределено волжскими просторами и променадами набережных.

На обзорной экскурсии по Ярославлю вы убедитесь, что весь его облик пронизан стариной и неповторимым обаянием.

Недаром, центр Ярославля включен в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО. А ещё его охраняют сами ярославцы своим бережным отношением и заботой, это чувствуется во всём.

19:00 Размещение в гостинице «Спорт» 3* – 1 ночь.

19:30 Ужин.

Кострома - ЯрославльКострома - ЯрославльКострома - ЯрославльКострома - ЯрославльКострома - ЯрославльКострома - ЯрославльКострома - Ярославль
5 день

Ростов Великий - возвращение в Санкт-Петербург

08:00 Завтрак.

09:00 Отъезд в Ростов Великий.

10:00 Экскурсия по Ростову Великому (архитектура Ростовского кремля). Ансамбли архиерейского двора, Соборной площади и Митрополичьего сада.

11:30 Отъезд в Санкт-Петербург.

По дороге – свободное время на обед.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 23:00.

Ростов Великий - возвращение в Санкт-ПетербургРостов Великий - возвращение в Санкт-ПетербургРостов Великий - возвращение в Санкт-Петербург

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:

ДатаТарифПитаниеНомерОдноместное
размещение		1/2 DBLВзрослыйРебенокВзрослый
доп. место		Ребенок
доп. место
10 Авг - 10 ЯнвКомфортBB (завтрак)Стандартный номер334002690026900258502490023350
10 Авг - 10 ЯнвКомфортHB (завтрак+обед)Стандартный номер364002990029900288502790026350
10 Авг - 10 ЯнвКомфортFB (завтрак + обед + ужин)Стандартный номер384003190031900308502990028350

В стоимость включено:

Тариф комфорт, номер стандартный.

Категория (звездность) отеля является туроператорской оценкой его комфортности.

Список гостиниц:

  • Сергиев Посад, гостиница «Посадский» 3* – 1 ночь;
  • Владимир, гостиница «Левитан» 3* – 2 ночи;
  • Ярославль, гостиница «Спорт» 3* – 1 ночь.

Варианты проживания

Гостиница «Посадский» 3

1 ночь

Гостиница расположена в самом центре города Сергиев Посад, в 5 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой Лавры. Отель был отремонтирован в 2014 году. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все номера отеля «Посадский» оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и принадлежностями для чая/кофе. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3

Гостиница «Спорт» 3* Ярославль

1 ночь

Гостиница «Спорт» расположена в зеленом районе города Ярославля. К услугам гостей номера с кондиционером, ЖК-телевизорами и DVD-плеерами. В отеле можно бесплатно пользоваться Wi-Fi и частной парковкой.

В числе удобств гостиницы сауна. Гости отеля «Спорт» могут посещать инфракрасную сауну и играть в аэрохоккей.

В элегантно оформленном ресторане подают блюда русской и интернациональной кухни.

Гостиница «Спорт» 3* ЯрославльГостиница «Спорт» 3* ЯрославльГостиница «Спорт» 3* ЯрославльГостиница «Спорт» 3* ЯрославльГостиница «Спорт» 3* ЯрославльГостиница «Спорт» 3* Ярославль

Гостиница «Левитан» 3

2 ночи

Отель «Левитан» расположен во Владимире, в 200 метрах от Успенского собора. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номера. В отеле предоставляются услуги экскурсионного бюро и проводятся вечерние развлекательные мероприятия.

Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на сад. В номерах установлен холодильник.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в 2-х номерах
  • Питание согласно выбранному типу
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая входные платы и услуги местных гидов)
  • Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
  • Транспортная страховка
  • Услуги сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не входящее в выбранный тариф
  • Новогодний банкет (6 500 руб. или 8 600 руб. с человека в зависимости от выбора программы)
  • Личные расходы
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание?

Типы питания:

  • BB (завтраки) – 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак);
  • HB (полупансион) – 1 день (обед), 2 день (завтрак+обед), 3 день (завтрак+обед), 4 день (завтрак+обед), 5 день (завтрак);
  • FB (полный пансион) – 1 день (обед+ужин), 2 день (завтрак+обед. Новогодний банкет не входит в стоимость), 3 день (завтрак+обед+ужин), 4 день (завтрак+обед+ужин), 5 день (завтрак);

При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит.

При покупке тура с питанием HB ужины в стоимость пакета не входит.

На чем будем передвигаться?

При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX;

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
7 окт 2022
Организация тура прекрасная, комфортабельный автобус, водители профессионалы, выбор городов замечательный, понравилась организация экскурсий (деление группы на подгруппы и для каждой п/ группы свой экскурсовод), гостиницы восторг, завтраки вкусные и обильные(шведский стол). Только совет обед обязательно включать в тур(т. к. не всегда есть достаточно времени на самостоятельные поиски места, где пообедать) Спасибо организаторам за прекрасно проведённое время
Т
25 авг 2022
Огромное спасибо организаторам тура, особенно Юличке. Работала со мной ежедневно, помогала советами и конечно большую помощь оказала в приобретении билетов на самолет. Спасибо, что придумали туры по России, людям из нашей группы очень понравилось.
А
10 авг 2022
Мне все очень понравилось, организация тура на высоте, все слаженно, автобус и водители на пять баллов! Огромное спасибо гиду, Людмиле Васильевне, профессионал в своём деле! Все отели очень понравились, интересный к слову опыт, каждый день, новый отель) Не ожидал что мне на столько понравится, очень насыщенный тур, множество городов и каждый из них примечателен по своему, в каждом есть своя изюминка. Буду всем вам рекомендовать и сам обязательно буду пользоваться вашими услугами. Спасибо, Вам, Юлия! Успехов!

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