06:30 Сбор группы в Санкт-Петербурге, у ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»). Вам нужно будет подойти к автобусу с табличкой «Новогодняя история Золотого Кольца» на лобовом стекле.
07:00 Отъезд в Тверь.
13:30 Обед*.
14:30 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.
17:00 Наш автобус выдвигается на Золотое кольцо и первый его город – Сергиев Посад.
20:30 Размещение в гостинице «Посадский» 3* – 1 ночь.
21:00 Ужин*.
*Питание в туре:
08:00 Завтрак.
09:00 В этот зимний день мы отправляемся в гости к преподобному Сергию Радонежскому, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу этой удивительной святыни.
Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в зимних пейзажах неповторим. В самом центре архитектурного ансамбля красуется своим великолепием белокаменный Троицкий собор.
Именно здесь обретены чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского – главная святыня Троице-Сергиевой Лавры. Храм расписан великими иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом Черным.
Тут и была написана «Троица» – уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранениив Третьяковской галерее.
У вас есть возможность побродить по территории православной обители. Непременно наберите целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды.
11:00 Отъезд во Владимир.
14:00 Обед.
15:00 Побывать во Владимире – это значит побывать в кафедральном Успенском соборе и
увидеть шедевральные фрески Андрея Рублева, лицезреть неповторимые белокаменные узоры княжеского Дмитриевского собора.
17:00 Размещение в историческом центре города Владимира – в гостинице «Левитан» 3* – 2 ночи.
В шаговой доступности от гостиницы на Соборной площади установлена главная городская елка, а рядом новогодняя ярмарка. Каждый желающий может встретить Новый год под залпы салюта у городской елки.
Дополнительно:
22:00 Новогодний банкет в одном из лучших ресторанов города Владимира «Панорама».
Стоимость:
09:00 – 11:00 Поздний завтрак.
12:00 Отъезд в Суздаль.
13:00 Обед.
14:00 В этом городе, как ни в одном другом, вы проникнетесь подлинным духом древней матушки-Руси и полностью растворитесь в глубине ее истории.
Можно любоваться древними красотами Суздаля практически в нетронутом и прекрасно отреставрированном виде, это город-открытка.
Суздальский Кремль с архитектурой Рождественского собора, Покровский и Ризоположенский монастыри, многочисленные посадские церкви с неповторимой архитектурой.
Экскурсия в музей деревянного зодчества – интерактивный музей крестьянского быта XVII-XIX веков.
18:00 Возвращение во Владимир.
19:00 Ужин.
08:00 Завтрак.
09:00 И снова в путь в официальную Родину Снегурочки – Кострому.
12:30 Знакомство с Костромой начнется с площади Ивана Сусанина, именуемой «сковорода», старинные Торговые ряды поразят вас своими масштабами.
В них до сих пор кипит жизнь, идёт торг. Вы побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где находится одна из особо почитаемых православных святынь – чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).
14:00 Обед.
15:00 Отъезд в Ярославль.
16:30 В этот день своё гостеприимство продемонстрируют Ярославль.
Зимнее великолепие этих волжских городов предопределено волжскими просторами и променадами набережных.
На обзорной экскурсии по Ярославлю вы убедитесь, что весь его облик пронизан стариной и неповторимым обаянием.
Недаром, центр Ярославля включен в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО. А ещё его охраняют сами ярославцы своим бережным отношением и заботой, это чувствуется во всём.
19:00 Размещение в гостинице «Спорт» 3* – 1 ночь.
19:30 Ужин.
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Ростов Великий.
10:00 Экскурсия по Ростову Великому (архитектура Ростовского кремля). Ансамбли архиерейского двора, Соборной площади и Митрополичьего сада.
11:30 Отъезд в Санкт-Петербург.
По дороге – свободное время на обед.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 23:00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:
|Дата
|Тариф
|Питание
|Номер
|Одноместное
размещение
|1/2 DBL
|Взрослый
|Ребенок
|Взрослый
доп. место
|Ребенок
доп. место
|10 Авг - 10 Янв
|Комфорт
|BB (завтрак)
|Стандартный номер
|33400
|26900
|26900
|25850
|24900
|23350
|10 Авг - 10 Янв
|Комфорт
|HB (завтрак+обед)
|Стандартный номер
|36400
|29900
|29900
|28850
|27900
|26350
|10 Авг - 10 Янв
|Комфорт
|FB (завтрак + обед + ужин)
|Стандартный номер
|38400
|31900
|31900
|30850
|29900
|28350
В стоимость включено:
Тариф комфорт, номер стандартный.
Категория (звездность) отеля является туроператорской оценкой его комфортности.
Список гостиниц:
Гостиница расположена в самом центре города Сергиев Посад, в 5 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой Лавры. Отель был отремонтирован в 2014 году. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все номера отеля «Посадский» оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и принадлежностями для чая/кофе. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гостиница «Спорт» расположена в зеленом районе города Ярославля. К услугам гостей номера с кондиционером, ЖК-телевизорами и DVD-плеерами. В отеле можно бесплатно пользоваться Wi-Fi и частной парковкой.
В числе удобств гостиницы сауна. Гости отеля «Спорт» могут посещать инфракрасную сауну и играть в аэрохоккей.
В элегантно оформленном ресторане подают блюда русской и интернациональной кухни.
Отель «Левитан» расположен во Владимире, в 200 метрах от Успенского собора. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номера. В отеле предоставляются услуги экскурсионного бюро и проводятся вечерние развлекательные мероприятия.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на сад. В номерах установлен холодильник.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Типы питания:
При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит.
При покупке тура с питанием HB ужины в стоимость пакета не входит.
При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX;