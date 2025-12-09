Вы отправитесь на прогулку по празднично украшенному центру Костромы.
Мы загадаем желание у новогодней елки, заглянем в торговые ряды и обязательно сфотографируемся с костромской Снегурочкой!
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы:
- прогуляемся по нарядному центру города;
- увидим новогоднюю елку и загадаем желание;
- сфотографируемся с костромской Снегурочкой;
• заглянем в торговые ряды и увидим шедевры архитектуры Костромы, укрытые пушистым снегом. Важная информация:
- Экскурсия пешеходная и проводится на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
- Это часовая прогулка. Будет интересна взрослым и детям.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник основателю города
- Скульптуру ювелира-кустаря
- Административный ансамбль города
- Памятник Снегурочке
- Аллею признания с ее уютной атмосферой
- Торговые ряды
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская улица, 3
Завершение: Красные ряды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная и проводится на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде
- Это часовая прогулка. Будет интересна взрослым и детям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
