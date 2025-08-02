Мои заказы

Встречаем Новый Год 2026 в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2026» в Костроме, цены от 1800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кострома новогодняя - сказочная
Пешая
3 часа
25 отзывов
Групповая
Кострома новогодняя - сказочная
Погулять с гидом по нарядным улицам города, а после побывать в Тереме Снегурочки
Начало: На площади Советская в Костроме
«В Костроме Новый год — круглый год»
31 дек в 12:30
1 янв в 12:30
2000 ₽ за человека
Новогодняя Кострома: прогулка по центру города
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Новогодняя Кострома: прогулка по центру города
Начало: Советская улица, 3
«увидим новогоднюю елку и загадаем желание»
2850 ₽ за всё до 6 чел.
Сердце Костромы и Терем Снегурочки - новогодняя обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
-
10%
Групповая
Сердце Костромы и Терем Снегурочки - новогодняя обзорная экскурсия
Начало: Кострома, ул. Советская, 3
«Экскурсия проводится в новогодние каникулы, спрос на экскурсию повышенный, поэтому группы набираются до 40 человек»
31 дек в 12:30
2 янв в 14:30
1800 ₽2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 августа 2025
    Кострома новогодняя - сказочная
    Интересная экскурсия, нам все понравилось, прошло уже много времени, но воспоминания о Костроме по-прежнему отличные, хочется вернуться. Спасибо!
    Интересная экскурсия, нам все понравилось, прошло уже много времени, но воспоминания о Костроме по-прежнему отличные, хочется вернуться. Спасибо!
  • М
    Милена
    18 января 2025
    Кострома новогодняя - сказочная
    Интересная экскурсия. Не ожидали, что первая половина пройдет в виде автобусной недолгой поездки на автобусе в резиденцию Снегурочки. Больше для детей. Мне не хватило пешей прогулки. Рассказывали интересно, чувствовалось, что гид хорошо владеет материалом.
  • В
    Виктория
    17 января 2025
    Кострома новогодняя - сказочная
    Терем снегурочки вызвал неоднозначные эмоции, ребенку понравилось и ладно. В экскурсии по городу не хватает наушников и радиосопровождения.
    Терем снегурочки вызвал неоднозначные эмоции, ребенку понравилось и ладно. В экскурсии по городу не хватает наушников и радиосопровождения.
  • Д
    Денис
    9 января 2025
    Кострома новогодняя - сказочная
    Экскурсия очень понравилась! Гид Мария провела по всему историческому центру, было интересно, познавательно и красиво! Огромное ей спасибо. Также понравился Терем Снегурочки, попали только с экскурсией, билеты в праздники так просто не купить!
    Экскурсия очень понравилась! Гид Мария провела по всему историческому центру, было интересно, познавательно и красиво! Огромное
  • П
    Пётр
    27 января 2024
    Кострома новогодняя - сказочная
    В целом все понравилось.
    Было холодно и общее впечатление смазано…
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Кострома новогодняя - сказочная
    Мы были только на первой части - терем снегурочки! Поэтому не можем оценить экскурсию по городу 😊
    Уверена., она была увлекательной.
  • О
    Ольга
    15 января 2024
    Кострома новогодняя - сказочная
    Добрый день. 4 января посетили с друзьями экскурсию по Костроме с посещением Терема Снегурочки. Все было замечательно!!! Так как было
    читать дальше

    очень холодно, морозно, а экскурсия по Костроме должна была быть пешеходная…, так вот гид приняла решение, и из Терема Снегурочки на автобусе мы совершили объездную экскурсию по основным достопримечательностям, очень было интересно и, думаю, увидели намного больше, нежели пешком. Спасибо большое за такое правильное решение!!!

  • М
    Марина
    12 января 2024
    Кострома новогодняя - сказочная
    Нам не повезло с погодой - было очень холодно (-28), но организаторы экскурсии поменяли формат самой экскурсии. Пешеком мы погуляли
    читать дальше

    полчаса, потом нас свозили к Снегурочке (отличное место, здорово там все организовано) и на обратном пути в центр города, нам провели отличную автобусную экскурсию по городу (около часа нас покатали и все показали и обо всем рассказали).

  • Н
    Наталья
    10 января 2024
    Кострома новогодняя - сказочная
    Экскурсия понравилась. Рекомендую.
  • а
    алена
    9 января 2024
    Кострома новогодняя - сказочная
    Большое спасибо Марии за проведенную экскурсию. Не смотрю на мороз!
  • Е
    Елена
    9 января 2024
    Кострома новогодняя - сказочная
    Благодарим экскурсовода Дарью за экскурсию по Костроме. Понятно, интересно.
  • Е
    Екатерина
    6 января 2024
    Кострома новогодняя - сказочная
    Хорошая экскурсия, интересная! Здорово, что программа была скорректирована из-за мороза, чтоб всем было комфортно! Спасибо!
    Единственный минус - поиски автобуса после посещения Терема Снегурочки. В остальном всё отлично.
    Хорошая экскурсия, интересная! Здорово, что программа была скорректирована из-за мороза, чтоб всем было комфортно! Спасибо!
  • М
    Мария
    5 января 2024
    Кострома новогодняя - сказочная
    Спасибо огромное за экскурсию!
  • Д
    Денис
    4 января 2024
    Кострома новогодняя - сказочная
    Было очень интересно! Экскурсовод Марина рассказала все что можно было и нельзя. Учитываю аномальный холод в -33 провела по городу, все показал рассказала. Посоветовала вкусное место!
    Было очень интересно! Экскурсовод Марина рассказала все что можно было и нельзя. Учитываю аномальный холод в
  • Л
    Людмила
    15 января 2023
    Кострома новогодняя - сказочная
    Всё отлично
  • Д
    Денис
    5 января 2023
    Кострома новогодняя - сказочная
    Терем снегурочки восхитительно. Экскурсионная часть была скомкана. Экскурсовод быстро замёрз, связного занимательного рассказа по всей экскурсии не получилось.
  • Л
    Людмила
    4 января 2023
    Кострома новогодняя - сказочная
    Экскурсия была проведена замечательно! Александр – экскурсовод просто потрясающий. Рассказ очень интересный, увлекательный!
  • С
    Светлана
    4 января 2023
    Кострома новогодняя - сказочная
    Отличная экскурсия!! Но на мой взгляд затянут рассказ про Кострому, мы ездили с детьми и хотелось больше по времени провести не на улицах города (2 часа) а у снегурки, а так конечно, было интересно и увлекательно
  • Е
    Екатерина
    12 января 2021
    Кострома новогодняя - сказочная
    Заказывала экскурсию для своих туристов, организация отличная! Туристы довольны, и я рада!)
  • н
    николай
    7 января 2021
    Кострома новогодняя - сказочная
    Очень интересная и содержательная экскурсия)))
    Гид Елизавета очень молодец)))
    Увлекательно и подробно обо всём рассказала)))

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Новогодние 2026»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кострома новогодняя - сказочная
  2. Новогодняя Кострома: прогулка по центру города
  3. Сердце Костромы и Терем Снегурочки - новогодняя обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Костроме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Памятник Ленину
  5. Набережная
  6. Лосиная ферма
  7. Старый город
  8. Кремль
  9. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Костроме в декабре 2025
Сейчас в Костроме в категории "Новогодние 2026" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 2850 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Костроме? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Костромы, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025