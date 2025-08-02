А Анна Кострома новогодняя - сказочная Интересная экскурсия, нам все понравилось, прошло уже много времени, но воспоминания о Костроме по-прежнему отличные, хочется вернуться. Спасибо!

М Милена Кострома новогодняя - сказочная Интересная экскурсия. Не ожидали, что первая половина пройдет в виде автобусной недолгой поездки на автобусе в резиденцию Снегурочки. Больше для детей. Мне не хватило пешей прогулки. Рассказывали интересно, чувствовалось, что гид хорошо владеет материалом.

В Виктория Кострома новогодняя - сказочная Терем снегурочки вызвал неоднозначные эмоции, ребенку понравилось и ладно. В экскурсии по городу не хватает наушников и радиосопровождения.

Д Денис Кострома новогодняя - сказочная Экскурсия очень понравилась! Гид Мария провела по всему историческому центру, было интересно, познавательно и красиво! Огромное ей спасибо. Также понравился Терем Снегурочки, попали только с экскурсией, билеты в праздники так просто не купить!

П Пётр Кострома новогодняя - сказочная В целом все понравилось.

Было холодно и общее впечатление смазано…

Е Елена Кострома новогодняя - сказочная Мы были только на первой части - терем снегурочки! Поэтому не можем оценить экскурсию по городу 😊

Уверена., она была увлекательной.

О Ольга Кострома новогодняя - сказочная читать дальше очень холодно, морозно, а экскурсия по Костроме должна была быть пешеходная…, так вот гид приняла решение, и из Терема Снегурочки на автобусе мы совершили объездную экскурсию по основным достопримечательностям, очень было интересно и, думаю, увидели намного больше, нежели пешком. Спасибо большое за такое правильное решение!!! Добрый день. 4 января посетили с друзьями экскурсию по Костроме с посещением Терема Снегурочки. Все было замечательно!!! Так как было

М Марина Кострома новогодняя - сказочная читать дальше полчаса, потом нас свозили к Снегурочке (отличное место, здорово там все организовано) и на обратном пути в центр города, нам провели отличную автобусную экскурсию по городу (около часа нас покатали и все показали и обо всем рассказали). Нам не повезло с погодой - было очень холодно (-28), но организаторы экскурсии поменяли формат самой экскурсии. Пешеком мы погуляли

Н Наталья Кострома новогодняя - сказочная Экскурсия понравилась. Рекомендую.

а алена Кострома новогодняя - сказочная Большое спасибо Марии за проведенную экскурсию. Не смотрю на мороз!

Е Елена Кострома новогодняя - сказочная Благодарим экскурсовода Дарью за экскурсию по Костроме. Понятно, интересно.

Е Екатерина Кострома новогодняя - сказочная Хорошая экскурсия, интересная! Здорово, что программа была скорректирована из-за мороза, чтоб всем было комфортно! Спасибо!

Единственный минус - поиски автобуса после посещения Терема Снегурочки. В остальном всё отлично.

М Мария Кострома новогодняя - сказочная Спасибо огромное за экскурсию!

Д Денис Кострома новогодняя - сказочная Было очень интересно! Экскурсовод Марина рассказала все что можно было и нельзя. Учитываю аномальный холод в -33 провела по городу, все показал рассказала. Посоветовала вкусное место!

Л Людмила Кострома новогодняя - сказочная Всё отлично

Д Денис Кострома новогодняя - сказочная Терем снегурочки восхитительно. Экскурсионная часть была скомкана. Экскурсовод быстро замёрз, связного занимательного рассказа по всей экскурсии не получилось.

Л Людмила Кострома новогодняя - сказочная Экскурсия была проведена замечательно! Александр – экскурсовод просто потрясающий. Рассказ очень интересный, увлекательный!

С Светлана Кострома новогодняя - сказочная Отличная экскурсия!! Но на мой взгляд затянут рассказ про Кострому, мы ездили с детьми и хотелось больше по времени провести не на улицах города (2 часа) а у снегурки, а так конечно, было интересно и увлекательно

Е Екатерина Кострома новогодняя - сказочная Заказывала экскурсию для своих туристов, организация отличная! Туристы довольны, и я рада!)