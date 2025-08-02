Групповая
Кострома новогодняя - сказочная
Погулять с гидом по нарядным улицам города, а после побывать в Тереме Снегурочки
Начало: На площади Советская в Костроме
«В Костроме Новый год — круглый год»
31 дек в 12:30
1 янв в 12:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Новогодняя Кострома: прогулка по центру города
Начало: Советская улица, 3
«увидим новогоднюю елку и загадаем желание»
2850 ₽ за всё до 6 чел.
10%
Групповая
Сердце Костромы и Терем Снегурочки - новогодняя обзорная экскурсия
Начало: Кострома, ул. Советская, 3
«Экскурсия проводится в новогодние каникулы, спрос на экскурсию повышенный, поэтому группы набираются до 40 человек»
31 дек в 12:30
2 янв в 14:30
1800 ₽
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 августа 2025Интересная экскурсия, нам все понравилось, прошло уже много времени, но воспоминания о Костроме по-прежнему отличные, хочется вернуться. Спасибо!
- ММилена18 января 2025Интересная экскурсия. Не ожидали, что первая половина пройдет в виде автобусной недолгой поездки на автобусе в резиденцию Снегурочки. Больше для детей. Мне не хватило пешей прогулки. Рассказывали интересно, чувствовалось, что гид хорошо владеет материалом.
- ВВиктория17 января 2025Терем снегурочки вызвал неоднозначные эмоции, ребенку понравилось и ладно. В экскурсии по городу не хватает наушников и радиосопровождения.
- ДДенис9 января 2025Экскурсия очень понравилась! Гид Мария провела по всему историческому центру, было интересно, познавательно и красиво! Огромное ей спасибо. Также понравился Терем Снегурочки, попали только с экскурсией, билеты в праздники так просто не купить!
- ППётр27 января 2024В целом все понравилось.
Было холодно и общее впечатление смазано…
- ЕЕлена16 января 2024Мы были только на первой части - терем снегурочки! Поэтому не можем оценить экскурсию по городу 😊
Уверена., она была увлекательной.
- ООльга15 января 2024Добрый день. 4 января посетили с друзьями экскурсию по Костроме с посещением Терема Снегурочки. Все было замечательно!!! Так как было
- ММарина12 января 2024Нам не повезло с погодой - было очень холодно (-28), но организаторы экскурсии поменяли формат самой экскурсии. Пешеком мы погуляли
- ННаталья10 января 2024Экскурсия понравилась. Рекомендую.
- аалена9 января 2024Большое спасибо Марии за проведенную экскурсию. Не смотрю на мороз!
- ЕЕлена9 января 2024Благодарим экскурсовода Дарью за экскурсию по Костроме. Понятно, интересно.
- ЕЕкатерина6 января 2024Хорошая экскурсия, интересная! Здорово, что программа была скорректирована из-за мороза, чтоб всем было комфортно! Спасибо!
Единственный минус - поиски автобуса после посещения Терема Снегурочки. В остальном всё отлично.
- ММария5 января 2024Спасибо огромное за экскурсию!
- ДДенис4 января 2024Было очень интересно! Экскурсовод Марина рассказала все что можно было и нельзя. Учитываю аномальный холод в -33 провела по городу, все показал рассказала. Посоветовала вкусное место!
- ЛЛюдмила15 января 2023Всё отлично
- ДДенис5 января 2023Терем снегурочки восхитительно. Экскурсионная часть была скомкана. Экскурсовод быстро замёрз, связного занимательного рассказа по всей экскурсии не получилось.
- ЛЛюдмила4 января 2023Экскурсия была проведена замечательно! Александр – экскурсовод просто потрясающий. Рассказ очень интересный, увлекательный!
- ССветлана4 января 2023Отличная экскурсия!! Но на мой взгляд затянут рассказ про Кострому, мы ездили с детьми и хотелось больше по времени провести не на улицах города (2 часа) а у снегурки, а так конечно, было интересно и увлекательно
- ЕЕкатерина12 января 2021Заказывала экскурсию для своих туристов, организация отличная! Туристы довольны, и я рада!)
- нниколай7 января 2021Очень интересная и содержательная экскурсия)))
Гид Елизавета очень молодец)))
Увлекательно и подробно обо всём рассказала)))
