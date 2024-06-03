1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории
Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
4 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу
Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
10 июня в 14:30
12 июня в 08:00
от 7 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля
Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города
Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому
18 июня в 09:30
21 июня в 09:30
2 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 15:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Кострома: путешествие в прошлое России, от Романовых до Годуновых
Исследуйте удивительную историю Костромы, от династий Романовых и Годуновых до легенд Ивана Сусанина и Феодоровской иконы
Начало: В центре Костромы
Сегодня в 15:00
15 июня в 15:00
770693₽ за человека
Квест
1 час
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей
Начало: в районе Сусанинской площади
Завтра в 17:30
10 июня в 19:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: у памятника Юрию Долгорукому
1 сен в 10:00
2 сен в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
Погулять по центру Костромы, отыскать самые красивые фонари и заглянуть в Музей самоваров
15 июня в 15:30
16 июня в 15:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июня 2024Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
- ННаталия2 июня 2024Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее
- ЛЛюбовь2 июня 2024Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
- ИИгорь2 июня 2024Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
- ААлексей29 мая 2024Анна очень хороший и эрудированный рассказчик. Было интересно и познавательно.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Экскурсия очень интересная, яркая, эмоциональная. Мне очень понравилось. Для моих мамы и сына было слишком насыщенно. Они сразу всё забыли.
- ЛЛариса27 мая 2024Очень понравилось
- ММарина25 мая 2024Интересная экскурсия, много исторических деталей.
- ААлеся22 мая 2024Огромное спасибо Елене за такую замечательную экскурсию по Костроме! Идеально продуманный маршрут, Елена - великолепный рассказчик, заинтересовала даже маленьких детей. Экскурсия пролетела незаметно. Елена знает и любит свой город, отвечает на все вопросы. Мы оставились в восторге!
- ЛЛюдмила21 мая 2024Все понравилось!!!!! Спасибо, было очень интересно!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Гауптвахта»
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