Гауптвахта – экскурсии в Костроме

Найдено 13 экскурсий в категории «Гауптвахта» в Костроме, цены от 693 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
312 отзывов
Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории
Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
700 за человека
Кострома: факты, легенды и немного мистики
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Классическая Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
4 500 за всё до 20 чел.
Кострома из-под кисти русских художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу
Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
10 июня в 14:30
12 июня в 08:00
от 7 400 за всё до 4 чел.
Кострома - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
453 отзыва
Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля
Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города
Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому
18 июня в 09:30
21 июня в 09:30
2 000 за всё до 6 чел.
Ярославль и Кострома одним днём
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500 за всё до 8 чел.
О Костроме с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 15:00
10 июня в 07:00
4 000 за всё до 10 чел.
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
75 отзывов
Кострома: путешествие в прошлое России, от Романовых до Годуновых
Исследуйте удивительную историю Костромы, от династий Романовых и Годуновых до легенд Ивана Сусанина и Феодоровской иконы
Начало: В центре Костромы
Сегодня в 15:00
15 июня в 15:00
770693 за человека
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
🚶 Пешая
Квест
1 час
7 отзывов
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000 за всё до 6 чел.
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей
Начало: в районе Сусанинской площади
Завтра в 17:30
10 июня в 19:30
4 000 за всё до 6 чел.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
По Костроме на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: у памятника Юрию Долгорукому
1 сен в 10:00
2 сен в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
Погулять по центру Костромы, отыскать самые красивые фонари и заглянуть в Музей самоваров
15 июня в 15:30
16 июня в 15:30
4 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Классическая Кострома
    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее
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    время крайне редко встречаются гиды,владеющими русским языком. Нам очень приятно было слушать грамотную речь Елены .Маршрут был очень интересный, тщательно продуман каждый участок. Мы совершенно не устали, несмотря на жару. Кострома очень красивая,ухоженная. Елена показала нам ее во всей красе. Хотим от всей души поблагодарить ее за знания, увлеченность своим делом и доброе отношения к нам.

    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Кострома: факты, легенды и немного мистики
    Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Кострома: факты, легенды и немного мистики
    Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
    Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Кострома - первое знакомство
    Анна очень хороший и эрудированный рассказчик. Было интересно и познавательно.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Кострома из-под кисти русских художников
    Экскурсия очень интересная, яркая, эмоциональная. Мне очень понравилось. Для моих мамы и сына было слишком насыщенно. Они сразу всё забыли.
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    Т. е. нужно быть хотя бы немного в теме, чтобы информация от Юлии расширяла ваш кругозор. Лично я очень очень довольна! Спасибо Юлии

  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Очень понравилось
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
    Интересная экскурсия, много исторических деталей.
  • А
    Алеся
    22 мая 2024
    Классическая Кострома
    Огромное спасибо Елене за такую замечательную экскурсию по Костроме! Идеально продуманный маршрут, Елена - великолепный рассказчик, заинтересовала даже маленьких детей. Экскурсия пролетела незаметно. Елена знает и любит свой город, отвечает на все вопросы. Мы оставились в восторге!
  • Л
    Людмила
    21 мая 2024
    Кострома - первое знакомство
    Все понравилось!!!!! Спасибо, было очень интересно!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Гауптвахта»

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  1. Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
  2. Кострома: факты, легенды и немного мистики
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  4. Кострома из-под кисти русских художников
  5. Кострома - первое знакомство
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  2. Торговые Ряды
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  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
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