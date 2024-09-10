Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Костроме, цены от 1 250 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Пешая
24 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в историю Костромы с гидом-фонарщиком - вечерняя экскурсия
Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей
Начало: в районе Сусанинской площади
«Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже −15 градусов»
28 сен в 16:30
29 сен в 16:00
5 500 за всё до 10 чел.
Тропою Ивана Сусанина
На машине
4 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы
Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина
Начало: В любом удобном вам месте в Костроме
«Зимой мы пройдём только часть маршрута — до колодца»
22 сен в 09:00
24 сен в 09:00
от 10 800 за всё до 4 чел.
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
Сёла России прекрасны, но до них не добрался массовый туризм. Это возможность для глубоких и осознанных путешествий. Отправимся в Сидоровское
«Знакомство с экспозицией новогодних игрушек разных стран в культурном центре»
16 сен в 09:00
20 сен в 09:00
от 1 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 сентября 2024
    Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
    Побывали на экскурсии с Анной и Андреем, погода отличная,настроение хорошее, экскурсия замечательная, всегда интересно услышать истории о новом для себя городе от интересных людей с реальными байками и легендами. Однозначно рекомендую.
  • Н
    Надежда
    2 сентября 2024
    Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
    Потрясающая экскурсия! Необыкновенные экскурсоводы Анна и Андрей, в костюмах 19 века. Мы сели в машину времени и вернулись примерно на
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    150 лет назад. На столько интересно, увлекательно было всё построено, всё продумано, в какой-то момент похолодало и у пруда нас ждал горячий чай с угощениями,а в конце нас ждал вкусный сюрприз, который сделала дочка Анны, ну очень вкусный сюрприз! Ещё нам показали много интересных мест где обязательно надо побывать. Я очень рекомендую эту экскурсию и эту команду гидов, обязательно вернёмся в Кострому! Уже приглядели у Анны и Андрея ещё экскурсии)) Анна и Андрей, спасибо вам огромное, наша семья в восторге от вас!)))

    Потрясающая экскурсия! Необыкновенные экскурсоводы Анна и Андрей, в костюмах 19 века. Мы сели в машину времениПотрясающая экскурсия! Необыкновенные экскурсоводы Анна и Андрей, в костюмах 19 века. Мы сели в машину времениПотрясающая экскурсия! Необыкновенные экскурсоводы Анна и Андрей, в костюмах 19 века. Мы сели в машину времени
  • Ю
    Юлия
    2 сентября 2024
    Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
    Эта экскурсия оставила неизгладимое впечатление! Невероятно душевное и теплое путешествие в забытый край, который благодаря энтузиазму и любви местных девушек
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    превратился в удивительно привлекательный уголок. Удивительно видеть, как люди с такой преданностью пытаются найти историю и культуру своего края, несмотря на все препятствия. Личный отдых, сельская местность, тишина и особая атмосфера - все это создало незабываемые воспоминания. Желаю им успехов во всех их стараниях в этом прекрасном краю!

  • В
    Валерия
    1 сентября 2024
    Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
    Чудесная экскурсия! Два часа на одном дыхание! Дочка 12 лет в восторге была нести фонарь, а детей 12 лет сложно удивить! Анна и Андрей замечательные экскурсоводы, приедем на другую их экскурсию обязательно!
    Чудесная экскурсия! Два часа на одном дыхание! Дочка 12 лет в восторге была нести фонарь, аЧудесная экскурсия! Два часа на одном дыхание! Дочка 12 лет в восторге была нести фонарь, а
  • А
    Алла
    27 августа 2024
    Тропою Ивана Сусанина
    Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Андрей. Замечательно и интересно рассказывал.
  • О
    Ольга
    12 августа 2024
    Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
    Замечательная, душевная экскурсия! Попадаешь из суетной городской жизни просто в другое измерение, где жизнь течёт размеренно, где все друг с
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    другом здороваются, где вокруг тебя потрясающая русская природа! Прогуливаешься по селу и встречаешь то добрую старушку, идущую в церковь, то тебя приветствует замечательный пёс с разноцветными глазами:) Село имеет богатую историю, о чём нам очень интересно рассказали. Евгения - человек-подвижник, которая все силы прилагает, чтобы восстановить село, возродить его историю и донести её до людей. Она вместе со своей единомышленницей Анной уже очень много для этого сделала. В конце экскурсии мы отправились на смотровую площадку села, откуда открывается настолько живописный вид на реку, что прям хоть садись и пиши картину! А после экскурсии мы вернулись в домик Туристического агентства, где нас напоили наивкуснейшим чаем и угостили пирожными, собственноручно приготовленными хозяйкой. Такая вкуснота! Жалко было уезжать, но ничего не поделаешь. Сели в машину, помахали гостеприимным хозяйкам и поехали, а домик своими рыжими окнами-глазками смотрел нам вслед."Обязательно сюда вернемся!" - решили мы 😊

    Замечательная, душевная экскурсия! Попадаешь из суетной городской жизни просто в другое измерение, где жизнь течёт размеренно
  • О
    Ольга
    26 июля 2024
    Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
    Спасибо! Экскурсия впечатлила, оставила только приятные впечатления, очень понравилось! Очень увлечённые и гостеприимные люди. Все рассказали, показали, без подарков не оставили
  • О
    Ольга
    16 июня 2024
    Тропою Ивана Сусанина
    Необычная экскурсия! Рекомендую всем. Гид -👍! Все на высшем уровне!
    Необычная экскурсия! Рекомендую всем. Гид -👍! Все на высшем уровне!
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Тропою Ивана Сусанина
    Гид Андрей провёл для нашей группы интереснейшую и незабываемую экскурсию! Посетили несколько населённых пунктов, связанных с жизнью и подвигом Ивана
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    Сусанина и даже прошли по болоту к месту его гибели. Андрей- замечательный гид, прекрасно чувствующий аудиторию. Легко и интересно доносит много информации, исторических фактов. Всем любящим русскую историю и интересные путешествия - однозначно рекомендуем эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Зимние»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
  2. Тропою Ивана Сусанина
  3. Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в сентябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 1 250 до 10 800. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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