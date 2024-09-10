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другом здороваются, где вокруг тебя потрясающая русская природа! Прогуливаешься по селу и встречаешь то добрую старушку, идущую в церковь, то тебя приветствует замечательный пёс с разноцветными глазами:) Село имеет богатую историю, о чём нам очень интересно рассказали. Евгения - человек-подвижник, которая все силы прилагает, чтобы восстановить село, возродить его историю и донести её до людей. Она вместе со своей единомышленницей Анной уже очень много для этого сделала. В конце экскурсии мы отправились на смотровую площадку села, откуда открывается настолько живописный вид на реку, что прям хоть садись и пиши картину! А после экскурсии мы вернулись в домик Туристического агентства, где нас напоили наивкуснейшим чаем и угостили пирожными, собственноручно приготовленными хозяйкой. Такая вкуснота! Жалко было уезжать, но ничего не поделаешь. Сели в машину, помахали гостеприимным хозяйкам и поехали, а домик своими рыжими окнами-глазками смотрел нам вслед."Обязательно сюда вернемся!" - решили мы 😊