1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в историю Костромы с гидом-фонарщиком - вечерняя экскурсия
Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей
Начало: в районе Сусанинской площади
«Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже −15 градусов»
28 сен в 16:30
29 сен в 16:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы
Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина
Начало: В любом удобном вам месте в Костроме
«Зимой мы пройдём только часть маршрута — до колодца»
22 сен в 09:00
24 сен в 09:00
от 10 800₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
Сёла России прекрасны, но до них не добрался массовый туризм. Это возможность для глубоких и осознанных путешествий. Отправимся в Сидоровское
«Знакомство с экспозицией новогодних игрушек разных стран в культурном центре»
16 сен в 09:00
20 сен в 09:00
от 1 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 сентября 2024Побывали на экскурсии с Анной и Андреем, погода отличная,настроение хорошее, экскурсия замечательная, всегда интересно услышать истории о новом для себя городе от интересных людей с реальными байками и легендами. Однозначно рекомендую.
- ННадежда2 сентября 2024Потрясающая экскурсия! Необыкновенные экскурсоводы Анна и Андрей, в костюмах 19 века. Мы сели в машину времени и вернулись примерно на
- ЮЮлия2 сентября 2024Эта экскурсия оставила неизгладимое впечатление! Невероятно душевное и теплое путешествие в забытый край, который благодаря энтузиазму и любви местных девушек
- ВВалерия1 сентября 2024Чудесная экскурсия! Два часа на одном дыхание! Дочка 12 лет в восторге была нести фонарь, а детей 12 лет сложно удивить! Анна и Андрей замечательные экскурсоводы, приедем на другую их экскурсию обязательно!
- ААлла27 августа 2024Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Андрей. Замечательно и интересно рассказывал.
- ООльга12 августа 2024Замечательная, душевная экскурсия! Попадаешь из суетной городской жизни просто в другое измерение, где жизнь течёт размеренно, где все друг с
- ООльга26 июля 2024Спасибо! Экскурсия впечатлила, оставила только приятные впечатления, очень понравилось! Очень увлечённые и гостеприимные люди. Все рассказали, показали, без подарков не оставили
- ООльга16 июня 2024Необычная экскурсия! Рекомендую всем. Гид -👍! Все на высшем уровне!
- ЕЕлена2 мая 2024Гид Андрей провёл для нашей группы интереснейшую и незабываемую экскурсию! Посетили несколько населённых пунктов, связанных с жизнью и подвигом Ивана
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Зимние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в сентябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 1 250 до 10 800. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Костроме на 2024 год по теме «Зимние», 33 ⭐ отзыва, цены от 1250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь