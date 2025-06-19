Погрузитесь в атмосферу старинной Костромы на индивидуальной экскурсии. Прогулка по историческому центру раскроет тайны города, связанные с Островским и Сусаниным.
Начало у театра Островского, где ставили пьесы драматурга, затем прогулка по
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические места
- 🕰️ Погружение в атмосферу прошлых веков
- 📚 Интересные рассказы о знаменитостях
- 🌊 Прекрасные виды на Волгу
- 🚶♂️ Пешеходный формат для удобства
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Театр Островского
- Сусанинская площадь
- Торговые ряды
- Набережная Волги
Описание экскурсии
Историческое путешествие по Костроме: от театра до набережной Приглашаю вас в увлекательное двухчасовое приключение по историческому сердцу Костромы. Вас ждет неспешная прогулка по старинному центру, где каждый камень хранит память о прошлом, и посещение знаковых мест, связанных с выдающимися личностями, оставившими след в судьбе города. Экскурсия начнется у театра Островского, где ставили пьесы драматурга еще при его жизни, а затем продолжится на Сусанинской площади — главном месте города, богатом памятниками классицизма XIX века. Далее мы направимся к Торговым рядам — архитектурному символу процветания Костромы XVII–XIX веков, где вы погрузитесь в атмосферу купеческой жизни, оживленную яркими рассказами гида о торговых традициях и легендах того времени. Завершится маршрут на живописной набережной Волги, открывающей потрясающий вид на реку, которая веками питала город и вдохновляла его жителей. Этот пешеходный маршрут охватывает период с XVII по XX век, раскрывая предания и судьбы Костромы через истории ее героев. Важная информация:
Одевайтесь удобно и по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр Островского
- Романовский музей
- Сусанинская площадь
- Пожарная каланча
- Торговые ряды
- Костромской кремль
- Беседка Островского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расхода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект мира, 9
Завершение: Беседка Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Одевайтесь удобно и по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
19 июн 2025
Увидели все что хотели. Театр, сковороду, памятник Сусанину, памятник Ленину, торговые ряды, парк, набережную, беседку Островского и все что вокруг с подробными и содержательными комментариями. Прошло на одном дыхании!! Очень довольны, что выбрали такой формат. Большое спасибо!!
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Костромы - по следам Ивана Сусанина
Путешествие в прошлое по местам, связанным с подвигом Ивана Сусанина. Откройте для себя исторические локации и природные красоты
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ищем Сусанина: увлекательная игровая экскурсия по центру Костромы
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Костроме с элементами игры. Узнайте интересные факты о городе, решайте загадки и получайте сюрпризы
Начало: В центре Костромы
Завтра в 09:30
12 ноя в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
15 ноя в 09:00
16 ноя в 10:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.