Сусанинская площадь – экскурсии в Костроме

Найдено 19 экскурсий в категории «Сусанинская площадь» в Костроме, цены от 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
312 отзывов
Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории
Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
700 за человека
Кострома: факты, легенды и немного мистики
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Классическая Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
4 500 за всё до 20 чел.
Кострома сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой
Начало: У памятнику Долгорукому
Сегодня в 18:00
10 июня в 12:00
2 670 за всё до 6 чел.
Кострома старинная, купеческая, душевная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
142 отзыва
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Кострому
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000 за всё до 6 чел.
Кострома - синема
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Кострома и кино: от первого синематографа до современных съемок
Погрузитесь в уникальный мир кинематографа Костромы, где каждый уголок хранит истории о знаменитых фильмах и актерах
Начало: В центре города
Сегодня в 19:30
10 июня в 14:30
от 5 200 за всё до 5 чел.
Кострома из-под кисти русских художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу
Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
10 июня в 14:30
12 июня в 08:00
от 7 400 за всё до 4 чел.
Кострома - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
453 отзыва
Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля
Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города
Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому
18 июня в 09:30
21 июня в 09:30
2 000 за всё до 6 чел.
Кострома влюбленными глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Кострома влюбленными глазами: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу купеческого города 18-19 веков, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 500 за всё до 5 чел.
Здравствуй, государыня-Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 400 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
130 отзывов
Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия
Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
10 июня в 15:30
14 июня в 16:30
4 670 за всё до 10 чел.
О Костроме с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 15:00
10 июня в 07:00
4 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
🚶 Пешая
Квест
1 час
7 отзывов
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000 за всё до 6 чел.
Тёмная Кострома: факты и байки
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города
Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды
Начало: На улице Островского
Завтра в 15:00
10 июня в 18:00
от 45503 640 за всё до 8 чел.
Тропою Ивана Сусанина
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы
Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина
Начало: В любом удобном вам месте в Костроме
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 800 за всё до 6 чел.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Кострома - колыбель царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Кострома: историческое путешествие в колыбель царей
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях
Начало: на Советской улице
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Начало: на Советской улице
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
3 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nelli
    5 июня 2024
    Кострома сквозь столетия
    Экскурсия очень познавательная, не представляла как много памятников архитектуры сохранилось в Костроме. Особенно понравились торговые ряды с храмом Спаса в
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    Рядах, Богоявленский собор, театр Островского, доходные дома и особняки. Ипатьевский монастырь- колыбель рода Романовых впечатлил необычайно. Кострома теперь один из самых любимых мною русских городов! Большое спасибо экскурсоводу Юлии

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Классическая Кострома
    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее
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    время крайне редко встречаются гиды,владеющими русским языком. Нам очень приятно было слушать грамотную речь Елены .Маршрут был очень интересный, тщательно продуман каждый участок. Мы совершенно не устали, несмотря на жару. Кострома очень красивая,ухоженная. Елена показала нам ее во всей красе. Хотим от всей души поблагодарить ее за знания, увлеченность своим делом и доброе отношения к нам.

    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Кострома: факты, легенды и немного мистики
    Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Кострома: факты, легенды и немного мистики
    Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
    Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
  • П
    Полина
    30 мая 2024
    Кострома сквозь столетия
    Для первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и героях города. Детям 11 лет было познавательно! От оплаты до начала экскурсии прошло 2 часа - спасибо за оперативность 👍🏻
    Для первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и герояхДля первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и героях
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Кострома - первое знакомство
    Анна очень хороший и эрудированный рассказчик. Было интересно и познавательно.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Кострома из-под кисти русских художников
    Экскурсия очень интересная, яркая, эмоциональная. Мне очень понравилось. Для моих мамы и сына было слишком насыщенно. Они сразу всё забыли.
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    Т. е. нужно быть хотя бы немного в теме, чтобы информация от Юлии расширяла ваш кругозор. Лично я очень очень довольна! Спасибо Юлии

  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Очень понравилось
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Очень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниями. Провела нас по исторической
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    части города, познакомила с основными достопримечательностями, использовала наглядный материал. На все возникающие вопросы мы получили ответы. Настоящий профессионал. До экскурсии мы успели побродить по городу, и немного были разочарованы разрушенными фасадами, разбитыми лестницами при спуске к Волге, и другими невзрачными местами. Кострома казалась как бы неряшливой, неухоженной. После экскурсии впечатление от города изменилось! Много работ проводится по восстановлению, реставрации и сохранению исторического наследия. Огромное СПАСИБО Виктори за такую душевную экскурсию и позитивное настроение!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Сусанинская площадь»

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  4. Кострома сквозь столетия
  5. Кострома старинная, купеческая, душевная
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