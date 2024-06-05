🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 312 отзывов Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 119 отзывов Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории Начало: У памятника Юрию Долгорукому 4 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой Начало: У памятнику Долгорукому 2 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 142 отзыва Популярное предложение Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями от 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 122 отзыва Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь Начало: на Советской площади 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Кострома и кино: от первого синематографа до современных съемок Погрузитесь в уникальный мир кинематографа Костромы, где каждый уголок хранит истории о знаменитых фильмах и актерах Начало: В центре города от 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников Начало: У памятника Юрию Долгорукому от 7 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 453 отзыва Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому 2 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Кострома влюбленными глазами: путешествие по историческому сердцу Погрузитесь в атмосферу купеческого города 18-19 веков, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3) 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России 7 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 130 отзывов Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 106 отзывов О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами Начало: У памятника Юрию Долгорукому 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 7 отзывов Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет» Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды Начало: На улице Островского от 4550 3 640 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина Начало: В любом удобном вам месте в Костроме от 10 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате Начало: В центре Костромы 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Кострома: историческое путешествие в колыбель царей Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях Начало: на Советской улице 4 000 ₽ за всё до 10 чел.