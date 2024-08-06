Приглашаю вас в путешествие в самое сердце Костромского моря — на остров Вёжи.
До затопления костромской низины на его месте стояла деревня, где родился Иван Саввич Мазайхин, ставший прототипом для некрасовского героя.
Вы откроете древнюю историю волжского региона, полюбуетесь пейзажами с воды и отдохнёте на острове — можно будет устроить пикник и искупаться в водоёме.
До затопления костромской низины на его месте стояла деревня, где родился Иван Саввич Мазайхин, ставший прототипом для некрасовского героя.
Вы откроете древнюю историю волжского региона, полюбуетесь пейзажами с воды и отдохнёте на острове — можно будет устроить пикник и искупаться в водоёме.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Погружение в прошлое края
Ещё до прихода славян эти земли принадлежали финно-угорскому племени меря, а позже здесь был основан последний славянский форпост по пути к Казанскому ханству. На острове регулярно проводятся археологические раскопки, которые дали удивительные результаты.
Я расскажу много интересного о великой Волге, чистейшем Костромском водохранилище и истории его образования, от ледникового периода до наших дней. Некрасов, Пришвин, Мамин-Сибиряк — все эти люди посещали эти удивительные места. «Русская Атлантида» — так это место назвал писатель-краевед, здесь было затоплено около 20 населённых пунктов.
Отдых на природе и «школа юнг»
- По пути я проведу мастер-класс по судовождению — вы узнаете об основных правилах, чтении навигационных знаков, бакенах и ориентирах
- На острове можем устроить обед-пикник, с собой я возьму мангал
- При подходящей погоде — купание и рыбалка, удочки и спиннинги будут на борту
- Также по вашему желанию заедем в рыболовецкую артель, где продаётся отличная вяленая рыба
- По дополнительной договорённости возможно катание на водных лыжах
Организационные детали
- Для пикника всё берём с собой — продукты не включены в цену программы
- В случае очень сильного ветра или дождя совместно принимаем решение по поездке, при плохом прогнозе можно будет её отменить за 2-3 дня
- Лодка тентована на случай дождя, все документы и необходимое спасательное оборудование в наличии. ТО пройден. Также лодка оборудована индивидуальными радиогидами.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле отеля «Островский причал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Костроме
Провёл экскурсии для 2324 туристов
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого КольцаЗадать вопрос
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