Приглашаю вас в путешествие в самое сердце Костромского моря — на остров Вёжи. До затопления костромской низины на его месте стояла деревня, где родился Иван Саввич Мазайхин, ставший прототипом для некрасовского героя. Вы откроете древнюю историю волжского региона, полюбуетесь пейзажами с воды и отдохнёте на острове — можно будет устроить пикник и искупаться в водоёме.

за 1-4 человека или 3600 руб. за человека, если вас больше

от 17 000 ₽ за 1-4 человека или 3600 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в прошлое края

Ещё до прихода славян эти земли принадлежали финно-угорскому племени меря, а позже здесь был основан последний славянский форпост по пути к Казанскому ханству. На острове регулярно проводятся археологические раскопки, которые дали удивительные результаты.

Я расскажу много интересного о великой Волге, чистейшем Костромском водохранилище и истории его образования, от ледникового периода до наших дней. Некрасов, Пришвин, Мамин-Сибиряк — все эти люди посещали эти удивительные места. «Русская Атлантида» — так это место назвал писатель-краевед, здесь было затоплено около 20 населённых пунктов.

Отдых на природе и «школа юнг»

По пути я проведу мастер-класс по судовождению — вы узнаете об основных правилах, чтении навигационных знаков, бакенах и ориентирах

На острове можем устроить обед-пикник, с собой я возьму мангал

При подходящей погоде — купание и рыбалка, удочки и спиннинги будут на борту

Также по вашему желанию заедем в рыболовецкую артель, где продаётся отличная вяленая рыба

По дополнительной договорённости возможно катание на водных лыжах

Организационные детали