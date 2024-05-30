1 чел.
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Индивидуальная
1 час
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На этой экскурсии вы увидите Кострому с воды, полюбуетесь её достопримечательностями и узнаете интересные факты о городе и его истории
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Открыть историю живописного костромского села, насладиться речной прогулкой и отдохнуть на острове
Начало: возле отеля «Островский причал»
6 авг в 08:00
1 сен в 08:00
от 14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Отправиться в увлекательную экспедицию на родину деда Мазая и познакомиться с историей края
Начало: Возле отеля «Островский причал»
6 авг в 08:30
1 сен в 08:00
от 17 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 2024Это была замечательная прогулка по Волге, спасибо большое Андрею, за организацию и интересную экскурсию. Нам всем и всё очень понравилось 🥰🚤
- ЕЕвгений27 мая 2024Прекрасная познавательная экскурсия с Андреем,интересный формат. Рекомендую!
- ЮЮлия25 мая 2024Прекрасная прогулка, много интересного узнали об истории Костромы. Рекомендуем!
- ИИрина17 мая 2024Прогулка по воде оказалась полноценной экскурсией. Рассказ о городе и его достопримечательностях, Волге (Горьковском водохранилище), реке Костроме был познавателен. Прекрасные
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Речные прогулки»
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