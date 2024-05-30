Речные прогулки в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Костроме, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На этой экскурсии вы увидите Кострому с воды, полюбуетесь её достопримечательностями и узнаете интересные факты о городе и его истории
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Открыть историю живописного костромского села, насладиться речной прогулкой и отдохнуть на острове
Начало: возле отеля «Островский причал»
6 авг в 08:00
1 сен в 08:00
от 14 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Индивидуальная
5 часов
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Отправиться в увлекательную экспедицию на родину деда Мазая и познакомиться с историей края
Начало: Возле отеля «Островский причал»
6 авг в 08:30
1 сен в 08:00
от 17 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
    Это была замечательная прогулка по Волге, спасибо большое Андрею, за организацию и интересную экскурсию. Нам всем и всё очень понравилось 🥰🚤
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
    Прекрасная познавательная экскурсия с Андреем,интересный формат. Рекомендую!
    Прекрасная познавательная экскурсия с Андреем,интересный формат. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
    Прекрасная прогулка, много интересного узнали об истории Костромы. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
    Прогулка по воде оказалась полноценной экскурсией. Рассказ о городе и его достопримечательностях, Волге (Горьковском водохранилище), реке Костроме был познавателен. Прекрасные
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    виды на живописные храмы с воды, особенно Ипатьевский монастырь! Хорошая погода была нашим спутником! Фото с воды получаются потрясающие! Одевайтесь теплее, в открытой лодке всегда прохладно!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
  2. Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
  3. Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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