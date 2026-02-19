Всего за 2 часа вы увидите практически весь город: великолепную архитектуру исторического центра, торговые ряды, величественные храмы и старые фабричные кварталы. А по пути услышите о самом интересном в жизни Костромы — колыбели Дома Романовых, «кузнице кадров» для московского кремля, разгроме монголо-татар на Святом озере, первой в России коммерческой электростанции, зайцах Мазая и это еще не все!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Исторический центр

Начнем с самого сердца Костромы и близлежащих улиц. Вы оцените творения талантливых зодчих, услышите историю создания центра города, административной зоны и торговых рядов. Узнаете о значении градостроительной реформы Екатерины II и ее знаменитом «веере». Я расскажу о памятниках Сусанину, Ленину, основателю города Юрию Долгорукому, Сталину, а также о проспекте и улице его имени.

Костромской кремль

Мы изучим основные этапы его истории — от строительства в 12-ом веке до начала восстановления в веке 21-ом. Я расскажу о приезде Романовых и торжестве в честь 300-летия династии, а ещё историю главной защитницы костромского края — Феодоровской иконы Божией Матери.

История Ипатьевского монастыря от внештатного экскурсовода

Далее вас ждет детальное знакомство с историей знаковой обители, ставшей колыбелью династии Романовых. Вы проследите главные вехи монастыря от основания до наших дней. А особое внимание уделим надгробным камням с захоронений бояр Годуновых.

Костромская Голландия

Вы узнаете много нового о великой Волге и костромском польдере, услышите историю затопления костромской низины и создания «костромского моря». Кроме того, поговорим о зайцах дедушки Мазая и острове его имени.

Фабричный район

Также в программе рабочие кварталы, фабрика братьев Третьяковых (прародительница знаменитой московской «Третьяковки»), училище Чижова, механический завод Шиповых и костромские судоверфи. Я расскажу о первой в России коммерческой электростанции (Демьян Бедный не даст соврать), а также грустную историю о том, как Ипатьевский монастырь превратили в стадион и общежитие для рабочих льнокомбината.

Кострома — город боевой славы

Вы посетите Святое озеро, на котором в конце 13 века — когда Кострома была столицей — костромичи разбили монголо-татар, Федор Стратилат им в помощь… а позже, в период Смутного времени, там же разгромили поляков, бежавших после осады из Ипатьевского монастыря. Молчаливым памятником тем событиям служит часовня 17 века, которую вы тоже увидите.

Кострома — «кузница кадров» для московского кремля

Все знают, что Кострома — колыбель династии Романовых, но мало кто знает, что Кострома — ещё и родина Годуновых. И Лжедмитрий — Гришка Отрепьев — тоже из наших, из славян, из костромского Галича. На встрече поговорим и об этих исторических персонажах.

🗃 Во время экскурсии я буду показывать любопытные старые фотографии города, а после экскурсии — подарю их вам.

Организационные детали