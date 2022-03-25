Что вас ожидает

Исторический центр

Начнем с самого сердца Костромы и близлежащих улиц. Вы оцените творения талантливых зодчих, услышите историю создания костромского кремля и торговых рядов, узнаете о значении градостроительной реформы Екатерины II и ее знаменитом «веере». Я расскажу о памятниках Сусанину, Ленину, основателю города Юрию Долгорукому, Сталину, а также о проспекте и улице его имени.

История Ипатьевского монастыря от штатного экскурсовода

Далее вас ждет детальное знакомство с историей знаковой обители, ставшей колыбелью династии Романовых. Вы проследите главные вехи монастыря от основания до наших дней. А особое внимание уделим надгробным камням с захоронений бояр Годуновых.

Костромская Голландия

Вы узнаете много нового о великой Волге и костромском польдере, услышите историю затопления костромской низины и создания «костромского моря». Кроме того, поговорим о зайцах дедушки Мазая и острове его имени.

Незаслуженно забытый… правый берег

Переехав через красавец-мост, вы увидите другой берег Волги с его ценными храмами 17 века, древний московский тракт и великолепный старый вокзал, земли боярыни Морозовой и Михаила Глинского — дяди Ивана Грозного. А еще посетите Стрелецкую Слободу и взглянете на центр города с другой стороны реки.

Фабричный район

Также в программе рабочие кварталы, заводы и фабрики братьев Третьяковых, училище Чижова, механический завод Шипова и судоверфи. Я расскажу о первой в России коммерческой электростанции (Демьян Бедный не даст соврать), а также грустную историю о том, как Ипатьевский монастырь превратили в стадион и общежитие для рабочих.

Кострома — город боевой славы

Вы посетите Святое озеро, на котором в конце 13 века — когда Кострома была столицей — костромичи разбили монголо-татар, Федор Стратилат им в помощь… а позже, в период Смутного времени, разгромили поляков, бежавших после осады из Ипатьевского монастыря. Молчаливым памятником тем событиям служит часовня 17 века, которую вы тоже увидите.

Кострома — «кузница кадров» для московского кремля

Все знают, что Кострома — колыбель династии Романовых, но мало кто знает, что Кострома — еще и родина Годуновых. И Лжедмитрий — Гришка Отрепьев — тоже из наших, из славян, из костромского Галича. На встрече поговорим и об этих исторических персонажах.

🗃 Во время экскурсии я буду показывать любопытные старые фотографии города, а после экскурсии — подарю их вам.

Организационные детали