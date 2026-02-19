Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне

Авто-путешествие с остановками в знаковых местах в сопровождении живых и увлекательных историй
Всего за 2 часа вы увидите практически весь город: великолепную архитектуру исторического центра, торговые ряды, величественные храмы и старые фабричные кварталы.

А по пути услышите о самом интересном в жизни Костромы — колыбели Дома Романовых, «кузнице кадров» для московского кремля, разгроме монголо-татар на Святом озере, первой в России коммерческой электростанции, зайцах Мазая и это еще не все!
4.9
294 отзыва
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне

Описание экскурсии

Исторический центр

Начнем с самого сердца Костромы и близлежащих улиц. Вы оцените творения талантливых зодчих, услышите историю создания центра города, административной зоны и торговых рядов. Узнаете о значении градостроительной реформы Екатерины II и ее знаменитом «веере». Я расскажу о памятниках Сусанину, Ленину, основателю города Юрию Долгорукому, Сталину, а также о проспекте и улице его имени.

Костромской кремль

Мы изучим основные этапы его истории — от строительства в 12-ом веке до начала восстановления в веке 21-ом. Я расскажу о приезде Романовых и торжестве в честь 300-летия династии, а ещё историю главной защитницы костромского края — Феодоровской иконы Божией Матери.

История Ипатьевского монастыря от внештатного экскурсовода

Далее вас ждет детальное знакомство с историей знаковой обители, ставшей колыбелью династии Романовых. Вы проследите главные вехи монастыря от основания до наших дней. А особое внимание уделим надгробным камням с захоронений бояр Годуновых.

Костромская Голландия

Вы узнаете много нового о великой Волге и костромском польдере, услышите историю затопления костромской низины и создания «костромского моря». Кроме того, поговорим о зайцах дедушки Мазая и острове его имени.

Фабричный район

Также в программе рабочие кварталы, фабрика братьев Третьяковых (прародительница знаменитой московской «Третьяковки»), училище Чижова, механический завод Шиповых и костромские судоверфи. Я расскажу о первой в России коммерческой электростанции (Демьян Бедный не даст соврать), а также грустную историю о том, как Ипатьевский монастырь превратили в стадион и общежитие для рабочих льнокомбината.

Кострома — город боевой славы

Вы посетите Святое озеро, на котором в конце 13 века — когда Кострома была столицей — костромичи разбили монголо-татар, Федор Стратилат им в помощь… а позже, в период Смутного времени, там же разгромили поляков, бежавших после осады из Ипатьевского монастыря. Молчаливым памятником тем событиям служит часовня 17 века, которую вы тоже увидите.

Кострома — «кузница кадров» для московского кремля

Все знают, что Кострома — колыбель династии Романовых, но мало кто знает, что Кострома — ещё и родина Годуновых. И Лжедмитрий — Гришка Отрепьев — тоже из наших, из славян, из костромского Галича. На встрече поговорим и об этих исторических персонажах.

🗃 Во время экскурсии я буду показывать любопытные старые фотографии города, а после экскурсии — подарю их вам.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне (вместимость до 6 человек, для детей есть бустеры)
  • Возможны остановки в любом месте по вашему желанию
  • Осмотр Ипатьевского монастыря и подробный рассказ о нём производится только снаружи. Это действующий музей, билеты оплачиваются отдельно. Если вы захотите посетить его экспозиции самостоятельно, мы можем закончить нашу экскурсию у входа в монастырь. На посещение рекомендуем отвести не меньше 1 часа.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом месте по Вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 7152 туристов
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских
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путешественников. Внештатный гид в Ипатьевском монастыре и по Костроме. Люблю знакомиться с интересными людьми и считаю их главной ценностью в жизни. Не являюсь профессиональным историком, поэтому свободён от условностей и способен видеть факты под критическим углом. Никогда не спорю о политике, религии и истории. Буду рад встрече с вами!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 294 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дарья
Лучший вариант экскурсии для первого знакомства с городом!
Мы начали сразу с вокзала, за два с лишним часа мы узнали основные вехи из истории развития города.
Интересные места разбросаны по городу, пешком вы не обойдете.
Рекомендую однозначно!
Лучший вариант экскурсии для первого знакомства с городом!
Лучший вариант экскурсии для первого знакомства с городом!
Лучший вариант экскурсии для первого знакомства с городом!
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Т
Мы благодарим Андрея за проведенную экскурсию по замечательному городу. Нам все очень понравилось! Отличный материал, великолепно преподнесен! Отдельное спасибо за подготовленные фотографии и карты! Мы открыли для себя много нового
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и интересного. Андрей сделал акценты на знаковые места, были остановки в интересующих нас локациях. И конечно очеонь удобно передвигаться на авто и параллельно слушать экскурсию. Ещё раз огромное спасибо! Обязательно будем рекомендовать гида.

Мы благодарим Андрея за проведенную экскурсию по замечательному городу. Нам все очень понравилось! Отличный материал, великолепно
Мы благодарим Андрея за проведенную экскурсию по замечательному городу. Нам все очень понравилось! Отличный материал, великолепно
Мы благодарим Андрея за проведенную экскурсию по замечательному городу. Нам все очень понравилось! Отличный материал, великолепно
Мы благодарим Андрея за проведенную экскурсию по замечательному городу. Нам все очень понравилось! Отличный материал, великолепно
Мы благодарим Андрея за проведенную экскурсию по замечательному городу. Нам все очень понравилось! Отличный материал, великолепно
Мы благодарим Андрея за проведенную экскурсию по замечательному городу. Нам все очень понравилось! Отличный материал, великолепно
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Яна
Андрей - интересный и тактичный собеседник. Нам очень понравился формат, содержание и подача материала. Спасибо!
Андрей - интересный и тактичный собеседник. Нам очень понравился формат, содержание и подача материала. Спасибо!
Андрей - интересный и тактичный собеседник. Нам очень понравился формат, содержание и подача материала. Спасибо!
Андрей - интересный и тактичный собеседник. Нам очень понравился формат, содержание и подача материала. Спасибо!
Андрей - интересный и тактичный собеседник. Нам очень понравился формат, содержание и подача материала. Спасибо!
Андрей - интересный и тактичный собеседник. Нам очень понравился формат, содержание и подача материала. Спасибо!
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Анна
Добрый день, путешественники!
Решили с семьёй съездить в Кострому на несколько дней, и обязательным пунктом программы была обзорная экскурсия по городу. Просмотрели много разных вариантов, но выбор пал именно на поездку
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на минивэне, потому что с нами была бабушка (77 лет), да и погода шептала. Андрей забрал нас прямо у отеля, как мы просили, комфортно разместились вчетвером в удобной вместительной машине и с интересом провели 2 часа, изучая Кострому. Очень понравились ламинированные "слайды", дополняющие рассказ историческими, географическими и архитектурными деталями! Особенно удивил рассказ про слияние рек Костромы и Волги, построение дамбы для избежания затопления близлежащих поселений, что объясняет историю про Мазая и зайцев))
Удивило, что катались мы в самый разгар дня, но не попали ни в одну пробку, везде было время и место остановиться, чтобы полюбоваться красотами этого чудного города.
Большое спасибо!
P.S.
У Андрея, оказывается, есть ещё летний вариант экскурсии на катере. Обязательно вернёмся ещё раз!

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Елена
Экскурсия нам понравилась. Выбирая экскурсию по Костроме, мы выбирали между пешеходной и автомобильной. Выбрали правильно, поскольку много где побывали, много чего увидели и узнали о уютной Костроме! Погода в день
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экскурсии была дождливой, но нам это никак не помешало! Мы все увидели из окон авто и из архивных фотоматериалов, которые Андрей использовал при рассказе о городе. Огромное спасибо Андрею за интересный рассказ о Костроме, за ответственный подход к организации тура. Рекомендую каждому!

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Д
Дата посещения: 12 июн 2025
Шикарная экскурсия! Выше всяких похвал! Экскурсовод Андрей высокопрофессиональный экскурсовод. Поездка на удобном, просторном минивэне прошла максимально комфортно и познавательно. Охват исторических и просто красивых мест города и окрестностей огромен.При следующем посещении обязательно воспользуюсь услугами Андрея.
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