А по пути услышите о самом интересном в жизни Костромы — колыбели Дома Романовых, «кузнице кадров» для московского кремля, разгроме монголо-татар на Святом озере, первой в России коммерческой электростанции, зайцах Мазая и это еще не все!
Описание экскурсии
Исторический центр
Начнем с самого сердца Костромы и близлежащих улиц. Вы оцените творения талантливых зодчих, услышите историю создания центра города, административной зоны и торговых рядов. Узнаете о значении градостроительной реформы Екатерины II и ее знаменитом «веере». Я расскажу о памятниках Сусанину, Ленину, основателю города Юрию Долгорукому, Сталину, а также о проспекте и улице его имени.
Костромской кремль
Мы изучим основные этапы его истории — от строительства в 12-ом веке до начала восстановления в веке 21-ом. Я расскажу о приезде Романовых и торжестве в честь 300-летия династии, а ещё историю главной защитницы костромского края — Феодоровской иконы Божией Матери.
История Ипатьевского монастыря от внештатного экскурсовода
Далее вас ждет детальное знакомство с историей знаковой обители, ставшей колыбелью династии Романовых. Вы проследите главные вехи монастыря от основания до наших дней. А особое внимание уделим надгробным камням с захоронений бояр Годуновых.
Костромская Голландия
Вы узнаете много нового о великой Волге и костромском польдере, услышите историю затопления костромской низины и создания «костромского моря». Кроме того, поговорим о зайцах дедушки Мазая и острове его имени.
Фабричный район
Также в программе рабочие кварталы, фабрика братьев Третьяковых (прародительница знаменитой московской «Третьяковки»), училище Чижова, механический завод Шиповых и костромские судоверфи. Я расскажу о первой в России коммерческой электростанции (Демьян Бедный не даст соврать), а также грустную историю о том, как Ипатьевский монастырь превратили в стадион и общежитие для рабочих льнокомбината.
Кострома — город боевой славы
Вы посетите Святое озеро, на котором в конце 13 века — когда Кострома была столицей — костромичи разбили монголо-татар, Федор Стратилат им в помощь… а позже, в период Смутного времени, там же разгромили поляков, бежавших после осады из Ипатьевского монастыря. Молчаливым памятником тем событиям служит часовня 17 века, которую вы тоже увидите.
Кострома — «кузница кадров» для московского кремля
Все знают, что Кострома — колыбель династии Романовых, но мало кто знает, что Кострома — ещё и родина Годуновых. И Лжедмитрий — Гришка Отрепьев — тоже из наших, из славян, из костромского Галича. На встрече поговорим и об этих исторических персонажах.
🗃 Во время экскурсии я буду показывать любопытные старые фотографии города, а после экскурсии — подарю их вам.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне (вместимость до 6 человек, для детей есть бустеры)
- Возможны остановки в любом месте по вашему желанию
- Осмотр Ипатьевского монастыря и подробный рассказ о нём производится только снаружи. Это действующий музей, билеты оплачиваются отдельно. Если вы захотите посетить его экспозиции самостоятельно, мы можем закончить нашу экскурсию у входа в монастырь. На посещение рекомендуем отвести не меньше 1 часа.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Мы начали сразу с вокзала, за два с лишним часа мы узнали основные вехи из истории развития города.
Интересные места разбросаны по городу, пешком вы не обойдете.
Рекомендую однозначно!
Решили с семьёй съездить в Кострому на несколько дней, и обязательным пунктом программы была обзорная экскурсия по городу. Просмотрели много разных вариантов, но выбор пал именно на поездку