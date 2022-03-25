Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне

Авто-путешествие с остановками в знаковых местах в сопровождении живых и увлекательных историй

5
19 отзывов
Индивидуальная
Всего за 2,5 часа вы увидите почти весь город: левый и незаслуженно забытый правый берег Волги, исторический центр и старые фабричные кварталы.

А по пути услышите о самом интересном в жизни Костромы — колыбели Дома Романовых, «кузнице кадров» для московского кремля, разгроме монголо-татар на Святом озере, первой в России коммерческой электростанции, зайцах Мазая и это еще не все!
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
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Что вас ожидает

Исторический центр

Начнем с самого сердца Костромы и близлежащих улиц. Вы оцените творения талантливых зодчих, услышите историю создания костромского кремля и торговых рядов, узнаете о значении градостроительной реформы Екатерины II и ее знаменитом «веере». Я расскажу о памятниках Сусанину, Ленину, основателю города Юрию Долгорукому, Сталину, а также о проспекте и улице его имени.

История Ипатьевского монастыря от штатного экскурсовода

Далее вас ждет детальное знакомство с историей знаковой обители, ставшей колыбелью династии Романовых. Вы проследите главные вехи монастыря от основания до наших дней. А особое внимание уделим надгробным камням с захоронений бояр Годуновых.

Костромская Голландия

Вы узнаете много нового о великой Волге и костромском польдере, услышите историю затопления костромской низины и создания «костромского моря». Кроме того, поговорим о зайцах дедушки Мазая и острове его имени.

Незаслуженно забытый… правый берег

Переехав через красавец-мост, вы увидите другой берег Волги с его ценными храмами 17 века, древний московский тракт и великолепный старый вокзал, земли боярыни Морозовой и Михаила Глинского — дяди Ивана Грозного. А еще посетите Стрелецкую Слободу и взглянете на центр города с другой стороны реки.

Фабричный район

Также в программе рабочие кварталы, заводы и фабрики братьев Третьяковых, училище Чижова, механический завод Шипова и судоверфи. Я расскажу о первой в России коммерческой электростанции (Демьян Бедный не даст соврать), а также грустную историю о том, как Ипатьевский монастырь превратили в стадион и общежитие для рабочих.

Кострома — город боевой славы

Вы посетите Святое озеро, на котором в конце 13 века — когда Кострома была столицей — костромичи разбили монголо-татар, Федор Стратилат им в помощь… а позже, в период Смутного времени, разгромили поляков, бежавших после осады из Ипатьевского монастыря. Молчаливым памятником тем событиям служит часовня 17 века, которую вы тоже увидите.

Кострома — «кузница кадров» для московского кремля

Все знают, что Кострома — колыбель династии Романовых, но мало кто знает, что Кострома — еще и родина Годуновых. И Лжедмитрий — Гришка Отрепьев — тоже из наших, из славян, из костромского Галича. На встрече поговорим и об этих исторических персонажах.

🗃 Во время экскурсии я буду показывать любопытные старые фотографии города, а после экскурсии — подарю их вам.

Организационные детали

  • Возможны остановки в любом месте по вашему желанию
  • Осмотр Ипатьевского монастыря и рассказ производится только снаружи, если вы захотите посетить его экспозиции, нужно будет приобрести отдельные билеты

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
М
25 мар 2022
Андрей пунктуальный, приятный, эрудированный. Информацию преподносит интересно! Мы рады, что остановили выбор именно на нем!
А
13 мар 2022
Удобная экскурсия, посмотреть столько самостоятельно очень сложно, а узнать столько за это время практически невозможно
Олег
10 мар 2022
Спасибо Андрею за отличную и очень познавательную экскурсию по Костроме! За время экскурсии объездили все значимые места на обоих берегах Волги, узнали много нового. Андрей хороший рассказчик с интересной подачей и интерпретацией известных фактов. Всем рекомендуем.
Е
8 мар 2022
Очень благодарны экскурсоводу Андрею. Много интересного узнали, посмотрели старые фото. Увидели разные уголки города.
Анатолий
7 мар 2022
Рекомендуем. Об экскурсии остались очень хорошие воспоминания. Показал и рассказал не только о центральной части Костромы, Ипатьевском монастыре и Костромской слободе, но также показал 3 древних великолепных храмов на противоположной стороне водохранилища.
М
4 мар 2022
Очень интересная и комфортная экскурсия!
С
28 фев 2022
Нам очень понравилась экскурсия. Доступно, комфортно. Городу желаем процветания и бережного отношения к своей истории. Спасибо
Яна
17 янв 2022
Всё понравилось. Хоть на двоих оказалось и не совсем бюджетно, оно того стоило. Очень рекомендую. Андрей нам показал весь (Весь!) город, все улочки, храмы, памятники, мосты, реки. Очень увлекательные рассказы. Время прошло незаметно. После мы самостоятельно изучили интересующие объекты и идя по улицам знали уже всю Кострому. В последние разы доводилось попадать на гидов, которые в итоге были лишь водителями и перевозили с точки на точку, никаких рассказов и историй. Это не про Андрея. Андрей эрудирован и подкован, свой маршрут проработал. Все время что-то рассказывал. Информации получили море. Андрей, спасибо! Всё прошло классно!
Л
11 янв 2022
Проведенная экскурсия Андреем оставила очень приятные теплые впечатления о Комтроме, информация подавалась интересно - с фотографиями старых времен!, живо, с юмором. Моему мужу инвалиду- колясочнику было комфортно, удобно в минивене, Спасибо большое. Очень надеемся вернутся в Кострому в теплое время.
О
10 янв 2022
Спасибо большое Андрею за отличную и очень познавательную экскурсию. Всегда приятно и, не побоюсь этого слова, полезно, общаться со знающими и увлеченными людьми. Андрей - как раз тот самый случай. Настоятельно рекомендую.
Е
9 янв 2022
Зимой на машине - самое то! Внимательный и вежливый экскурсовод, прогулка с ним понравилась!
Виталий
7 янв 2022
Экскурсия, проведенная для нас Андреем очень понравилась. Разносторонний, эрудированный, любящий свой край человек. Благодаря наличию его собственного автомобиля за время экскурсии мы успели осмотреть все знаковые места Костромы и несмотря на стуженную зимнюю пору не замерзли. Рекомендую всем путешественникам прибывающим в Кострому для знакомства с этим красивым русским городом.
Д
7 янв 2022
Отличный вариант для ознакомления с городом, особенно, когда достопримечательностей много, а времени - нет. Учитывая, действительно, морозные объятия Снегурочки) Андрей увлекательно рассказал и показал исторические места, как из комфортного минивэна, так и совершая небольшие пешие прогулки, дополняя наши свежие впечатления демонстрацией фотографий столетней давности. Кроме этого, интересно отвечал на вопросы уже "подкованных" путешественников по истории города и любознательной детворы по современным реалиям областной столицы.
Рекомендуем! (были на экскурсии 2,5 часа 4 взрослых и 2 детей).
Единственное предложение - попробовать рассказывать через гарнитуру и динамики авто, т. к. некоторые слова не были расслышаны на третьем ряду машины.
Т
6 янв 2022
Все очень понравилось! Были в первый раз в Костроме и благодаря Андрею хочется туда вернуться! Экскурсия пролетела на одном дыхании, посмотрели достопримечательности на двух берегах. Были с детьми и они не заскучали. Спасибо большое Андрею!
А
5 янв 2022
Огромная благодарность Андрею за интересную экскурсию, за любовь к истории, к городу. Конечно рекомендуем! Конечно вернёмся!
Ещё 4 отзыва

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