Романтические экскурсии по Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Костроме, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
На байдарках
4 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Водная прогулка на байдарках в Костроме с профессиональным инструктором
Присоединяйтесь к водной прогулке в Костроме: комфортный сплав с инструктором, отдых на поляне и горячий обед. Программа подходит для детей от 3 лет
Начало: На проспекте Мира
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
3 500 за человека
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
1 отзыв
4 часа
Водная прогулка
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Открыть историю живописного костромского села, насладиться речной прогулкой и отдохнуть на острове
Начало: Возле отеля «Островский причал»
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Сплав по реке Покша
На велосипеде
Прогулки на каяках
1.5 часа
Водная прогулка
Сплав по реке Покша
Водное путешествие на сапборде, каяке, рафт-банане или водном велосипеде на выбор (в мини-группе)
Начало: В посёлке Солнечный
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:30 и 17:30
Завтра в 13:30
2 окт в 13:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
  2. Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
  3. Сплав по реке Покша
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в сентябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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