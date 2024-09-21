6 часов
Водная прогулка
Водная прогулка на байдарках в Костроме с профессиональным инструктором
Присоединяйтесь к водной прогулке в Костроме: комфортный сплав с инструктором, отдых на поляне и горячий обед. Программа подходит для детей от 3 лет
Начало: На проспекте Мира
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
3 500₽ за человека
4 часа
Водная прогулка
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Открыть историю живописного костромского села, насладиться речной прогулкой и отдохнуть на острове
Начало: Возле отеля «Островский причал»
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Водная прогулка
Сплав по реке Покша
Водное путешествие на сапборде, каяке, рафт-банане или водном велосипеде на выбор (в мини-группе)
Начало: В посёлке Солнечный
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:30 и 17:30
Завтра в 13:30
2 окт в 13:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММальцев21 сентября 2024Отлично провели время, все в восторге! Огромное спасибо Игорю и всей команде Двигай Лето за душевный и творческий подход к организации! Импровизированный обед прямо в пути - топ.
- ТТатьяна11 августа 2024Спасибо, все понравилось!
- ММарина29 июля 2024Сплавлялась первый раз,очень понравилось,красивая природа,приятная компания и замечательный организатор! Игорь Владимирович, огромное спасибо! Рекомендую всем
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Романтические»
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