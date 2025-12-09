За 1,5 часа на ретро-автомобиле ГАЗ-69 вы увидите главные достопримечательности Костромы: от Сусанинской площади и Торговых рядов, до Ипатьевского монастыря и локаций из фильма «Жестокий романс».
Описание экскурсии
Кострома с комфортом:
- городской тур на ретро-автомобиле.
- Этот тур предлагает познакомиться с ключевыми достопримечательностями Костромы за короткое время, перемещаясь на ретро-автомобиле ГАЗ-69 1953 года выпуска. Маршрут охватывает как центральные площади, так и отдаленные исторические объекты.
- Исторический центр и знаковые площади.
- Маршрут начинается с осмотра Сусанинской площади, которая привлекала внимание императора Николая I. Вы увидите архитектурный ансамбль Торговых рядов XVIII столетия, формирующий исторический облик города.
- Монастыри и волжские пейзажи.
- Далее путь лежит к Ипатьевскому монастырю, имеющему важное историческое значение. Сопровождать поездку будут виды на реку Волга и архитектурные памятники, включая беседку Островского и театр Островского.
- Кинематографические локации и уникальная архитектура.
- Особое внимание уделяется местам, связанным с культурным наследием. Вы увидите дебаркадер из фильма «Жестокий романс», прогуляетесь по Муравьевке у дома губернатора и познакомитесь с образцами местной архитектуры, включая здание роддома.
Каждый день с 9.00 до 20.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сусанинская площадь
- Торговые ряды
- Ипатьевский монастырь
- Царство красного кирпича
- Дебаркадер из «Жестокого романса»
- Беседка Островского
- Театр Островского
- Уникальный роддом
- Река Волга
- Муравьевка с домом губернатора
- Центральные улицы города
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Советская улица, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9.00 до 20.00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
