Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Кострома и костромичи

Погулять по чудесному старинному городу и услышать о его знаменитых жителях

Анна
Анна – Гид из Костромы
Вы узнаете о царях, писателях, драматургах, меценатах и купцах, связанных с историей 📖 нашего древнего края.

Рассмотрите посвященные им памятники, погуляете по уютным центральным улицам и насладитесь панорамой Волги.

Я сделаю все, чтобы вы ощутили особое очарование Костромы и по-новому взглянули на ее прошлое и настоящее.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Кострома и костромичи
Кострома и костромичи

Что вас ожидает

Нескучная прогулка 👣 по центру
Вы увидите архитектурные и монументальные памятники города: Торговые ряды, скульптуры Снегурочки и Кустаря-ювелира, Пожарную каланчу и беседку Островского. Погуляете по аллее Признания и раскроете, почему на ней появились имена Бориса Годунова и Михаила Романова. А также отыщете дом купцов Дурыгиных, оцените здание местного драматического театра и узнаете, какой вклад в историю 📖 Костромы внесли Карелия Тороп и Иван Зворыкин.

Волга, древний монастырь и не только
Костромская земля издавна славится талантливыми людьми. Вы услышите, как с ней связаны Иван Сусанин, Островский и Некрасов. Рассмотрите памятники Ленину и основателю города Юрию Долгорукому и полюбуетесь с разных ракурсов идиллическими волжскими пейзажами. В завершение посетите Богоявленско-Анастасиин женский монастырь, где хранится главная святыня нашего края: чудотворная икона Феодоровской Божией Матери XIII века.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у памятника Юрию Долгорукому
Кострома и костромичи
Кострома и костромичи
Кострома и костромичи
Кострома и костромичи
Кострома и костромичи
Кострома и костромичи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Добрый день, меня зовут Анна. Я профессиональный гид с большим опытом работы. Очень люблю и хорошо знаю родной город. С радостью познакомлю вас с интересными памятниками, расскажу о замечательных людях и сделаю все, чтобы вы влюбились в Кострому!
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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