Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Нескучная прогулка 👣 по центру

Вы увидите архитектурные и монументальные памятники города: Торговые ряды, скульптуры Снегурочки и Кустаря-ювелира, Пожарную каланчу и беседку Островского. Погуляете по аллее Признания и раскроете, почему на ней появились имена Бориса Годунова и Михаила Романова. А также отыщете дом купцов Дурыгиных, оцените здание местного драматического театра и узнаете, какой вклад в историю 📖 Костромы внесли Карелия Тороп и Иван Зворыкин.

Волга, древний монастырь и не только

Костромская земля издавна славится талантливыми людьми. Вы услышите, как с ней связаны Иван Сусанин, Островский и Некрасов. Рассмотрите памятники Ленину и основателю города Юрию Долгорукому и полюбуетесь с разных ракурсов идиллическими волжскими пейзажами. В завершение посетите Богоявленско-Анастасиин женский монастырь, где хранится главная святыня нашего края: чудотворная икона Феодоровской Божией Матери XIII века.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.