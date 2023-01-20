Путешествие по Костроме на Рождество

4.5
2 отзыва
Программа по дням
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Кострома новогодняя, царская, сырная, льняная и непременно гостеприимная. Приглашаем вас встретить Рождество в древней Костроме.

Заснеженные улицы, старинные дома, нарядная ёлка в историческом центре города, новогодние ярмарки, развлечения, сказочная Снегурочка, угощения и сувениры ― всё, что нужно, чтобы весело и интересно провести новогодние каникулы.
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Путешествие по Костроме на Рождество
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает:

Знакомство со Снегурочкой
Знакомство со Снегурочкой
Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях
Побываем там, где живут лоси
Побываем там, где живут лоси
Угостим подрастающих лосят морковкой и даже сможем погладить и сфотографироваться с самыми любопытными
Отправимся на фабрику Деда Мороза
Отправимся на фабрику Деда Мороза
Нас ожидают старинные святочные игры и забавы, а также поучаствуем в мастер-классе по художественной росписи деревянного сувенира

Программа тура по дням

1 день

Новогодняя Кострома и терем Снегурочки

13:00 Встреча группы в Костроме с гидом в отеле «Снегурочка».

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.

Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».

По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.

И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.

Терем Снегурочки.

Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.

Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.

Новогодняя Кострома и терем СнегурочкиНовогодняя Кострома и терем СнегурочкиНовогодняя Кострома и терем Снегурочки
2 день

Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»

Завтрак в ресторане «шведский стол».

Освобождение номеров.

Вещи можно оставить в гостинице.

11:00 Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси» в Сумароковский лосиный заказник.

Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.

Никаких клеток — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.

Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить и сфотографироваться с самыми любопытными.

Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы.

14:00 Обедв кафе города.

15:00 Интерактивная программа «Рождество ХIХ века» в залах Дворянского собрания.

Вы познакомитесь с рождественскими обрядами и обычаями XIX века, а также узнаете, как именно отмечали этот светлый праздник в Костроме два столетия назад.

Под чутким руководством хозяйки усадьбы и её помощниц вы самостоятельно изготовите игрушки и нарядите елку в стиле XIX века (по завершении программы вы сможете забрать изготовленные игрушки на память).

Примите участие в рождественских играх.

Сможете заглянуть в будущее, став участником святочных гаданий.

Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»
3 день

Сырные истории и Святки на Рождество

Завтрак в ресторане «шведский стол».

Освобождение номеров.

Вещи можно оставить в гостинице.

Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории».

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.

Узнаем о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселимся на интерактивной экскурсии.

Обед в кафе города.

Поездка в Нерехту на фабрику Деда Мороза.

Программа “Святки на Рождество”.

Дети и взрослые вовлекаются в атмосферу праздника, разучивают колядки, заклички.

Гостей ожидают старинные святочные игры и забавы, игры-посиделки, народные хороводные игры.

Вертепное действо: спектакль «Рождественский вертеп» ― кукольная мистерия, воспевающая рождение Христа и повествующая о великих радостных и трагических событиях, которые изменили историю человечества.

Экскурсия об истории и традициях праздника Рождества, о рождественской ёлочке и рассказ о том, чем её украшали в старину.

Мастер-класс по художественной росписи деревянного сувенира, колокольчика ― традиционного украшения на рождественскую ёлочку.

Игровая программа: старинные русские игры и забавы. Вместе с мастерами нашей фабрики запускаем юлы, осваиваем закидушечку и укрощаем малечину-калечину.

Возвращение в гостиницу.

Сырные истории и Святки на РождествоСырные истории и Святки на РождествоСырные истории и Святки на Рождество

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка».

Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:

Категория номеровСтандартЛюкс
2 основных места с мансардным окном и 1 большой кроватью63000

3 основных места84000

4 основных места люкс двухкомнатный

122000

Варианты проживания

Отель «Снегурочка»

2 ночи

Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.

Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.

В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.

Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
  • Питание: 3 завтрака (шведский стол), 3 обеда
  • Экскурсионная программа
  • Услуги экскурсовода-групповода
  • Услуги транспорта
  • Развлекательная программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Трансфер до/от гостиницы и ж/д вокзала/аэропорта
Место начала и завершения?
Кострома
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
1
3
2
1
Е
20 янв 2023
Поездка в Кострому очень понравилось.
Нашли около нашего отеля Сказка прекрасный храм, попали на предрождественскую службу.
Программа построена интересно, рекомендую.
Из минусов — на обед очень средне кормили в сильно многолюдных местах…
В Костроме много мест, где вкусно кормят.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Елена, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о питании, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Т
9 янв 2023
Спасибо, чётко всё сработано, в срок и правильно!

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Новогодние 2024
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