Заснеженные улицы, старинные дома, нарядная ёлка в историческом центре города, новогодние ярмарки, развлечения, сказочная Снегурочка, угощения и сувениры ― всё, что нужно, чтобы весело и интересно провести новогодние каникулы.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новогодняя Кострома и терем Снегурочки
13:00 Встреча группы в Костроме с гидом в отеле «Снегурочка».
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.
Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».
По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.
Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.
И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.
Терем Снегурочки.
Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.
Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.
Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»
Завтрак в ресторане «шведский стол».
Освобождение номеров.
Вещи можно оставить в гостинице.
11:00 Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси» в Сумароковский лосиный заказник.
Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.
Никаких клеток — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.
Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить и сфотографироваться с самыми любопытными.
Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы.
14:00 Обедв кафе города.
15:00 Интерактивная программа «Рождество ХIХ века» в залах Дворянского собрания.
Вы познакомитесь с рождественскими обрядами и обычаями XIX века, а также узнаете, как именно отмечали этот светлый праздник в Костроме два столетия назад.
Под чутким руководством хозяйки усадьбы и её помощниц вы самостоятельно изготовите игрушки и нарядите елку в стиле XIX века (по завершении программы вы сможете забрать изготовленные игрушки на память).
Примите участие в рождественских играх.
Сможете заглянуть в будущее, став участником святочных гаданий.
Сырные истории и Святки на Рождество
Завтрак в ресторане «шведский стол».
Освобождение номеров.
Вещи можно оставить в гостинице.
Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории».
В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.
Узнаем о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселимся на интерактивной экскурсии.
Обед в кафе города.
Поездка в Нерехту на фабрику Деда Мороза.
Программа “Святки на Рождество”.
Дети и взрослые вовлекаются в атмосферу праздника, разучивают колядки, заклички.
Гостей ожидают старинные святочные игры и забавы, игры-посиделки, народные хороводные игры.
Вертепное действо: спектакль «Рождественский вертеп» ― кукольная мистерия, воспевающая рождение Христа и повествующая о великих радостных и трагических событиях, которые изменили историю человечества.
Экскурсия об истории и традициях праздника Рождества, о рождественской ёлочке и рассказ о том, чем её украшали в старину.
Мастер-класс по художественной росписи деревянного сувенира, колокольчика ― традиционного украшения на рождественскую ёлочку.
Игровая программа: старинные русские игры и забавы. Вместе с мастерами нашей фабрики запускаем юлы, осваиваем закидушечку и укрощаем малечину-калечину.
Возвращение в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка».
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:
|Категория номеров
|Стандарт
|Люкс
|2 основных места с мансардным окном и 1 большой кроватью
|63000
―
|3 основных места
|84000
―
|4 основных места люкс двухкомнатный
―
|122000
Варианты проживания
Отель «Снегурочка»
Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.
Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.
В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
- Питание: 3 завтрака (шведский стол), 3 обеда
- Экскурсионная программа
- Услуги экскурсовода-групповода
- Услуги транспорта
- Развлекательная программа
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Трансфер до/от гостиницы и ж/д вокзала/аэропорта
- Место начала и завершения?
- Кострома
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
- В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
- Входит ли страховка в стоимость?
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Нашли около нашего отеля Сказка прекрасный храм, попали на предрождественскую службу.
Программа построена интересно, рекомендую.
Из минусов — на обед очень средне кормили в сильно многолюдных местах…
В Костроме много мест, где вкусно кормят.