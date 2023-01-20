1 день

Новогодняя Кострома и терем Снегурочки

13:00 Встреча группы в Костроме с гидом в отеле «Снегурочка».

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.

Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».

По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.

И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.

Терем Снегурочки.

Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.

Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.