Душистые берёзовые веники, густой пар и горячий травяной чай — у нас всё по старым добрым традициям! Мастер пара погрузит в расслабляющую атмосферу, профессионально и деликатно выполнит все банные ритуалы. Наша программа-перезагрузка поможет вам отдохнуть и зарядиться энергией.
Описание экскурсии
- Приветственный ритуал первого пара — аромапрогрев с добавлением эфирных масел.
- Отдых с чаем из костромского разнотравья.
- Второй пар — парение дубовыми вениками и мягкое детское парение (для детей от 6 лет).
- Контрастная процедура — охлаждающая купель на открытом воздухе.
- Догрев-парение со звуковой терапией колокола. Он источает частоту идеального здоровья, которая убивает негативные мысли и обиды, заряжает добром и позитивом.
- Костромская традиционная помывка берёзовым веником с чёрным сибирским мылом (для взрослых).
- Чайная церемония с травяным сбором костромской земли — из самовара, с мёдом и орехами.
Организационные детали
- Для вашего удобства мы бесплатно предоставим халаты, полотенца, тапочки, шапки для парения.
- У нас можно приобрести одноразовые купальники.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Овражная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Костроме
Я работаю мастером пара в крупнейшем SPA-центре в Костромской области. Мы с моей командой организовываем авторские wellness-туры в атмосферную Кострому. Поможем каждому гостю подобрать SPA-программу, выбрать лучший отель, найти самые интересные места города.
