На экскурсии по храму Воскресения Христова на Дебре можно узнать о загадочных медальонах и резьбе по известняку. Это выдающийся пример каменного зодчества 17 века. Внутри вас ждут старинные иконы и
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальная архитектура 17 века
- 🖼️ Старинные фрески и иконы
- 🧑🤝🧑 Легенды и истории о купцах
- 📜 История реставрации храма
- 🗺️ Погружение в культуру Костромы
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Храм Воскресения Христова
- Резьба по известняку
- Деревянный иконостас
- Старинные иконы
- Фрески
Описание экскурсии
Вы увидите:
- резьбу по известняку
- деревянный иконостас 17 века
- старинные иконы и скульптуры
- самые ранние из сохранившихся в городе фресок
Вы узнаете:
- почему «в дебрях» появился каменный храм
- что такое купеческий храм и какие черты его отличают
- чем и с какими странами торговала Кострома в 17 веке
- какова история спасения и реставрации храма в советские годы
Организационные детали
Вход в храм бесплатный.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Воскресения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 212 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Полина, я соорганизатор культурного центра, где мы проводим кинопоказы и лекции. А также гид и создатель видеожурнала, посвящённого истории Костромского края. Увлекаясь краеведением, я с каждым днём всё больше влюбляюсь в родной город и связанные с ним судьбы. И мне жизненно необходимо делиться этим вдохновением с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
6 янв 2025
Очень интересный и редкий храм и крайне познавательная экскурсия!
Н
Наталия
4 ноя 2024
Огромное спасибо Полине за очень интересную экскурсию. Очень приятный, лёгкий в общении экскурсовод. Подкупили искренняя любовь к своему делу, глубокие знания, уважение к своим гостям, готовность подстроиться и поменять, если нужно, формат мероприятия. Рекомендуем экскурсии с Полиной! Необыкновенный человек!
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