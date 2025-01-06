Полина — ваш гид в Костроме

Провела экскурсии для 212 туристов

Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Полина, я соорганизатор культурного центра, где мы проводим кинопоказы и лекции. А также гид и создатель видеожурнала, посвящённого истории Костромского края. Увлекаясь краеведением, я с каждым днём всё больше влюбляюсь в родной город и связанные с ним судьбы. И мне жизненно необходимо делиться этим вдохновением с вами!