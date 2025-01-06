Храм Воскресения Христова на Дебре и «русское узорочье»

Погрузитесь в историю Костромы через архитектуру храма Воскресения Христова. Уникальные фрески и иконостас расскажут о прошлом города
На экскурсии по храму Воскресения Христова на Дебре можно узнать о загадочных медальонах и резьбе по известняку. Это выдающийся пример каменного зодчества 17 века. Внутри вас ждут старинные иконы и
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деревянный иконостас.

Экскурсовод расскажет о местном купце, который способствовал строительству, и о легенде о финансировании храма английскими деньгами. Узнайте, как Кострома торговала с другими странами и как храм был спасён в советские годы

4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальная архитектура 17 века
  • 🖼️ Старинные фрески и иконы
  • 🧑‍🤝‍🧑 Легенды и истории о купцах
  • 📜 История реставрации храма
  • 🗺️ Погружение в культуру Костромы
Храм Воскресения Христова на Дебре и «русское узорочье»
Храм Воскресения Христова на Дебре и «русское узорочье»
Храм Воскресения Христова на Дебре и «русское узорочье»
Ближайшие даты:
27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Храм Воскресения Христова
  • Резьба по известняку
  • Деревянный иконостас
  • Старинные иконы
  • Фрески

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • резьбу по известняку
  • деревянный иконостас 17 века
  • старинные иконы и скульптуры
  • самые ранние из сохранившихся в городе фресок

Вы узнаете:

  • почему «в дебрях» появился каменный храм
  • что такое купеческий храм и какие черты его отличают
  • чем и с какими странами торговала Кострома в 17 веке
  • какова история спасения и реставрации храма в советские годы

Организационные детали

Вход в храм бесплатный.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви Воскресения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
Е
6 янв 2025
Очень интересный и редкий храм и крайне познавательная экскурсия!
Н
4 ноя 2024
Огромное спасибо Полине за очень интересную экскурсию. Очень приятный, лёгкий в общении экскурсовод. Подкупили искренняя любовь к своему делу, глубокие знания, уважение к своим гостям, готовность подстроиться и поменять, если нужно, формат мероприятия. Рекомендуем экскурсии с Полиной! Необыкновенный человек!

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