скидка
25%
1.5 часа
Водная прогулка
Водная прогулка по реке Костроме с видами на Ипатьевский монастырь
Прогулка на сап-доске у Ипатьевского монастыря в Костроме с профессиональным инструктором. Насладитесь видами и получите яркие фотографии на память
Начало: Экскурсии в центральной части города. Ориентир - у...
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
21501 613₽ за человека
скидка
20%
6 часов
Водная прогулка
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
Обрести гармонию в неспешном путешествии по самой спокойной водной артерии Костромской области
Начало: На проспекте Мира
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30 и 13:00
Завтра в 07:30
28 июл в 07:30
35002 800₽ за человека
скидка
25%
1.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
Полюбоваться достопримечательностями, получить удовольствие от катания и встретить закат на воде
Начало: Экскурсии в центральной части города. Ориентир - у...
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
21501 613₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 июля 2024Мы были вчера на сап прогулке. рекомендую. зарядитесь впечатлениями плавание и конечно же позитивный настрой. Очень хочу вернутся и попробовать сплав по реке. Нашему инструктору Елене низкий поклон. Спасибо за проведенное время с нами.
- РРоман18 июля 2024Всё было профессионально и весело! Отличная прогулка.
- ААлёна16 июля 2024Под большим впечатлением от прогулки! Классный инструктор, организация, природа, Волга, Ипатий фотографии на память. О чем ещё можно мечтать! Спасибо большое за такой чудесный отдых:)
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Перезагрузка»
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