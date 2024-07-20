Т Татьяна

Мы были вчера на сап прогулке. рекомендую. зарядитесь впечатлениями плавание и конечно же позитивный настрой. Очень хочу вернутся и попробовать сплав по реке. Нашему инструктору Елене низкий поклон. Спасибо за проведенное время с нами.