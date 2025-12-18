В сопровождении гида-фонарщика вы отправитесь в иммерсивное путешествие по Костроме.
Вы услышите легенды из жизни города, рассказы о зданиях и фонарях, которые увидите на маршруте, а также познакомитесь с забытым ремеслом фонарщика. Наша прогулка закончится волшебной церемонией зажжения огней. Говорят, загаданные на ней желания обязательно сбываются!
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Увидим знаменитый «офонаревший дом», хранящий удивительные тайны.
- Посетим бывшую Павловскую улицу, где находятся самые красивые в городе фонари.
- Узнаем, где в 19 веке была контора фонарщиков и когда в Костроме впервые вспыхнули электрические огни.
- Познакомимся с секретами старинных каретных светильников. Выясним, в чем состояла особенность каретных фонарей, установленных на повозках знатных особ.
- Раскроем тайны Гауптвахты и Пожарной каланчи.
- Полюбуемся сохранившимися с 19 века уникальными светильниками.
• Зажжём настоящий керосиновый фонарь, стилизованный под уличные светильники 19 века (он был создан специально для этой экскурсии!). Важная информация:
- Обратите внимание! Экскурсия проводится при наборе группы от 4-х человек.
- Экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде.
- Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже −10 °C.
- Протяжённость маршрута составляет примерно 3000 шагов.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- Экскурсия может быть проведена для большего количества участников. Стоимость уточняйте у организатора.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
По воскресеньям в 19.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бывшая Павловская улица
- Офонаревший дом
- Гауптвахта
- Пожарная каланча
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кострома, проспект Мира, 9 (возле здания театра)
Завершение: Кострома, ул. Пятницкая, 29/24
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 19.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
Индивидуальная
до 10 чел.
9 веков Костромы
Погрузитесь в историю Костромы, узнав о её удивительных сюжетах и архитектурных шедеврах. Уникальная экскурсия откроет вам новые грани города
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Завтра в 13:00
21 дек в 07:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кострома влюблёнными глазами
Погрузитесь в атмосферу старинного купеческого города, прогуляйтесь по историческим улицам и узнайте удивительные истории Костромы
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 09:00
20 дек в 10:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.