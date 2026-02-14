Мои заказы

VR-полёт над Костромой: от стереоскопов 19 века до современных технологий

Пролететь над городом в самых современных очках виртуальной реальности и попробовать местный мёд
Чтобы увидеть, как город выглядел 100 лет назад, вы воспользуетесь стереоскопами 19 века.

Познакомитесь со старинными фототехнологиями, а затем совершите 2 полёта над современными городами — в VR-очках. По пути услышите о костромских зимогорах и полюбуетесь пожарной каланчой, которой позавидовал Николай I. В конце каждый участник получит необычный сувенир.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

Часть 1. История стереоскопической технологии (~20 мин)

  • Вы узнаете о стереоскопах — предшественниках современных VR-систем
  • Научитесь пользоваться действующей моделью стереоскопа Брюстера
  • Через антикварный стереоскоп Холмса рассмотрите подлинные стереопары начала прошлого века
  • Попробуете советские стереоскопы и рассмотрите старые открытки через сине-красные очки
  • И многое другое

Часть 2. VR-полёт над Костромой (~20 мин)

  • Вы наденете VR-шлем Oculus Quest 3 — самый современный и мощный на сегодняшний день — и совершите виртуальный полёт над Костромой с эффектом полного погружения 360°
  • Пролетите меж куполов древнего Ипатьевского монастыря, откуда отправился царствовать первый из династии Романовых, и увидите знаменитые торговые ряды, кремль, музей деревянного зодчества и Богоявленско-Анастасиин монастырь
  • Посмотрите на Лондон в самом центре Костромы, Романовский музей и городской театр
  • В наушниках будет звучать записанный рассказ гида о достопримечательностях, над которыми проходит полёт

Часть 3. VR-полёт над другим городом/регионом — по вашему выбору (~20 мин)
Города, над которыми можно полетать: Великий Устюг, Владимир, Волгоград, Вологда, Гороховец, Ессентуки, Железноводск, Казань, Киржач, Кисловодск, Москва, Муром, Нижний Новгород, Переславль-Залесский, Пятигорск, Ростов Великий, Самара, Санкт-Петербург, Суздаль, Чебоксары, Ярославль.
Регионы, над которыми можно полетать: Владимиро-Суздальская земля, Дагестан, «Золотое кольцо Кавказа», «Золотое кольцо России», Кабардино-Балкария, Камчатка, Карачаево-Черкесия, Чечня, Эльбрус.

В завершение программы вас ждёт дегустация костромского мёда и необычного чая. А также каждый участник получит необычный памятный сувенир.

Организационные детали

  • Полёт над городом происходит в шлемах виртуальной реальности Oculus Quest 3 512Gb + Bobovr S3 Pro. Очки или линзы не помешают VR-путешествию
  • Оборудование и программа рассчитаны на участников старше 13 лет
  • В исторической части используются подлинные стереоскопы 19–20 веков
  • Экскурсию проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленина (рядом с Сусанинской площадью)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Костроме
Я окончил исторический факультет Костромского госуниверситета, а затем прошёл дополнительное обучение на экскурсовода. Главное для меня – творчество. Профессионально играю на гитаре, пишу инструментальную музыку, выпустил несколько альбомов. Прогулки по Костроме наша
команда тоже проводит творчески, чтобы они отличались от всех других экскурсий и обязательно запомнились нашим гостям. Именно поэтому вас ждут не только удивительные городские истории, но и суперпопулярный в 19 веке прибор «стереоскоп», подлинные старинные открытки и другие артефакты из нашей коллекции, дегустации местных вкусностей, а также необычные костромские подарки. Всех секретов раскрывать не стану – приходите и всё увидите сами. Гарантирую: скучно не будет!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
Софья
14 фев 2026
Всë очень понравилось! Побывала в Лапландии и в Люцерне, получила много положительных эмоций. Понравилось рассматривать стереопары, раньше не видела ничего такого!
З
Зинаида
14 фев 2026
А МНЕ ЛЕТАТЬ ОХОТА!

VR-экскурсия «Полёт над Костромой»

Это интересно, зрелищно, познавательно. Хотя, наверно, надо начать было так: «Во-первых, это красиво!»
Это, действительно, красиво – увидеть город с высоты птичьего полета, разглядывать его
и даже заглянуть в такие уголки, которые обычно закрыты от посторонних глаз, как например, внутренний двор действующего Богоявленско-Анастасииного женского монастыря.

Это красиво еще и по самой подаче исторического/краеведческого материала – легко, живо, интересно, современно. По времени ненапряжно – всего 1 час, в конце которого хочется услышать: «Продлевать будете?»))

Во-вторых, это новые знания. Вот все мы помним с детства что такое детский калейдоскоп: кручу-верчу, и цветные стеклышки складываются в яркие причудливые узоры, всегда разные. А кто придумал эту удивительную игрушку? И как это связано со стереоскопами 19 века, которые были в большой моде у наших предков? Какое отношение имеет к этому … Холмс? Что, тот самый? А-а, не будем раскрывать интригу!;) А что это такое - стереофотографии? Кстати, и на стереофотографии, и на стереоскопы, и на другие подлинные вещицы из прошлого вам предложат на этой экскурсии не просто посмотреть, как в музее, а использовать непосредственно по прямому назначению.

Но главное, для меня во всяком случае, это возможность «полетать». Для этого не надо, как воздухоплавателю из Нерехты подьячему Крятутному, подниматься на воздушном шаре в небеса, достаточно облачиться в VR-шлем с эффектом полного погружения 360°. Сначала, конечно, голова немного кругом от непривычной высоты и необычных ракурсов, но потом испытываешь настоящий кайф от этого парения. И хочется еще и еще кружить над городом, аки большая птица))

А
Анастасия
14 фев 2026
Очень понравилась экскурсия – погружение в волшебный мир стереоскопов и стереофотографий, сама разработка темы и наполнение интереснейшим фактами и деталями. Мы буквально подержали в руках историю. Раритетные стереоскопы разных моделей
и производителей XIX века и эпохи СССР, подлинные стереофото вызвали неподдельный восторг. Потрясающая увлеченность команды «Кострома 15:15» и желание делиться своими знаниями и уникальной частной коллекцией!
VR-полет над Костромой тоже прекрасен! Красиво снятые панорамы города и достопримечательности Костромы - Ипатьевский монастырь, Богоявленско-Анастасиин монастырь, музей деревянного зодчества и др. с высоты птичьего полета показывают то, что не видно «с земли», совершенно другое восприятие. После фильма о Костроме у каждого из нас была возможность выбрать еще один ролик. И каждый посмотрел свой!
Спасибо Александру и команде за деликатное и внимательное отношение к гостям и очень интересно проведенное время вместе!

