читать дальше

и даже заглянуть в такие уголки, которые обычно закрыты от посторонних глаз, как например, внутренний двор действующего Богоявленско-Анастасииного женского монастыря.



Это красиво еще и по самой подаче исторического/краеведческого материала – легко, живо, интересно, современно. По времени ненапряжно – всего 1 час, в конце которого хочется услышать: «Продлевать будете?»))



Во-вторых, это новые знания. Вот все мы помним с детства что такое детский калейдоскоп: кручу-верчу, и цветные стеклышки складываются в яркие причудливые узоры, всегда разные. А кто придумал эту удивительную игрушку? И как это связано со стереоскопами 19 века, которые были в большой моде у наших предков? Какое отношение имеет к этому … Холмс? Что, тот самый? А-а, не будем раскрывать интригу!;) А что это такое - стереофотографии? Кстати, и на стереофотографии, и на стереоскопы, и на другие подлинные вещицы из прошлого вам предложат на этой экскурсии не просто посмотреть, как в музее, а использовать непосредственно по прямому назначению.



Но главное, для меня во всяком случае, это возможность «полетать». Для этого не надо, как воздухоплавателю из Нерехты подьячему Крятутному, подниматься на воздушном шаре в небеса, достаточно облачиться в VR-шлем с эффектом полного погружения 360°. Сначала, конечно, голова немного кругом от непривычной высоты и необычных ракурсов, но потом испытываешь настоящий кайф от этого парения. И хочется еще и еще кружить над городом, аки большая птица))