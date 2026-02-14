Познакомитесь со старинными фототехнологиями, а затем совершите 2 полёта над современными городами — в VR-очках. По пути услышите о костромских зимогорах и полюбуетесь пожарной каланчой, которой позавидовал Николай I. В конце каждый участник получит необычный сувенир.
Описание экскурсии
Часть 1. История стереоскопической технологии (~20 мин)
- Вы узнаете о стереоскопах — предшественниках современных VR-систем
- Научитесь пользоваться действующей моделью стереоскопа Брюстера
- Через антикварный стереоскоп Холмса рассмотрите подлинные стереопары начала прошлого века
- Попробуете советские стереоскопы и рассмотрите старые открытки через сине-красные очки
- И многое другое
Часть 2. VR-полёт над Костромой (~20 мин)
- Вы наденете VR-шлем Oculus Quest 3 — самый современный и мощный на сегодняшний день — и совершите виртуальный полёт над Костромой с эффектом полного погружения 360°
- Пролетите меж куполов древнего Ипатьевского монастыря, откуда отправился царствовать первый из династии Романовых, и увидите знаменитые торговые ряды, кремль, музей деревянного зодчества и Богоявленско-Анастасиин монастырь
- Посмотрите на Лондон в самом центре Костромы, Романовский музей и городской театр
- В наушниках будет звучать записанный рассказ гида о достопримечательностях, над которыми проходит полёт
Часть 3. VR-полёт над другим городом/регионом — по вашему выбору (~20 мин)
Города, над которыми можно полетать: Великий Устюг, Владимир, Волгоград, Вологда, Гороховец, Ессентуки, Железноводск, Казань, Киржач, Кисловодск, Москва, Муром, Нижний Новгород, Переславль-Залесский, Пятигорск, Ростов Великий, Самара, Санкт-Петербург, Суздаль, Чебоксары, Ярославль.
Регионы, над которыми можно полетать: Владимиро-Суздальская земля, Дагестан, «Золотое кольцо Кавказа», «Золотое кольцо России», Кабардино-Балкария, Камчатка, Карачаево-Черкесия, Чечня, Эльбрус.
В завершение программы вас ждёт дегустация костромского мёда и необычного чая. А также каждый участник получит необычный памятный сувенир.
Организационные детали
- Полёт над городом происходит в шлемах виртуальной реальности Oculus Quest 3 512Gb + Bobovr S3 Pro. Очки или линзы не помешают VR-путешествию
- Оборудование и программа рассчитаны на участников старше 13 лет
- В исторической части используются подлинные стереоскопы 19–20 веков
- Экскурсию проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Это интересно, зрелищно, познавательно. Хотя, наверно, надо начать было так: «Во-первых, это красиво!»
Это, действительно, красиво – увидеть город с высоты птичьего полета, разглядывать его