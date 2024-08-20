1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в историю Костромы с гидом-фонарщиком - вечерняя экскурсия
Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей
Начало: в районе Сусанинской площади
29 авг в 19:30
31 авг в 18:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальный мастер-класс по приготовлению сыра и десертов в Костроме
Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
Начало: На Советской улице
26 авг в 16:00
27 авг в 16:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Групповая
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Отправиться на иммерсивную прогулку по таинственным улицам и окунуться в историю наружного освещения
Начало: В районе Сусанинской площади
1 сен в 19:30
22 сен в 19:00
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина20 августа 2024Нашей семье очень понравился мастер-класс. Было интересно узнать историю создания сыра. Посмотреть и попробовать сделать сыр своими руками. Очень приятная и душевная обстановка.
- ЕЕлена18 августа 2024Огромное спасибо нашим экскурсоводам Анне и Андрею за потрясающее путешествие по улочкам Костромы. Это больше чем экскурсия. Это мини спектакль в котором вы становитесь не только зрителем, но и участником. Всем рекомендуем.
- ЕЕлена4 августа 2024Очень довольны экскурсией. Оригинально, позитивно, вдохновляюще. Приятно удивила чайная пауза и подарки в конце экскурсии.
- ДДарья3 августа 2024Добрый день! Были вдвоём с десятилетним сыном. Понравилось невероятно! Живое общение и очень интересный рассказ. Большое спасибо Анне, Андрею и
- ААлександр2 августа 2024Очень рекомендуем с женой к посещению. Здесь Вы узнаете о сыре столько нового, что будете удивлены. Начиная с молока и
- ННаиля22 июля 2024Наша небольшая группа осталась под невероятным впечатлением от мастер-класса. Елена открыла нам целый мир сыроделания, развенчав мифы и открыв удивительные факты.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в августе 2024
Сейчас в Костроме в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Костроме на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 26 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь