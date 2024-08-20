Уникальный опыт – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Костроме, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Пешая
20 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в историю Костромы с гидом-фонарщиком - вечерняя экскурсия
Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей
Начало: в районе Сусанинской площади
29 авг в 19:30
31 авг в 18:30
5 500 за всё до 10 чел.
Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
6 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальный мастер-класс по приготовлению сыра и десертов в Костроме
Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
Начало: На Советской улице
26 авг в 16:00
27 авг в 16:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Пешая
1.5 часа
Групповая
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Отправиться на иммерсивную прогулку по таинственным улицам и окунуться в историю наружного освещения
Начало: В районе Сусанинской площади
1 сен в 19:30
22 сен в 19:00
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    20 августа 2024
    Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
    Нашей семье очень понравился мастер-класс. Было интересно узнать историю создания сыра. Посмотреть и попробовать сделать сыр своими руками. Очень приятная и душевная обстановка.
  • Е
    Елена
    18 августа 2024
    Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
    Огромное спасибо нашим экскурсоводам Анне и Андрею за потрясающее путешествие по улочкам Костромы. Это больше чем экскурсия. Это мини спектакль в котором вы становитесь не только зрителем, но и участником. Всем рекомендуем.
  • Е
    Елена
    4 августа 2024
    Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
    Очень довольны экскурсией. Оригинально, позитивно, вдохновляюще. Приятно удивила чайная пауза и подарки в конце экскурсии.
  • Д
    Дарья
    3 августа 2024
    Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
    Добрый день! Были вдвоём с десятилетним сыном. Понравилось невероятно! Живое общение и очень интересный рассказ. Большое спасибо Анне, Андрею и
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    Дмитрию за то что горят своим делом и зажигают других. Это была наша последняя экскурсия в Костроме, жаль, потому что до этого не замечали фонари в городе. А их так много! Очень рекомендую и данную экскурсию и саму команду.

  • А
    Александр
    2 августа 2024
    Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
    Очень рекомендуем с женой к посещению. Здесь Вы узнаете о сыре столько нового, что будете удивлены. Начиная с молока и
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    заканчивая французскими и бельгийскими трюфелями. А в целом в течении часа Вы будете общаться с высококультурным и очень образованным во многих областях человеком. Спасибо

  • Н
    Наиля
    22 июля 2024
    Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
    Наша небольшая группа осталась под невероятным впечатлением от мастер-класса. Елена открыла нам целый мир сыроделания, развенчав мифы и открыв удивительные факты.
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    Отдельное гурманское наслаждение - это дегустация трюфеля с сыром. С собой в Москву мы увезли кусочки самостоятельно приготовленного свежего сыра и чудесные воспоминания о выходных в Костроме. Наша искренняя рекомендация к посещению!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Уникальный опыт»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
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  3. Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
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  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в августе 2024
Сейчас в Костроме в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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