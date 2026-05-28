Эта прогулка — возможность взглянуть на Волгу по-новому — в качестве капитана катера.
Перед стартом вы пройдёте инструктаж, а затем сами выберете маршрут, настроите музыку — и отправитесь в плавание.
Это необычный формат прекрасно подойдёт для романтического вечера, семейного отдыха или прогулки с друзьями.
Перед стартом вы пройдёте инструктаж, а затем сами выберете маршрут, настроите музыку — и отправитесь в плавание.
Это необычный формат прекрасно подойдёт для романтического вечера, семейного отдыха или прогулки с друзьями.
Описание экскурсии
- Перед отправлением вы пройдёте инструктаж по управлению катером и технике безопасности.
- Затем самостоятельно встанете за штурвал и отправитесь на прогулку по Волге без фиксированного маршрута.
- На борту есть мультимедийная система, удобные регулируемые кресла и тент от дождя.
Организационные детали
- Катер рассчитан на компанию до 4 человек.
- Права и опыт управления не требуются.
- Всем участникам предоставляются спасательные жилеты.
- Употребление алкоголя до и во время поездки запрещено.
- При плохой погоде прогулка может быть перенесена.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. 1 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша компания — про свободу, отдых и ощущение настоящего лета на воде. Мы начали свой путь в Костроме в 2020 году с простой идеи —дать людям возможность почувствовать себя капитаном
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии на «За штурвалом катера: самостоятельная прогулка по Волге»
Мини-группа
до 11 чел.
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Погрузитесь в атмосферу древней Костромы на комфортабельном катере, наслаждаясь видами на храмы и узнавая историю судостроения
Начало: На набережной у ресторана «Старая Пристань»
Завтра в 14:30
30 мая в 16:30
1630 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
31 мая в 13:00
1 июн в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Яркая обзорная экскурсия на комфортном тримаране по рекам Костроме и Волге в пределах центра города
Начало: У ресторана «Старая Пристань»
Завтра в 16:00
30 мая в 08:00
от 11 900 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Начало: В центральной части Костромы в районе Селище
Завтра в 15:30
30 мая в 15:30
2597 ₽ за человека
от 7000 ₽ за экскурсию