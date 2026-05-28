За штурвалом катера: самостоятельная прогулка по Волге

Почувствовать себя капитаном на реке (в Костроме)
Эта прогулка — возможность взглянуть на Волгу по-новому — в качестве капитана катера.

Перед стартом вы пройдёте инструктаж, а затем сами выберете маршрут, настроите музыку — и отправитесь в плавание.

Это необычный формат прекрасно подойдёт для романтического вечера, семейного отдыха или прогулки с друзьями.
Описание экскурсии

  • Перед отправлением вы пройдёте инструктаж по управлению катером и технике безопасности.
  • Затем самостоятельно встанете за штурвал и отправитесь на прогулку по Волге без фиксированного маршрута.
  • На борту есть мультимедийная система, удобные регулируемые кресла и тент от дождя.

Организационные детали

  • Катер рассчитан на компанию до 4 человек.
  • Права и опыт управления не требуются.
  • Всем участникам предоставляются спасательные жилеты.
  • Употребление алкоголя до и во время поездки запрещено.
  • При плохой погоде прогулка может быть перенесена.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. 1 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк
Марк — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша компания — про свободу, отдых и ощущение настоящего лета на воде. Мы начали свой путь в Костроме в 2020 году с простой идеи —дать людям возможность почувствовать себя капитаном
без лишних сложностей и формальностей. Так появился наш первый прокат катеров для тех, кто хочет сам выбирать маршрут, скорость и настроение прогулки. Со временем у нас появились катера с капитаном и без, сап-борды, катамараны и электрокатамараны. Мы растём вместе с нашими гостями и каждый сезон стараемся делать отдых на воде ещё комфортнее, безопаснее и доступнее. Мы верим, что лучшие моменты — это простые эмоции: утренний туман над Волгой, тёплый вечер на воде, смех друзей, семейные прогулки и ощущение полной свободы. Именно поэтому для нас важно не просто сдавать технику в аренду, а создавать атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова. Сейчас компания продолжает развиваться, впереди — новые маршруты, прогулки и ещё больше возможностей для отдыха на воде.

