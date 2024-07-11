Найдено 3 экскурсии в категории « По рекам и каналам » в Костроме, цены от 1 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «По рекам и каналам»

Цены 2024. Лучший способ узнать Кострому – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь