1 час
Водная прогулка
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Прогулка по Волге в Костроме: древние храмы, история бурлаков и уникальные мосты. Погрузитесь в атмосферу города с воды
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
Завтра в 18:00
31 июл в 16:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
1.5 часа
Водная прогулка
Сплав по реке Покша
Водное путешествие на сапборде, каяке, рафт-банане или водном велосипеде на выбор (в мини-группе)
Начало: В посёлке Солнечный
«Вы можете выбрать сами выбрать «транспорт» — байдарку, сапборд, одноместный каяк, рафт-банан или водный велосипед — и отправиться в неспешное путешествие по реке Покша»
Расписание: ежедневно в 00:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
20001 500₽ за человека
скидка
20%
6 часов
Водная прогулка
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
Обрести гармонию в неспешном путешествии по самой спокойной водной артерии Костромской области
Начало: На проспекте Мира
«Сплав по живописной реке в Костромской области под руководством опытных инструкторов — идеальная возможность насладиться красотой природы, зарядиться жизненной энергией и почувствовать долгожданное уединение»
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30 и 13:00
3 авг в 07:30
4 авг в 07:30
35002 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила11 июля 2024Заранее бронировали индивидуальную экскурсию Кострома с воды:"Знакомые виды в новом ракурсе". Ожидание…..Иииииии…. Эффектно! 👏По-нашему! 👏Капитану Андрею – почет и уважение! 👏 Профессионал с большой буквы! 👍Поездкой остались очень довольны! Большое спасибо за это приятное путешествие!!! 👍
- ИИван10 июля 2024Отличное приключение
- ААндрей9 июля 2024Спасибо гиду Андрею за увлекательную прогулку по реке. В Костроме впервые, столько интересной информации и красивых видов.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «По рекам и каналам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июле 2024
Сейчас в Костроме в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 7 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Цены 2024. Лучший способ узнать Кострому – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь