Экскурсии по рекам в Костроме 2024

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Костроме, цены от 1 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
9 отзывов
1 час
Водная прогулка
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Прогулка по Волге в Костроме: древние храмы, история бурлаков и уникальные мосты. Погрузитесь в атмосферу города с воды
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
Завтра в 18:00
31 июл в 16:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Сплав по реке Покша
На велосипеде
Прогулки на каяках
скидка
25%
1.5 часа
Водная прогулка
Сплав по реке Покша
Водное путешествие на сапборде, каяке, рафт-банане или водном велосипеде на выбор (в мини-группе)
Начало: В посёлке Солнечный
«Вы можете выбрать сами выбрать «транспорт» — байдарку, сапборд, одноместный каяк, рафт-банан или водный велосипед — и отправиться в неспешное путешествие по реке Покша»
Расписание: ежедневно в 00:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
20001 500 за человека
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
На байдарках
скидка
20%
2 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
Обрести гармонию в неспешном путешествии по самой спокойной водной артерии Костромской области
Начало: На проспекте Мира
«Сплав по живописной реке в Костромской области под руководством опытных инструкторов — идеальная возможность насладиться красотой природы, зарядиться жизненной энергией и почувствовать долгожданное уединение»
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30 и 13:00
3 авг в 07:30
4 авг в 07:30
35002 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
  2. Сплав по реке Покша
  3. Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июле 2024
Сейчас в Костроме в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 7 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Цены 2024. Лучший способ узнать Кострому – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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