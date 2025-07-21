Вечерняя водная прогулка по Костроме предлагает уникальную возможность увидеть город с новой стороны.
Без экскурсии и рассказов гида, вы сможете насладиться спокойствием реки, проплывая мимо таких знаковых мест, как Ипатьевский монастырь
Без экскурсии и рассказов гида, вы сможете насладиться спокойствием реки, проплывая мимо таких знаковых мест, как Ипатьевский монастырь
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные виды на Кострому с воды
- 🏰 Величественный Ипатьевский монастырь
- 🎶 Возможность взять свою музыку
- 🔥 Мангал и пледы на борту
- 🌆 Вечерняя иллюминация города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Костроме - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна, а вечерние закаты особенно красивы. В мае и июне можно насладиться свежестью весны, а в июле и августе - теплом лета. Сентябрь порадует золотой осенью и спокойствием. В другие месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать погодные условия и комфорт.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Река Кострома
- Ипатьевский монастырь
- Третьяковская льняная фабрика
- Ильинская церковь
- Преображенская церковь
- Костромские мосты
- Беседка Островского
- Костромской кремль
Описание экскурсии
Обратите внимание! Это водная прогулка без экскурсии и рассказов гида.
- Река Кострома. Вы пройдёте мимо дамб и знаменитого фабричного района. Увидите Третьяковскую льняную фабрику, доходы от которой легли в основу коллекции Третьяковской галереи
- Ипатьевский монастырь. Проплывёте мимо величественного монастыря — колыбели дома Романовых. Посмотрите на волжские пейзажи, острова и берега реки Ключевки, древнее село Селище и храм Александра и Антонины, сыгравший важную роль в истории государства
- Ильинская и Преображенская церкви. Увидите храм, основанный боярыней Морозовой, и старообрядческую церковь
- Костромские мосты. Взглянете на современную сторону города
- Вечерняя Кострома. Завершите прогулку уже в сумерках. Вас ждут иллюминация центральной части Костромы, легендарная беседка Островского, древние кремлёвские стены и возрождённый из пепла Костромской кремль
При желании можно пристать к берегу и приготовим шашлык практически в центре города. И даже забросить на удачу удочку или побросать спиннинг.
Организационные детали
- Все судовые документы в наличии и соответствуют регламенту, пассажиры и экипаж застрахованы
- Судно закрыто со всех сторон мягкими стеклами, что защищает от дождя и ветра и создает комфортную температуру в катере. Возможно отопление салона
- На катере есть все необходимые спассредства. Перед поездкой проводится инструктаж по технике безопасности
- На борту — туалетная кабина и тёплые пледы. Судно укомплектовано аудиосистемой и радиомикрофонами. Можете взять с собой напитки и еду, а также флешку с любимой музыкой
- Можем продлить прогулку за доплату по согласованию
- При плохих погодных условиях по согласованию перенесём или отменим поездку
- Оплата остатка на месте наличными или картой через терминал
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ресторана «Старая Пристань»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 6567 туристов
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Дата посещения: 19 июл 2025
Добрый день.
Замечательная прогулка-экскурсия для дружной компании и большой семьи.
Гид Андрей ненавязчиво и в то же время очень увлекательно рассказывал нам любопытные и ранее неизвестные нам факты истории Костромы и области.
Замечательная прогулка-экскурсия для дружной компании и большой семьи.
Гид Андрей ненавязчиво и в то же время очень увлекательно рассказывал нам любопытные и ранее неизвестные нам факты истории Костромы и области.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Андрей организовал прекрасную прогулку, очень внимательно отнёсся к нашим пожеланиям и настроению. Вся семья в восторге!
Лодочка новая, удобная, есть пледики.
Очень рекомендуем экскурсию!
Лодочка новая, удобная, есть пледики.
Очень рекомендуем экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии на «Очарование древней Костромы с воды (на катере)»
Мини-группа
до 11 чел.
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Погрузитесь в атмосферу древней Костромы на комфортабельном катере, наслаждаясь видами на храмы и узнавая историю судостроения
Начало: На набережной у ресторана «Старая Пристань»
Завтра в 15:30
27 июл в 14:30
1630 ₽ за человека
Индивидуальная
до 11 чел.
В трендеКострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Яркая обзорная экскурсия на комфортном тримаране по рекам Костроме и Волге в пределах центра города
Начало: У ресторана «Старая Пристань»
Завтра в 19:00
27 июл в 08:00
от 11 900 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗа штурвалом катера: самостоятельная прогулка по Волге
Почувствовать себя капитаном на реке (в Костроме)
Начало: На ул. 1 Мая
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кострома с воды: за штурвалом катера по Волге
Почувствовать себя капитаном и прогуляться по просторам «Матери-реки»
Начало: У гостиницы «Островский причал»
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
от 16 900 ₽ за группу