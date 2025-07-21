Вечерняя водная прогулка по Костроме предлагает уникальную возможность увидеть город с новой стороны.Без экскурсии и рассказов гида, вы сможете насладиться спокойствием реки, проплывая мимо таких знаковых мест, как Ипатьевский монастырь

и Третьяковская льняная фабрика. На борту есть все необходимое для комфортного отдыха: пледы, аудиосистема и мангал. Это отличный способ провести вечер в кругу близких, наслаждаясь видами вечерней Костромы и её историческими достопримечательностями

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Костроме - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна, а вечерние закаты особенно красивы. В мае и июне можно насладиться свежестью весны, а в июле и августе - теплом лета. Сентябрь порадует золотой осенью и спокойствием. В другие месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать погодные условия и комфорт.

Сейчас июль — это идеальное время.