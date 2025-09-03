На комфортабельном катере участники экскурсии увидят центр Костромы, её храмы и кремль. Узнают о подземных реках и судостроении.
Путешествие начинается в центре города, проходит через Ипатьевский монастырь и продолжается до села Селище. Пассажиры защищены от непогоды, есть аудиосистема и пледы. Экскурсия безопасна и комфортна, все документы в порядке. Возможна оплата картой или наличными
Путешествие начинается в центре города, проходит через Ипатьевский монастырь и продолжается до села Селище. Пассажиры защищены от непогоды, есть аудиосистема и пледы. Экскурсия безопасна и комфортна, все документы в порядке. Возможна оплата картой или наличными
6 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Комфортабельный катер
- 🏰 Виды на храмы и кремль
- 📜 История судостроения
- 🌊 Уникальные панорамы
- 🔊 Аудиосистема на борту
- 🛡️ Безопасность и комфорт
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В октябре и апреле тоже можно насладиться видами, но стоит учитывать прохладную погоду. Зимой прогулки возможны, но условия могут быть менее комфортными из-за холода.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ипатьевский монастырь
- Костромской кремль
- Храмы Костромы
Описание экскурсии
- Мы начнём нашу экскурсию на комфортабельном катере в самом центре
- Пройдём через весь город до его границ и зайдём в реку Кострому
- Мимо величественного Ипатьевского монастыря отправимся к селу Селище с его уникальным храмом
- Далее спустимся вдоль живописного правого берега до мостов
- И затем вновь вернёмся в исторический центр
А ещё вы узнаете:
- О геологическом образовании Волги, истории развития пароходства и костромского судостроения
- Костромском польдере, Костромском море и его гидротехнических сооружениях
- Историю боярыни Морозовой, костромских мостов и «Татарской слободы», костромских подземных рек
- Историю Ипатьевского монастыря и становления дома Романовых
И многое другое!
Организационные детали
- Все судовые документы в наличии и соответствуют регламенту, пассажиры и экипаж застрахованы
- Судно закрыто со всех сторон мягкими стеклами, что защищает от дождя и ветра и создает комфортную температуру в катере. Возможно отопление салона
- На катере есть все необходимые спассредства. Перед поездкой проводится инструктаж по технике безопасности
- На борту — туалетная кабина и тёплые пледы. Судно укомплектовано аудиосистемой и радиомикрофонами
- Можем продлить прогулку за доплату по согласованию
- При плохих погодных условиях по согласованию перенесём или отменим поездку
- Оплата остатка на месте наличными или картой через терминал
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:30 и 16:30, в воскресенье в 13:30 и 15:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали более 100 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1630 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной у ресторана «Старая Пристань»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:30 и 16:30, в воскресенье в 13:30 и 15:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 5334 туристов
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дата посещения: 3 сен 2025
Огромное спасибо Андрею!!! Очень интересная, содержательная экскурсия на уютном и комфортабельном кораблике))
Андрей очень толково, интересно, с чувством юмора, рассказывает историю Костромы, и не только. Обязательно всем рекомендую этого замечательного человека!!!!!
Андрей очень толково, интересно, с чувством юмора, рассказывает историю Костромы, и не только. Обязательно всем рекомендую этого замечательного человека!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 24 сен 2025
Большая благодарность Андрею за проведенную экскурсию.
Не смотря на капризную костромскую погоду, все прошло отлично - красивые виды, познавательно, много интересной информации о городе и Волге. Приятно провести время с интересным человеком
Не смотря на капризную костромскую погоду, все прошло отлично - красивые виды, познавательно, много интересной информации о городе и Волге. Приятно провести время с интересным человеком
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 13 сен 2025
Интересно, доступно, комфортно. Лучший вариант для тех, кто не любит тягомотины и длительных пеших переходов. Андрею отдельное спасибо за любовь к истории своего города.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дата посещения: 23 авг 2025
Андрей, спасибо большое! Экскурсия бесподобная ! Комфортабельный катер, тепло и уютно! Плес обязательно с вами! Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Особая благодарность нашему капитану судна Андрею. Мы ехали из Москвы и не ожидали встать в пробку на час перед въездом в Кострому. Парковочные место не смогли найти перед рестораном Пристань.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дата посещения: 18 сен 2025
Всё было замечательно! Спасибо большое Андрею! Познавательно, весело, комфортно) Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии на «Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)»
Индивидуальная
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Яркая обзорная экскурсия на комфортном тримаране по рекам Костроме и Волге в пределах центра города
Начало: У ресторана «Старая Пристань»
Завтра в 08:30
29 мая в 08:00
от 11 900 ₽ за человека
Индивидуальная
Кострома из-под кисти русских художников
Добавить к провинциальной картинке города щепотку искусства и увидеть его прошлое в работах мастеров
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 7400 ₽ за человека
Групповая
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
Присоединяйтесь к водной прогулке в Костроме: комфортный сплав с инструктором, отдых на поляне и горячий обед. Программа подходит для детей от 3 лет
Начало: На проспекте Мира
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:00
30 мая в 13:00
31 мая в 13:00
5500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Сплав по реке Покша
Погрузитесь в мир спокойствия и красоты на водной прогулке по реке Покша. Выберите байдарку, сапборд или каяк и насладитесь уникальными пейзажами
Начало: В посёлке Солнечный
Расписание: в воскресенье в 15:00
31 мая в 15:00
7 июн в 15:00
2000 ₽ за человека
1630 ₽ за человека