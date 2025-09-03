Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)

Погрузитесь в атмосферу древней Костромы на комфортабельном катере, наслаждаясь видами на храмы и узнавая историю судостроения
На комфортабельном катере участники экскурсии увидят центр Костромы, её храмы и кремль. Узнают о подземных реках и судостроении.

Путешествие начинается в центре города, проходит через Ипатьевский монастырь и продолжается до села Селище. Пассажиры защищены от непогоды, есть аудиосистема и пледы. Экскурсия безопасна и комфортна, все документы в порядке. Возможна оплата картой или наличными
4.9
73 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Комфортабельный катер
  • 🏰 Виды на храмы и кремль
  • 📜 История судостроения
  • 🌊 Уникальные панорамы
  • 🔊 Аудиосистема на борту
  • 🛡️ Безопасность и комфорт

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В октябре и апреле тоже можно насладиться видами, но стоит учитывать прохладную погоду. Зимой прогулки возможны, но условия могут быть менее комфортными из-за холода.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Ипатьевский монастырь
  • Костромской кремль
  • Храмы Костромы

Описание экскурсии

  • Мы начнём нашу экскурсию на комфортабельном катере в самом центре
  • Пройдём через весь город до его границ и зайдём в реку Кострому
  • Мимо величественного Ипатьевского монастыря отправимся к селу Селище с его уникальным храмом
  • Далее спустимся вдоль живописного правого берега до мостов
  • И затем вновь вернёмся в исторический центр

А ещё вы узнаете:

  • О геологическом образовании Волги, истории развития пароходства и костромского судостроения
  • Костромском польдере, Костромском море и его гидротехнических сооружениях
  • Историю боярыни Морозовой, костромских мостов и «Татарской слободы», костромских подземных рек
  • Историю Ипатьевского монастыря и становления дома Романовых

И многое другое!

Организационные детали

  • Все судовые документы в наличии и соответствуют регламенту, пассажиры и экипаж застрахованы
  • Судно закрыто со всех сторон мягкими стеклами, что защищает от дождя и ветра и создает комфортную температуру в катере. Возможно отопление салона
  • На катере есть все необходимые спассредства. Перед поездкой проводится инструктаж по технике безопасности
  • На борту — туалетная кабина и тёплые пледы. Судно укомплектовано аудиосистемой и радиомикрофонами
  • Можем продлить прогулку за доплату по согласованию
  • При плохих погодных условиях по согласованию перенесём или отменим поездку
  • Оплата остатка на месте наличными или картой через терминал

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:30 и 16:30, в воскресенье в 13:30 и 15:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1630 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной у ресторана «Старая Пристань»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:30 и 16:30, в воскресенье в 13:30 и 15:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 5334 туристов
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских
читать дальше

путешественников. Внештатный гид в Ипатьевском монастыре и по Костроме. Люблю знакомиться с интересными людьми и считаю их главной ценностью в жизни. Не являюсь профессиональным историком, поэтому свободён от условностей и способен видеть факты под критическим углом. Никогда не спорю о политике, религии и истории. Буду рад встрече с вами!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дата посещения: 3 сен 2025
Огромное спасибо Андрею!!! Очень интересная, содержательная экскурсия на уютном и комфортабельном кораблике))
Андрей очень толково, интересно, с чувством юмора, рассказывает историю Костромы, и не только. Обязательно всем рекомендую этого замечательного человека!!!!!
М
Дата посещения: 24 сен 2025
Большая благодарность Андрею за проведенную экскурсию.
Не смотря на капризную костромскую погоду, все прошло отлично - красивые виды, познавательно, много интересной информации о городе и Волге. Приятно провести время с интересным человеком
А
Дата посещения: 13 сен 2025
Интересно, доступно, комфортно. Лучший вариант для тех, кто не любит тягомотины и длительных пеших переходов. Андрею отдельное спасибо за любовь к истории своего города.
Н
Дата посещения: 23 авг 2025
Андрей, спасибо большое! Экскурсия бесподобная ! Комфортабельный катер, тепло и уютно! Плес обязательно с вами! Всем рекомендую!
Александра
Особая благодарность нашему капитану судна Андрею. Мы ехали из Москвы и не ожидали встать в пробку на час перед въездом в Кострому. Парковочные место не смогли найти перед рестораном Пристань.
читать дальше

Он нас любезно подождал за это ему большое человеческое спасибо🙏💕
Неожидали, что капитан одномоментно и ведёт судно и ещё рассказывает, как экскурсовод и это нас впечатлило. Немного получили знаний в области судоходства)
Ещё раз большое спасибо за всё!!!!

Д
Дата посещения: 18 сен 2025
Всё было замечательно! Спасибо большое Андрею! Познавательно, весело, комфортно) Рекомендую!
