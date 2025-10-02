Водная прогулка
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на катере
Открыть историю живописного костромского села, насладиться речной прогулкой и живописными пейзажами
Начало: Возле отеля «Островский причал»
«Катер тентован на случай дождя, все документы и необходимое спасательное оборудование в наличии»
от 14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Русская Атлантида - на катере через призму времени
Путешествие по Костромскому морю подарит вам незабываемые виды и истории о затопленных деревнях и природе. Насладитесь уникальной атмосферой
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
«На катере есть все необходимые спассредства»
Расписание: ежедневно в 12:30
2 окт в 12:30
3 окт в 12:30
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
Раскинулось море широко: прогулка-рыбалка
Отправляйтесь на водную прогулку по Костромскому морю! Вас ждёт рыбалка, купание и отдых на комфортабельном катере. Узнайте больше о Волге и её истории
Начало: У ресторана «Старая Пристань»
«Поездка пройдёт на катере, оснащённом туалетной кабиной, аудиосистемой и радиомикрофонами»
4 авг в 09:00
5 авг в 09:00
35 000 ₽ за всё до 11 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На катере»
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