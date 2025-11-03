Мои заказы

Заглянуть за наличник - разглядеть Кострому

Прогулка по Костроме откроет секреты деревянных наличников, их узоров и значений. Погрузитесь в атмосферу истории и архитектуры города
На экскурсии «Заглянуть за наличник - разглядеть Кострому» участники узнают о значении резных наличников в архитектуре и их роли в защите домов.

Путешествие по центральным улицам позволит рассмотреть уникальные узоры, символизирующие
солнце, воду и землю.

Гиды расскажут о местных мифах и истории деревянного зодчества, а также развеют мифы о том, что в Костроме держали дома ужей вместо кошек.

Программа подходит для взрослых и детей старше 10 лет, и после неё невозможно будет равнодушно пройти мимо деревянных домов

5
44 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏡 Уникальные резные наличники
  • 🔍 Тайны и мифы деревянного зодчества
  • 👣 Пешеходная прогулка по центру
  • 🎨 Истории и загадки мастеров
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Заглянуть за наличник - разглядеть Кострому
Заглянуть за наличник - разглядеть Кострому© Татьяна
Заглянуть за наличник - разглядеть Кострому© Татьяна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Центральные улицы Костромы

Описание экскурсии

Почему именно наличники?

Идея экскурсии родилась в тот момент, когда я стала подмечать интересные деревянные дома и постройки — и пришла к выводу, что есть у них кое-что общее. Все здания оформлены наличниками и будто бы на одно лицо — но каждый узор настолько притягивает взгляд, что становится украшением не только дома, но и улицы.

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по центру города и изучим костромскую резьбу по дереву. Попробуем расшифровать загадки мастеров, обсудим интересные истории. А может быть, даже встретим городских духов.

Я расскажу:

  • Зачем нужны резные наличники и какую роль они играют в архитектуре
  • Что означают узоры на наличниках — знаки солнца, воды, земли и неба, переплетение растительных орнаментов и мифологических образов
  • Каким образом эти элементы защищали дом от злых духов и привлекали удачу
  • Когда появились наличники и как запуск пароходного флота на реках отразился на украшении домов
  • Правда ли, что в Костроме держали дома ужей вместо кошек

После прогулки у вас уже не получится равнодушно проходить мимо деревянных домов, ведь вы откроете не только секреты их декора, но и тайны некоторых людей, живших за фасадами исторических зданий. И порадуетесь, что благодаря наличникам их истории избежали забвения и продолжают жить.

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка: нам предстоит проделать путь в 6 000 шагов
  • Программа подходит для взрослых и детей старше 10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 224 туристов
Я давно живу в Костроме и глубоко интересуюсь сохранением культурного наследия и традиций своего родного города. Хочу делиться своими находками и открытиями с путешественниками, а также дарить незабываемые впечатления от посещения Костромы. Мне нравится общаться с людьми, и я хочу помочь им изучить мой родной город и его историю.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
Н
Наталья
3 ноя 2025
Татьяна интересно и душевно рассказала нам о Костроме в целом, много узнали, прошлись пешком по центру. Экскурсия, по нашей просьбе, была скомпонована из 2 частей, основная историческая и дополнение про наличники. Татьяна пошла навстречу, получилось живо и познавательно. Большое спасибо! Экскурсовода рекомендую.
Е
Елена
2 ноя 2025
Экскурсию порекомендую всем, кто хотел бы поглубже узнать город и русское деревянное зодчество. Такого разнообразия наличников за одну прогулку возможно больше нигде не увидишь. Очень увлекательно Татьяна преподносит материал, было
интересно и детям. 2х часовая прогулка пролетела на одном дыхании, очень легко и приятно было общаться с Татьяной. Не откладывайте экскурсию, деревянные дома ветшают и подверженны пожарам, надо успеть увидеть своими глазами.

Экскурсию порекомендую всем, кто хотел бы поглубже узнать город и русское деревянное зодчество. Такого разнообразия наличниковЭкскурсию порекомендую всем, кто хотел бы поглубже узнать город и русское деревянное зодчество. Такого разнообразия наличниковЭкскурсию порекомендую всем, кто хотел бы поглубже узнать город и русское деревянное зодчество. Такого разнообразия наличниковЭкскурсию порекомендую всем, кто хотел бы поглубже узнать город и русское деревянное зодчество. Такого разнообразия наличниковЭкскурсию порекомендую всем, кто хотел бы поглубже узнать город и русское деревянное зодчество. Такого разнообразия наличников
Елена
Елена
12 окт 2025
Маршрут нестандартный, на мой взгляд подходит для тех, кто побывал в городе.
Неспешным шагом побродили по Костроме, под рассказ от Татьяны Васильевны - про дома, про людей, про то, зачем вообще на окнах делают такое - наличники. Любопытная тема.
Ольга
Ольга
9 сен 2025
Как же приятно общаться с такими людьми! Татьяна очень коммуникабельная, общительная, умеет слушать и что очень важно слышать!!! Мы попросили сократить экскурсию, были уставшие, но она настолько сумела заинтересовать, что не хотелось расставаться! Материал преподнесён очень объёмно, интересно!! Спасибо огромное!!! Тема не заезженная, интересная, очень рекомендую!
Елена
Елена
3 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Замечательные истории про замечательный город - 2 часа пролетели совершенно незаметно!
Наталья
Наталья
31 авг 2025
Благодарим Татьяну за прекрасную экскурсию! Это был живой диалог и обсуждение интересных фактов о жизни города в разные его эпохи, о наличниках, рассуждения об их символике и особенностях ассоциативного ряда каждого участника экскурсии)) было весело и увлекательно! Если хотите побывать на нескучной экскурсии, то вам точно к Татьяне!
М
Максим
24 авг 2025
Большое спасибо Татьяне за талантливый рассказ на весьма необычную тему!
А
Аня
24 авг 2025
Душевная прогулка по городу с прекрасной собеседницей. Начинаешь видеть город с чуть менее туристическим восприятием, многие обыденные здания и места обретают новый ореол образов и историй, так что для первого дня - самое то!
Душевная прогулка по городу с прекрасной собеседницей. Начинаешь видеть город с чуть менее туристическим восприятием, многиеДушевная прогулка по городу с прекрасной собеседницей. Начинаешь видеть город с чуть менее туристическим восприятием, многиеДушевная прогулка по городу с прекрасной собеседницей. Начинаешь видеть город с чуть менее туристическим восприятием, многиеДушевная прогулка по городу с прекрасной собеседницей. Начинаешь видеть город с чуть менее туристическим восприятием, многиеДушевная прогулка по городу с прекрасной собеседницей. Начинаешь видеть город с чуть менее туристическим восприятием, многие
И
Ирина
24 авг 2025
Большое спасибо Татьяне за необычную экскурсию. Мы легко и не принуждено прогуляли 2 часа по нетуристическим улочкам Костромы. Теперь мы любители деревянного зодчества и рассматриваем все наличники в городе, обсуждаем и делимся впечатлениями. С нами были дети 9 и 15, слушали и отвечали на вопросы Татьяны. Рекомендуем эту экскурсию тем, кто устал от банальных историй и обзорных маршрутов.
Д
Дмитрий
20 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Очень интересно и познавательно. Татьяна хороший рассказчик. Безусловно понравилось.
Е
Екатерина
16 авг 2025
Очень небанальная история - посмотреть так на Кострому так, как предлагает Татьяна в этой экскурсии. Рады, что выбрали ее! Прошлись по улицам с деревянными домами, рассмотрели наличники, узнали про их историю, про обитателей некоторых домов. И через эти истории - про город. Получили большое удовольствие. Увидели Кострому с необычного ракурса. Всем рекомендуем! Спасибо огромное Татьяне!
Виктория
Виктория
13 авг 2025
Благодарю Татьяну Александровну за экскурсию! Очень приятные впечатления, время пролетело незаметно. Маршрут построен довольно удобно, многое успели посмотреть и при этом не уйти в непонятные дали. Было интересно и не скучно, хочется отметить живой диалог и вовлеченность специалиста.
Дарья
Дарья
3 авг 2025
Спасибо Татьяне за экскурсию! Прекрасно провели время, а сама экскурсия прошла в виде приятной беседы. Достаточно содержательно, всего в меру
Е
Елена
31 июл 2025
Рекомендуем экскурсию и взрослым и семьям с детьми! Татьяна- прекрасный рассказчик. Узнали и увидели много интересного. Маршрут с небольшой продолжительностью переходов от объекта до объекта, что всегда важно, если в группе есть дети.
И
Инна
27 июл 2025
Большое спасибо экскурсоводу Татьяне за невероятно увлекательную экскурсию. Было интересно узнать об исчезающей культуре оформления окон резными наличниками. Однозначно рекомендую.

