На экскурсии «Заглянуть за наличник - разглядеть Кострому» участники узнают о значении резных наличников в архитектуре и их роли в защите домов.Путешествие по центральным улицам позволит рассмотреть уникальные узоры, символизирующие

солнце, воду и землю. Гиды расскажут о местных мифах и истории деревянного зодчества, а также развеют мифы о том, что в Костроме держали дома ужей вместо кошек. Программа подходит для взрослых и детей старше 10 лет, и после неё невозможно будет равнодушно пройти мимо деревянных домов

Описание экскурсии

Почему именно наличники?

Идея экскурсии родилась в тот момент, когда я стала подмечать интересные деревянные дома и постройки — и пришла к выводу, что есть у них кое-что общее. Все здания оформлены наличниками и будто бы на одно лицо — но каждый узор настолько притягивает взгляд, что становится украшением не только дома, но и улицы.

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по центру города и изучим костромскую резьбу по дереву. Попробуем расшифровать загадки мастеров, обсудим интересные истории. А может быть, даже встретим городских духов.

Я расскажу:

Зачем нужны резные наличники и какую роль они играют в архитектуре

Что означают узоры на наличниках — знаки солнца, воды, земли и неба, переплетение растительных орнаментов и мифологических образов

Каким образом эти элементы защищали дом от злых духов и привлекали удачу

Когда появились наличники и как запуск пароходного флота на реках отразился на украшении домов

Правда ли, что в Костроме держали дома ужей вместо кошек

После прогулки у вас уже не получится равнодушно проходить мимо деревянных домов, ведь вы откроете не только секреты их декора, но и тайны некоторых людей, живших за фасадами исторических зданий. И порадуетесь, что благодаря наличникам их истории избежали забвения и продолжают жить.

Организационные детали