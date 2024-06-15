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Откуда пошло выражение «быть под мухой» и как выглядит «муха»? Как в древности люди освещали себе путь? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии! А также прогуляемся по исторической части города, отыщем голову Медузы Горгоны, изучим необычные фонари и раскроем тайны хранителей огня. А после вас ждёт чаепитие в новой костромской локации — Музее самоваров.