Откуда пошло выражение «быть под мухой» и как выглядит «муха»? Как в древности люди освещали себе путь? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии! А также прогуляемся по исторической части города, отыщем голову Медузы Горгоны, изучим необычные фонари и раскроем тайны хранителей огня. А после вас ждёт чаепитие в новой костромской локации — Музее самоваров.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы побываете на бывшей Павловской улице, где находятся самые интересные в городе фонари
- Познакомитесь с историческими традициями освещения Костромского драмтеатра — одного из самых древних и красивых в России
- Увидите знаменитые 200-летние кованые светильники и впечатляющую голову Медузы Горгоны на здании костромской Гауптвахты
- Полюбуетесь построенным при личном участии Николая II Романовским музеем, а также старинным особняком Ботникова и Рогаткина, где жил знаменитый драматург Александр Островский
- Раскроете некоторые тайны ремесла древних и современных костромских фонарщиков
- В сопровождении хранителя огня окажетесь в замечательном частном музее, где собрана коллекция из более чем 300 раритетных самоваров, керосиновых фонарей, столовых приборов и других обязательных атрибутов настоящего чаепития (их все вы сможете детально рассмотреть!)
Вы узнаете:
- Чем отличались светильники простолюдинов от фонарей владельцев роскошных карет
- Как в древности люди могли осветить себе путь и вскипятить чай в местности, где нет дров
- Зачем костромские фонарщики вешали на самовары «бусы» из ароматных баранок
- Какой предмет в 19 веке называли «отрадой холостяка»
В финале экскурсии вас ждёт чаепитие в уютной гостиной у настоящего русского самовара в компании костромского фонарщика.
Организационные детали
- Экскурсия проводится в любое время года и в любую погоду
- Программа будет интересна взрослым и детям старше 7 лет
- Отдельно оплачивается: входные билеты в музей самоваров — 250 руб. /взрослые, 100 руб. /дети; чаепитие — 100 руб. /чел. (чай, печенье, конфеты) или 150 руб. /чел (чай, печенье, конфеты, пироги)
- Доплата за каждого дополнительного участника в группах до 9 человек включительно — 600 руб., от 10 до 20 человек — 600 руб. /взрослый и 500 руб. /детский
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 218 туристов
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.Задать вопрос
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