7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кострома за 2 часа Вы увидите все знаковые места исторического сердца Костромы: Сусанинскую площадь, кремль, Торговые ряды, живописную набережную Волги и церковь Спаса в Гостином дворе. Рассмотрите Пожарную каланчу 19 века и самые важные городские памятники: Ленину, Сусанину и Долгорукому. А в действующем Богоявленско-Анастасиином женском монастыре я покажу вам главную местную святыню — Феодоровскую икону Божией Матери.
Главное о Костроме Я расскажу, кем и когда была основана Кострома и как она развивалась. А еще: как она связана с Михаилом Романовым, Снегурочкой и персонажами Островского, каким образом ей удается сохранять трогательное очарование старины и в чем отличие Костромы от других уютных русских провинциальных городов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на Советской площади.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
Выражаю благодарность экскурсоводу Татьяне за отлично проведенный в ее компании экскурсионный день. Несмотря на погоду, мы вместе с детьми с удовольствием окунулись в историю города Костромы и Российского государства. Вечером вспоминали, в том числе, любопытные факты, озвученные Татьяной. Еще раз большое ей спасибо.
Наталья
26 января 2020
Отличная экскурсия.
Андрей
8 января 2020
Прекрасный город и гид Татьяна! Очень понравилось освещение истории города! Спасибо за интересный рассказ и отличное настроение! Немного смазал всю картину маршрут экскурсии. В конце шли обратно до последнего объекта без комментариев, т.е. нормального кольца не получилось(((
Natalia
7 января 2020
Отличная экскурсия, интересно и познавательно, знакомство с Костромой состоялось! Обязательно приедем ещё раз
Марина
7 января 2020
Были на экскурсии с Татьяной. Очень приятная девушка, структурированный материал, познавательный рассказ. Спасибо за интересное времяпрепровождение!
Татьяна
6 января 2020
Интересная экскурсия, много исторических фактов и занятных моментов. Удобный и несложный маршрут. Спасибо.
Любовь
1 января 2020
Отличная экскурсия , очень содержательная и интересная! Гид Татьяна рассказывала с любовью к городу ! Очень рекомендую ! Благодарю Татьяну за экскурсию 💖💖💖
Увидеть главные памятники и святыни, познакомиться с историей города и азами льняного промысла
Наш край красив и необъятен, и если вы хотите охватить как можно больше во время посещения Костромы, эта экскурсия — для вас! Здесь на каждом углу поджидают рассказы о выдающихся жителях, памятники древности и живописные панорамы. Вы исследуете центр города, посетите великолепные монастыри и заглянете в удивительный музей, который расскажет все о льне и бересте.
Этот древний городок и в наш век живет своей провинциальной жизнью. Прогуливаясь по старинным улочкам и торговым рядам, рассматривая белокаменные монастыри, храмы и купеческие особняки, вы пропитаетесь исконно русской атмосферой. А я шаг за шагом расскажу вам, чем богата история Нерехты, а также поделюсь заметками о том, как сейчас живут нерехтчане.
Богатая история и архитектура города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы погуляете по старой части Костромы и посмотрите на ее главные достопримечательности: Сусанинскую площадь, пожарную каланчу, торговые ряды, «культурную улицу», ротонду Островского и комплекс на месте древнего Кремля. Проследите историю города на протяжении веков и увидите его современное состояние, узнаете о костромских брендах и самых популярных местах. Я расскажу, в честь чьих детей назывались главные городские улицы и другие интересные факты!
Народная мудрость гласит: «Тот, кто не знает своих предков, не знает себя». Чтобы ощутить дух 19 века, узнать о великих памятниках и людях и понять, почему Кострома считается душой нашей страны, вам стоит посетить мою обзорную экскурсию по этому милому городу, который, как частичка целого, дополняет великое культурное наследие России.
Раскрыть знаковые и тайные места уютного города и узнать о нем самое интересное
За свою многовековую историю Кострома испытала немало трудностей. Тихая и скромная, она с достоинством преодолевала все предначертанные ей удары судьбы.
Я расскажу о плеяде талантливых костромичей, прославивших Россию, покажу «визитные карточки» города и сделаю все, чтобы вы полюбили Кострому всем сердцем!
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Вы увидите и узнаете все самое интересное: почему Кострома называется Костромой, кто такие меряне и как звучит их язык, где в Костроме искать «сковородку» и почему польские туристы воспринимают путешествие по нашей земле как экстрим. Я помогу вам раскрыть душу города, почувствовать его дыхание и прожить его историю!
Погулять по историческому центру и увидеть главные места старинного города
Вы рассмотрите самые важные достопримечательности Костромы: Торговые ряды, Сусанинскую площадь, Богоявленско-Анастасиин монастырь и Пожарную каланчу. Насладитесь видами волжских берегов со смотровой площадки и услышите местные предания и легенды.