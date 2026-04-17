7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Костромы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город радует зеленью и цветением. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, Кострома приобретает особое очарование, но холодная погода может ограничить комфортные прогулки на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сусанинская площадь
Кремль
Торговые ряды
Набережная Волги
Церковь Спаса в Гостином дворе
Пожарная каланча
Памятники Ленину, Сусанину и Долгорукому
Богоявленско-Анастасиин женский монастырь
Феодоровская икона Божией Матери
Описание экскурсии
Кострома за 2 часа
Вы увидите все знаковые места исторического сердца Костромы: Сусанинскую площадь, кремль, Торговые ряды, живописную набережную Волги и церковь Спаса в Гостином дворе. Рассмотрите Пожарную каланчу 19 века и самые важные городские памятники: Ленину, Сусанину и Долгорукому. А в действующем Богоявленско-Анастасиином женском монастыре я покажу вам главную местную святыню — Феодоровскую икону Божией Матери.
Главное о Костроме
Я расскажу, кем и когда была основана Кострома и как она развивалась. А еще: как она связана с Михаилом Романовым, Снегурочкой и персонажами Островского, каким образом ей удается сохранять трогательное очарование старины и в чем отличие Костромы от других уютных русских провинциальных городов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 18695 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 166 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
148
4
11
3
4
2
3
1
–
М
Мария
Дата посещения: 13 апр 2026
Экскурсия обзорная, 2 часа гуляли, для первого знакомства с городом достаточно. Экскурсовод обаятельная и приятная
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Отличная экскурсия. 23.07.26 мы с мужем были на индивидуальной экскурсии по историческому центру Костромы с гидом Гафирой. Нам очень понравилось. Гид не просто перечислял факты, а рассказывал интересные факты. Мы влюбились в этот интересный и красивый город Кострома.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Огромное спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Увлекательная подача материала и её искренняя увлеченность историей и любовь к городу не оставили нас равнодушными. Узнали много нового не только о самой Костроме, но и о её знаменитых исторических личностях. Отдельная благодарность за рекомендацию познакомиться с творчеством А. Ф. Писемского!
Вам был полезен этот отзыв?
Ия
Были на обзорной экскурсии, экскурсовод Воронина Мария. Все очень понравилось: интересный материал, приятное общение. Спасибо. Рекомендуем Марию, как грамотного специалиста и интересного собеседника.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
+8
Вам был полезен этот отзыв?
О
Олеся
Были с супругом на экскурсии, экскурсовод Кирилл очень интересно рассказал об истории Костромы, добавил интересные факты и легенды, показал значимые места, подача информации не нудная, было очень интересно. У нас остались самые приятные впечатления)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии на «Добро пожаловать в Кострому»