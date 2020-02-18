7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кострома за 2 часа

Вы увидите все знаковые места исторического сердца Костромы: Сусанинскую площадь, кремль, Торговые ряды, живописную набережную Волги и церковь Спаса в Гостином дворе. Рассмотрите Пожарную каланчу 19 века и самые важные городские памятники: Ленину, Сусанину и Долгорукому. А в действующем Богоявленско-Анастасиином женском монастыре я покажу вам главную местную святыню — Феодоровскую икону Божией Матери.

Главное о Костроме

Я расскажу, кем и когда была основана Кострома и как она развивалась. А еще: как она связана с Михаилом Романовым, Снегурочкой и персонажами Островского, каким образом ей удается сохранять трогательное очарование старины и в чем отличие Костромы от других уютных русских провинциальных городов.