7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Визитные карточки» старинного города на насыщенной обзорной экскурсии

Елена
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Елена – представитель гидов
Приглашаю погрузиться в захватывающую историю Костромы, сравнить ее прошлое и настоящее, впечатлиться духовными святынями, удивительной архитектурой и живописными ландшафтами.

А также узнать о городе все самое интересное и важное, смешное и серьезное.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на Советской площади
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Добро пожаловать в Кострому!
Добро пожаловать в Кострому!

Что вас ожидает

Кострома за 2 часа
Вы увидите все знаковые места исторического сердца Костромы: Сусанинскую площадь, кремль, Торговые ряды, живописную набережную Волги и церковь Спаса в Гостином дворе. Рассмотрите Пожарную каланчу 19 века и самые важные городские памятники: Ленину, Сусанину и Долгорукому. А в действующем Богоявленско-Анастасиином женском монастыре я покажу вам главную местную святыню — Феодоровскую икону Божией Матери.

Главное о Костроме
Я расскажу, кем и когда была основана Кострома и как она развивалась. А еще: как она связана с Михаилом Романовым, Снегурочкой и персонажами Островского, каким образом ей удается сохранять трогательное очарование старины и в чем отличие Костромы от других уютных русских провинциальных городов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Добро пожаловать в Кострому!
Добро пожаловать в Кострому!
Добро пожаловать в Кострому!
Добро пожаловать в Кострому!
Добро пожаловать в Кострому!
Добро пожаловать в Кострому!
Добро пожаловать в Кострому!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Советской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
Выражаю благодарность экскурсоводу Татьяне за отлично проведенный в ее компании экскурсионный день. Несмотря на погоду, мы вместе с детьми с удовольствием окунулись в историю города Костромы и Российского государства. Вечером вспоминали, в том числе, любопытные факты, озвученные Татьяной. Еще раз большое ей спасибо.
26 января 2020
Отличная экскурсия.
8 января 2020
Прекрасный город и гид Татьяна! Очень понравилось освещение истории города! Спасибо за интересный рассказ и отличное настроение! Немного смазал всю картину маршрут экскурсии. В конце шли обратно до последнего объекта без комментариев, т.е. нормального кольца не получилось(((
7 января 2020
Отличная экскурсия, интересно и познавательно, знакомство с Костромой состоялось! Обязательно приедем ещё раз
7 января 2020
Были на экскурсии с Татьяной. Очень приятная девушка, структурированный материал, познавательный рассказ. Спасибо за интересное времяпрепровождение!
6 января 2020
Интересная экскурсия, много исторических фактов и занятных моментов. Удобный и несложный маршрут. Спасибо.
1 января 2020
Отличная экскурсия , очень содержательная и интересная! Гид Татьяна рассказывала с любовью к городу ! Очень рекомендую ! Благодарю Татьяну за экскурсию 💖💖💖

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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