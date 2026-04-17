7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Костромы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город радует зеленью и цветением. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, Кострома приобретает особое очарование, но холодная погода может ограничить комфортные прогулки на свежем воздухе.

Приглашаем на увлекательную индивидуальную экскурсию по Костроме, где вы сможете ощутить дух истории и увидеть, как прошлое гармонично переплетается с настоящим.Вас ждет знакомство с главными достопримечательностями: Сусанинской площадью, кремлем, Торговыми

рядами и живописной набережной Волги. Откройте для себя уникальную архитектуру и духовные святыни, включая Феодоровскую икону Божией Матери в Богоявленско-Анастасиином монастыре. Экскурсия позволит вам узнать множество интересных фактов о Костроме, ее значении в истории России и особенностях, отличающих ее от других городов

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кострома за 2 часа

Вы увидите все знаковые места исторического сердца Костромы: Сусанинскую площадь, кремль, Торговые ряды, живописную набережную Волги и церковь Спаса в Гостином дворе. Рассмотрите Пожарную каланчу 19 века и самые важные городские памятники: Ленину, Сусанину и Долгорукому. А в действующем Богоявленско-Анастасиином женском монастыре я покажу вам главную местную святыню — Феодоровскую икону Божией Матери.

Главное о Костроме

Я расскажу, кем и когда была основана Кострома и как она развивалась. А еще: как она связана с Михаилом Романовым, Снегурочкой и персонажами Островского, каким образом ей удается сохранять трогательное очарование старины и в чем отличие Костромы от других уютных русских провинциальных городов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды