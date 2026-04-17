7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Добро пожаловать в Кострому

Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Приглашаем на увлекательную индивидуальную экскурсию по Костроме, где вы сможете ощутить дух истории и увидеть, как прошлое гармонично переплетается с настоящим.

Вас ждет знакомство с главными достопримечательностями: Сусанинской площадью, кремлем, Торговыми
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рядами и живописной набережной Волги.

Откройте для себя уникальную архитектуру и духовные святыни, включая Феодоровскую икону Божией Матери в Богоявленско-Анастасиином монастыре.

Экскурсия позволит вам узнать множество интересных фактов о Костроме, ее значении в истории России и особенностях, отличающих ее от других городов

4.9
166 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история Костромы
  • 🏛️ Знаковые архитектурные памятники
  • 🕍 Духовные святыни
  • 🌊 Живописные виды на Волгу
  • 📜 Интересные факты и легенды

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Костромы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город радует зеленью и цветением. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, Кострома приобретает особое очарование, но холодная погода может ограничить комфортные прогулки на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Добро пожаловать в Кострому
Добро пожаловать в Кострому
Добро пожаловать в Кострому

Что можно увидеть

  • Сусанинская площадь
  • Кремль
  • Торговые ряды
  • Набережная Волги
  • Церковь Спаса в Гостином дворе
  • Пожарная каланча
  • Памятники Ленину, Сусанину и Долгорукому
  • Богоявленско-Анастасиин женский монастырь
  • Феодоровская икона Божией Матери

Описание экскурсии

Кострома за 2 часа

Вы увидите все знаковые места исторического сердца Костромы: Сусанинскую площадь, кремль, Торговые ряды, живописную набережную Волги и церковь Спаса в Гостином дворе. Рассмотрите Пожарную каланчу 19 века и самые важные городские памятники: Ленину, Сусанину и Долгорукому. А в действующем Богоявленско-Анастасиином женском монастыре я покажу вам главную местную святыню — Феодоровскую икону Божией Матери.

Главное о Костроме

Я расскажу, кем и когда была основана Кострома и как она развивалась. А еще: как она связана с Михаилом Романовым, Снегурочкой и персонажами Островского, каким образом ей удается сохранять трогательное очарование старины и в чем отличие Костромы от других уютных русских провинциальных городов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 18695 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 166 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
148
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М
Дата посещения: 13 апр 2026
Экскурсия обзорная, 2 часа гуляли, для первого знакомства с городом достаточно. Экскурсовод обаятельная и приятная
Экскурсия обзорная, 2 часа гуляли, для первого знакомства с городом достаточно. Экскурсовод обаятельная и приятная
Экскурсия обзорная, 2 часа гуляли, для первого знакомства с городом достаточно. Экскурсовод обаятельная и приятная
Экскурсия обзорная, 2 часа гуляли, для первого знакомства с городом достаточно. Экскурсовод обаятельная и приятная
Экскурсия обзорная, 2 часа гуляли, для первого знакомства с городом достаточно. Экскурсовод обаятельная и приятная
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Н
Отличная экскурсия.
23.07.26 мы с мужем были на индивидуальной экскурсии по историческому центру Костромы с гидом Гафирой. Нам очень понравилось. Гид не просто перечислял факты, а рассказывал интересные факты. Мы влюбились в этот интересный и красивый город Кострома.
Отличная экскурсия.
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Е
Огромное спасибо Наталье за проведенную экскурсию!
Увлекательная подача материала и её искренняя увлеченность историей и любовь к городу не оставили нас равнодушными. Узнали много нового не только о самой Костроме, но и о её знаменитых исторических личностях.
Отдельная благодарность за рекомендацию познакомиться с творчеством А. Ф. Писемского!
Огромное спасибо Наталье за проведенную экскурсию!
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Ия
Были на обзорной экскурсии, экскурсовод Воронина Мария. Все очень понравилось: интересный материал, приятное общение. Спасибо. Рекомендуем Марию, как грамотного специалиста и интересного собеседника.
Были на обзорной экскурсии, экскурсовод Воронина Мария. Все очень понравилось: интересный материал, приятное общение. Спасибо. Рекомендуем
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Ольга
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!+8
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
Хорошая экскурссия! Рекомендуем!
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О
Были с супругом на экскурсии, экскурсовод Кирилл очень интересно рассказал об истории Костромы, добавил интересные факты и легенды, показал значимые места, подача информации не нудная, было очень интересно. У нас остались самые приятные впечатления)
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