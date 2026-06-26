На маршруте Вас ожидают уникальные архитектурные ансамбли Ярославля, живописные просторы Волги, исторический Ипатьевский монастырь и купеческая Кострома, музейная улица Крестовая в Рыбинске, переносящая в прошлое исторической застройкой.
Программа тура по дням
Встреча в Ярославле. Красный Профинтерн - Вятское - Ярославль
11:05 Встреча на ж/д вокзале «Ярославль-Главный» г. Ярославля у памятника Савве Мамонтову.
11:15 Переезд в п. Красный Профинтерн.
Вы отправитесь в путешествие по уникальной дороге Ярославского края — Луговому тракту — в сторону красивейшего села России — Вятского.
Дорога, имеющая семисотлетнею историю, некогда связывала Ярославль и Кострому, видела Минина и Пожарского, юного Михаила Романова, Федора Достоевского и многих других. Упоминание этого пути можно встретить в нетленных произведениях Некрасова и Островского. Важную роль в судьбе тракта сыграло строительство Горьковского водохранилища.
Путешествие по Луговому тракту раскроет много нового из жизни Ярославского края, повествование затронет родовые Некрасовские места. Это и село Аббакумцево, место, где прошло детство поэта, и деревня Грешнево, некогда родовая усадьба семьи.
Замок «крахмало-паточных королей» — купцов Понизовкиных.
Настоящим украшением Лугового тракта является замок купцов Понизовкиных в пос. Красный Профинтерн.
В XIX веке здесь кипела жизнь: стоял знаменитый крахмало-паточный завод, по «сладкой» железной дороге его продукция расходилась в разные концы страны, а один из владельцев замка разъезжал по селу на новеньком гоночном автомобиле.
Замок был построен практически перед революцией для семьи предпринимателя Никиты Понизовкина-младшего в стиле эклектика с элементами модерна и неоготики.
Переезд в с. Вятское.
Обед в ресторане-музее г. Вятского.
Село Вятское — самое красивое село России — уникальное явление на просторах нашей Родины и бесспорный туристический «бренд» Ярославской области. Старинное русское село с яркой судьбой, насыщенной незаурядными событиями. Одно из самых знаменитых и лучших сел России на сегодняшний день — историко-культурный комплекс.
Базары и ярмарки Вятского гремели на всю Россию. Сегодня это образцово-показательное село, которое может похвастаться 50-ю памятниками архитектуры и уникальными музеями и собственным источником целебной минеральной воды.
Посещение Музея кухонной машинерии, где собраны самые необычные предметы быта вятцев: стиральные «автоматы» вятских хозяек, механизированные мясорубки, первые тостеры и первые миксеры, а также удивительные технические диковины позапрошлого века.
Посещение музея «Номера купцов братьев Урловых», где можно увидеть первоклассные образцы предметов быта.
Музей рассказывает о том, какими были гостиничные номера в Вятском в конце XIX — начале XX веков, тогда в селе было две купеческие гостиницы и три постоялых двора.
Переезд в г. Ярославль.
Посещение женского Свято-Введенского Толгского монастыря.
Действующий женский монастырь был основан в начале XIV века на месте обретения чудотворной иконы Толгской Божией матери, которая до сих пор находится в обители.
Огромный по средневековым меркам монастырь был полностью восстановлен в конце ХХ века. Толгская женская обитель была первым монастырем, открытым вновь после десятилетий государственного атеизма.
И сейчас славится своей красотой, величественными храмами XVI-XVII вв., удивительно красивыми видами на Волгу, священной кедровой рощей, многочисленной женской монашествующей общиной. Многие паломники мечтают побывать в этой обители, находящейся под покровительством чудотворной иконы.
Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане отеля.
Ярославль - Кострома
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по г. Ярославлю.
Осмотр знаменитой ярославской «стрелки» — места слияния рек Волги и Которосли, воссозданный Успенский кафедральный собор, реконструированная к 1000-летию города Волжская набережная.
Уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, главным украшением которого является ожерелье церквей XVII века, а жемчужиной Церковь Ильи Пророка.
Не останется без внимания и творческая составляющая городской истории. Одна из ярчайших ее страниц — становление русского профессионального театра под руководством Федора Волкова, Волковский театр и сегодня является ярославским местом притяжения.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря.
Спасо-Преображенский монастырь — уникальный для России архитектурный памятник, один из первых примеров ярославской школы зодчества и монументальной живописи XVI- перв. пол. XVII вв.
Фрески времен Ивана Грозного сохранились только здесь и в Свияжске. Современный собор монастыря стоит на фундаменте XIII века, что делает его древнейшим в городе. Именно здесь А. И. Мусин-Пушкин обнаружил список шедевра древнерусской литературы — «Слово о полку Игореве».
Переезд в г. Кострому.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены:
- пожарная каланча XIX века — выдающимся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома — колыбель династии Романовых. Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов.
Ипатьевский монастырь — главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери. Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Возвращение в г. Ярославль.
Ужин в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по Рыбинску. Завершение программы в Ярославле
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Багаж можно сдать в багажную комнату при отеле (по желанию).
Отправление в г. Рыбинск.
Обзорная экскурсия по Рыбинску — маленькому городку с огромной историей.
Он стоит на слиянии трёх рек: Черёмухи, Шексны и Волги, завоевал свою славу благодаря водохранилищу, являющемуся самым крупным на территории России.
Исторический центр г. Рыбинска:
- здания старой и новой Хлебной Биржи;
- Волжская набережная;
- памятник поэту-песеннику Л. И. Ошанину, родившемуся в Рыбинске;
- памятник волжскому бурлаку, Остапу Бендеру и беспризорному мальчишке из фильма Леонида Гайдая «12 стульев», часть съемок пришлась на Рыбинск;
- историческая застройка XVIII-XIX вв;
- Спасо-Преображенский собор.
Изюминкой старой части города является улица Крестовая, практически полностью сохранившая дореволюционную застройку. Сегодня это настоящий «музей старинной вывески под открытым небом», благодаря сочетанию работы энтузиастов, творческих деятелей и администрации города, прогуливаясь или проезжая по ней, вы словно перенесетесь в купеческий Рыбинск XIX века.
Это место получило широкую известность и описано во всех путеводителях страны, редко какое место так четко передает дух старинного уездного города.
Обед в кафе города.
Возвращение в г. Ярославль.
16:00 Ориентировочное время окончания программы в центре г. Ярославля.
Самостоятельный переезд на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях г. Ярославля в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|22 390
|24 790
|26 590
Доплата за одноместный номер – 3 500 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 400 руб.
Базовое размещение: гостиница «ЯрОтель Центр», г. Ярославль.
Резервное размещение: «Космос», «Ибис Ярославль Центр» и другие гостиницы г. Ярославля.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные. Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Яротель Центр»
«Yarhotel Centre» — современный городской отель на 46 номеров, расположенный в самом центре города Ярославля. Отель находится в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала.
Номерной фонд отеля включает в себя несколько категорий номеров: от скромных стандартов до просторных и комфортабельных люксов.
В числе удобств отеля ресторан, залы для деловых встреч и проведения торжественных мероприятий, снек-бар, сауна с мини-бассейном, бесплатный Wi-Fi, закрытая парковка.
Гостиница «Ibis Ярославль Центр»
Гостиница «Ibis Ярославль Центр» располагается в исторической части города и обладает номерами европейского уровня.
Каждый номер оборудован телевизором, климат-контролем, душевой кабиной, сейфом, телефоном и Wi-Fi.
Повара ресторана «ibis kitchen» приготовят для гостей блюда интернациональной кухни. В баре круглосуточно можно заказать горячие закуски.
«Ibis Ярославль Центр» расположен в 20 минутах от железнодорожного вокзала. В шаговой доступности находятся: музеи, пешеходная улица и Волжская набережная с многочисленными развлечениями.
Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel»
Отель «Cosmos Yaroslavl Hotel» находится в городе Ярославле, недалеко от железнодорожного вокзала. Номерной фонд представлен 167 номерами разного уровня комфорта. Каждый из них оборудован всем необходимым для проживания: высокоскоростным Wi-Fi, телевизором, сейфом, телефоном, письменным столом и ванной комнатой. Гостям доступен мини-бар с напитками и снэками.
На территории отеля работает ресторан Brauplatz, где по утрам подают завтраки в формате «шведский стол», а в остальное время — блюда немецкой кухни и разнообразное меню напитков. В некоторых номерах имеется чайная станция и кофемашина.
Разнообразьте досуг посещением таких достопримечательностей, как Шоу-макет Золотое кольцо, Музей Здоровья и Музей имени В. Ю. Орлова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет всего 0,3 км, а до аэропорта — 21 км.
Гостиница Ring Premier Hotel
Гостиница «Ring Premier Hotel» встречает гостей в Ярославле. Разнообразные сервисы и услуги сделают отдых незабываемым.
Комфортабельные номера оформлены в классическом стиле. Здесь можно найти все необходимое для проживания: мебель, технику, одноразовые тапочки, полотенца.
Яркая цветовая гамма выбрана при отделке ресторана. В нем сервируется завтрак «шведский стол». По меню можно заказать блюда русской, европейской и западной кухни.
Железнодорожный вокзал – в 10 минутах езды. До аэропорта можно добраться за 40 минут.
Отель «Ройал»
Отель «Ройал» находится в городе Ярославль, на берегу реки Которосль.
К услугам гостей комфортабельные и современные номера, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме. Категории оснащены удобной мебелью, современной техникой, беспроводным доступом к сети Интернет, а также собственной ванной комнатой.
На территории работают рестораны, где постояльцы могут вкусно и сытно пообедать. Помимо этого, есть фито-кафе.
В окрестностях расположены музеи, церкви, парк, планетарий, концертно-зрелищный центр, где можно посетить различные мероприятия, выставки, развлекательные программы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице со всеми удобствами в номерах категории «стандарт»
- Питание по выбранному варианту
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ярославля и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 3 500 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные, а также замена гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус-иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе распределяются гидом.
- Присоединение детских групп к туру — под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.