1 день

Встреча в Ярославле. Красный Профинтерн - Вятское - Ярославль

11:05 Встреча на ж/д вокзале «Ярославль-Главный» г. Ярославля у памятника Савве Мамонтову.

11:15 Переезд в п. Красный Профинтерн.

Вы отправитесь в путешествие по уникальной дороге Ярославского края — Луговому тракту — в сторону красивейшего села России — Вятского.

Дорога, имеющая семисотлетнею историю, некогда связывала Ярославль и Кострому, видела Минина и Пожарского, юного Михаила Романова, Федора Достоевского и многих других. Упоминание этого пути можно встретить в нетленных произведениях Некрасова и Островского. Важную роль в судьбе тракта сыграло строительство Горьковского водохранилища.

Путешествие по Луговому тракту раскроет много нового из жизни Ярославского края, повествование затронет родовые Некрасовские места. Это и село Аббакумцево, место, где прошло детство поэта, и деревня Грешнево, некогда родовая усадьба семьи.

Замок «крахмало-паточных королей» — купцов Понизовкиных.

Настоящим украшением Лугового тракта является замок купцов Понизовкиных в пос. Красный Профинтерн.

В XIX веке здесь кипела жизнь: стоял знаменитый крахмало-паточный завод, по «сладкой» железной дороге его продукция расходилась в разные концы страны, а один из владельцев замка разъезжал по селу на новеньком гоночном автомобиле.

Замок был построен практически перед революцией для семьи предпринимателя Никиты Понизовкина-младшего в стиле эклектика с элементами модерна и неоготики.

Переезд в с. Вятское.

Обед в ресторане-музее г. Вятского.

Село Вятское — самое красивое село России — уникальное явление на просторах нашей Родины и бесспорный туристический «бренд» Ярославской области. Старинное русское село с яркой судьбой, насыщенной незаурядными событиями. Одно из самых знаменитых и лучших сел России на сегодняшний день — историко-культурный комплекс.

Базары и ярмарки Вятского гремели на всю Россию. Сегодня это образцово-показательное село, которое может похвастаться 50-ю памятниками архитектуры и уникальными музеями и собственным источником целебной минеральной воды.

Посещение Музея кухонной машинерии, где собраны самые необычные предметы быта вятцев: стиральные «автоматы» вятских хозяек, механизированные мясорубки, первые тостеры и первые миксеры, а также удивительные технические диковины позапрошлого века.

Посещение музея «Номера купцов братьев Урловых», где можно увидеть первоклассные образцы предметов быта.

Музей рассказывает о том, какими были гостиничные номера в Вятском в конце XIX — начале XX веков, тогда в селе было две купеческие гостиницы и три постоялых двора.

Переезд в г. Ярославль.

Посещение женского Свято-Введенского Толгского монастыря.

Действующий женский монастырь был основан в начале XIV века на месте обретения чудотворной иконы Толгской Божией матери, которая до сих пор находится в обители.

Огромный по средневековым меркам монастырь был полностью восстановлен в конце ХХ века. Толгская женская обитель была первым монастырем, открытым вновь после десятилетий государственного атеизма.

И сейчас славится своей красотой, величественными храмами XVI-XVII вв., удивительно красивыми видами на Волгу, священной кедровой рощей, многочисленной женской монашествующей общиной. Многие паломники мечтают побывать в этой обители, находящейся под покровительством чудотворной иконы.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане отеля.

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