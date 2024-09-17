Экстремальные экскурсии Красной поляны

Найдено 3 экскурсии в категории «Экстрим» на Красной поляне, цены от 9 600 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Невероятные окрестности Красной Поляны
На машине
27 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
Сегодня в 11:30
4 окт в 11:30
17 350 за всё до 6 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле (из Красной Поляны)
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле (из Красной Поляны)
Центр города, Олимпийская деревня, Скайпарк, Красная Поляна и Роза Хутор за один день
4 окт в 08:00
5 окт в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
9 окт в 09:00
10 окт в 09:00
9 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    17 сентября 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Сергей, отличный гид и организатор. Спасибо экскурсию.
  • Е
    Елена
    7 сентября 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Спасибо, Сергею! Все очень профессионально. Заранее уточнил состав нашей компании. Поинтересовался будут ли дети, нужно ли кресло, будут люди с
    читать дальше

    органиченными возможностями. Предупредил какие документы взять чтоб получить льготные билеты. Вовремя был у нашего отеля. . С первых минут создал тёплую, дружескую атмосферу. Рассказал много по настоящему интересного, и без перегруза. Показал красивые не избитые места. Мы чудесно провели день.

  • С
    Светлана
    28 августа 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Мы отлично провели день! Спасибо Сергею за экскурсию и замечательный рассказ об истории этих мест!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Экстрим»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Невероятные окрестности Красной Поляны
  2. Сочи и его живописные окрестности на автомобиле (из Красной Поляны)
  3. Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Хребет Аибга
  4. Юпшарский каньон
  5. Водопад Кейва
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Мзымта
  9. Олимпийский Парк
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в октябре 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Экстрим" можно забронировать 3 экскурсии от 9 600 до 17 350. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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