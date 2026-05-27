Квадротропа к нарзанному источнику

Отправиться из Красной Поляны покорять бездорожье и заряжаться энергией природы
Зелёная дорога, повороты серпантина — и вы уже среди горных пейзажей. По пути остановитесь у водопада и нарзанного источника.

А в финале окажетесь на смотровой площадке, где горы уходят за горизонт и хочется надолго остановить этот момент.
Квадротропа к нарзанному источнику

Описание экскурсии

  • Вы отправитесь в путь с базы, утопающей в зелени.
  • Промчите по живописной дороге и увидите водопад.
  • Освежитесь у нарзанного источника.
  • Проедете по серпантину с видами на горы и леса.
  • Заедете на пасеку, понаблюдаете за лошадьми и попробуете местный мёд в Медовеевке.
  • Остановитесь на смотровой площадке с панорамным видом. Это отличное место для фотографий.

Организационные детали

  • Заберём вас с курортов Роза Хутор и Газпром, из посёлков Эсто-Садок (от нижних станций) и Красная Поляна.
  • Шлем предоставим бесплатно. Экипировка (куртка, штаны, сапоги) оплачивается дополнительно — 1000 ₽ за чел.
  • Перед началом маршрута проведём обязательный инструктаж.
  • К самостоятельному управлению допускаются только гости 18+ с правами категории B.
  • Управление квадроциклом с пассажиром разрешено только мужчинам.
  • Инструктор сопровождает группу на всём пути. Если вы хотите поехать с ним, пожалуйста, сообщите об этом при бронировании.

ежедневно в 10:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда профессионалов, предлагающая прокат квадроциклов в Сочи. У нас широкий выбор техники и захватывающие маршруты, которые позволят вам насладиться красотой природы и адреналином на каждом повороте. Присоединяйтесь к нам для незабываемых приключений!

