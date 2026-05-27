Зелёная дорога, повороты серпантина — и вы уже среди горных пейзажей. По пути остановитесь у водопада и нарзанного источника.
А в финале окажетесь на смотровой площадке, где горы уходят за горизонт и хочется надолго остановить этот момент.
А в финале окажетесь на смотровой площадке, где горы уходят за горизонт и хочется надолго остановить этот момент.
Описание экскурсии
- Вы отправитесь в путь с базы, утопающей в зелени.
- Промчите по живописной дороге и увидите водопад.
- Освежитесь у нарзанного источника.
- Проедете по серпантину с видами на горы и леса.
- Заедете на пасеку, понаблюдаете за лошадьми и попробуете местный мёд в Медовеевке.
- Остановитесь на смотровой площадке с панорамным видом. Это отличное место для фотографий.
Организационные детали
- Заберём вас с курортов Роза Хутор и Газпром, из посёлков Эсто-Садок (от нижних станций) и Красная Поляна.
- Шлем предоставим бесплатно. Экипировка (куртка, штаны, сапоги) оплачивается дополнительно — 1000 ₽ за чел.
- Перед началом маршрута проведём обязательный инструктаж.
- К самостоятельному управлению допускаются только гости 18+ с правами категории B.
- Управление квадроциклом с пассажиром разрешено только мужчинам.
- Инструктор сопровождает группу на всём пути. Если вы хотите поехать с ним, пожалуйста, сообщите об этом при бронировании.
ежедневно в 10:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда профессионалов, предлагающая прокат квадроциклов в Сочи. У нас широкий выбор техники и захватывающие маршруты, которые позволят вам насладиться красотой природы и адреналином на каждом повороте. Присоединяйтесь к нам для незабываемых приключений!
Входит в следующие категории Красной поляны
Похожие экскурсии на «Квадротропа к нарзанному источнику»
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
Узнайте, чем Красная Поляна выделяется среди других курортов. История, природа и лучшие советы для отдыха ждут вас в этом уникальном месте
Начало: По договорённости в Красной Поляне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
от 5999 ₽ за человека
10 000 ₽ за человека