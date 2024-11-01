5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
Завтра в 11:30
28 дек в 11:30
18 670₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
28 дек в 08:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Красную Поляну с профессиональным гидом
Добраться до нужного адреса на автомобиле Mercedes E-class и по дороге заглянуть в ключевые локации
28 дек в 13:00
29 дек в 12:00
6200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил1 ноября 2024Очень Крутая экскурсия, все понравилось гид Адрей прекрасно рассказывал напоил кофем, показал прекрасные места.
- ММария29 октября 2024С большим удовольствием провели время с Сергеем. Нам с дочкой всё понравилось мы счастливы! Сергей, огромное вам спасибо!
- ООльга27 октября 2024Большое спасибо Сергею за отличную экскурсию! Были вдвоем с сыном (10лет), оба остались довольны 😃 Экскурсия на форелевую ферму оказалась
- ЗЗарема14 октября 2024Все прошло отлично 👍маршрут интересный очень и Сергей очень все интересно рассказывает! машина комфортная 🥰
- ВВладимир1 октября 2024Отличная поездка в хорошей компании по красивейшим местам. Природа Абхазии впечатляет даже искушенного путешественника. Все четко организовано, нам пошли на
- ССергей9 сентября 2024Вчера были на экскурсии в Абхазии. Понравилось очень. Гид Александр, выше всяких похвал. Очень интересно все рассказал, показал, отвез в не туристические места. Фото получились, огонь. Всем рекомендуем этот тур и именно с Александром
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Нарзанный источник»
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