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любопытной, хотя изначально не очень туда хотели. Скай Парк обязателен к посещению. Я трусиха и боюсь высоты, но мост оказался мне вполне по силам - красота невероятная! Отдельное спасибо Сергею за отличные фото и за то, что сориентировал по интересным местам вокруг нашего отеля. Теперь знаем, чем заняться дальше.