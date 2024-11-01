Нарзанный источник – экскурсии на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Нарзанный источник» на Красной поляне, цены от 6200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Невероятные окрестности Красной Поляны
На машине
31 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
Завтра в 11:30
28 дек в 11:30
18 670 за всё до 6 чел.
Звёзды Абхазии: дружеское путешествие
На машине
29 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
28 дек в 08:00
24 000 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Красную Поляну с профессиональным гидом
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Красную Поляну с профессиональным гидом
Добраться до нужного адреса на автомобиле Mercedes E-class и по дороге заглянуть в ключевые локации
28 дек в 13:00
29 дек в 12:00
6200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    1 ноября 2024
    Звёзды Абхазии: дружеское путешествие
    Очень Крутая экскурсия, все понравилось гид Адрей прекрасно рассказывал напоил кофем, показал прекрасные места.
    Очень Крутая экскурсия, все понравилось гид Адрей прекрасно рассказывал напоил кофем, показал прекрасные местаОчень Крутая экскурсия, все понравилось гид Адрей прекрасно рассказывал напоил кофем, показал прекрасные местаОчень Крутая экскурсия, все понравилось гид Адрей прекрасно рассказывал напоил кофем, показал прекрасные места
  • М
    Мария
    29 октября 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    С большим удовольствием провели время с Сергеем. Нам с дочкой всё понравилось мы счастливы! Сергей, огромное вам спасибо!
    С большим удовольствием провели время с СергеемС большим удовольствием провели время с СергеемС большим удовольствием провели время с СергеемС большим удовольствием провели время с Сергеем
  • О
    Ольга
    27 октября 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Большое спасибо Сергею за отличную экскурсию! Были вдвоем с сыном (10лет), оба остались довольны 😃 Экскурсия на форелевую ферму оказалась
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    любопытной, хотя изначально не очень туда хотели. Скай Парк обязателен к посещению. Я трусиха и боюсь высоты, но мост оказался мне вполне по силам - красота невероятная! Отдельное спасибо Сергею за отличные фото и за то, что сориентировал по интересным местам вокруг нашего отеля. Теперь знаем, чем заняться дальше.

  • З
    Зарема
    14 октября 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Все прошло отлично 👍маршрут интересный очень и Сергей очень все интересно рассказывает! машина комфортная 🥰
    Все прошло отлично 👍маршрут интересный очень и Сергей очень все интересно рассказывает! машина комфортная 🥰Все прошло отлично 👍маршрут интересный очень и Сергей очень все интересно рассказывает! машина комфортная 🥰Все прошло отлично 👍маршрут интересный очень и Сергей очень все интересно рассказывает! машина комфортная 🥰
  • В
    Владимир
    1 октября 2024
    Звёзды Абхазии: дружеское путешествие
    Отличная поездка в хорошей компании по красивейшим местам. Природа Абхазии впечатляет даже искушенного путешественника. Все четко организовано, нам пошли на
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    встречу и поменяли дату поездки, хотя попросили мы об этом только накануне вечером, посмотрев прогноз погоды. С Александром сразу произошел «коннект», поэтому весь день было очень комфортно, легко и по-дружески. Всем советуем!

  • С
    Сергей
    9 сентября 2024
    Звёзды Абхазии: дружеское путешествие
    Вчера были на экскурсии в Абхазии. Понравилось очень. Гид Александр, выше всяких похвал. Очень интересно все рассказал, показал, отвез в не туристические места. Фото получились, огонь. Всем рекомендуем этот тур и именно с Александром

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Нарзанный источник»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Трансфер из аэропорта в Красную Поляну с профессиональным гидом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
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  2. Озеро Рица
  3. Роза Хутор
  4. Мзымта
  5. Юпшарский каньон
  6. Водопад Кейва
  7. Набережная
  8. SkyPark
  9. Нарзанный источник
  10. Олимпийский Парк
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в декабре 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Нарзанный источник" можно забронировать 3 экскурсии от 6200 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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