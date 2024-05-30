Смотровые площадки Красной поляны

1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
12 часов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
«Заедете на смотровую площадку, где сможете прокатиться на 500-метровом зиплайне»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29002 320₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
«Увидите старые дачи и заглянете на великолепную смотровую площадку»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 670₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
5 часов
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
«Ущелье Ахцу — вы увидите со смотровой площадки самое величественное и глубокое ущелье на причерноморском Кавказе»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старая новая Красная Поляна: от дольменов до современных курортов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Красной Поляны, где встречаются древность и современность, природа и архитектура
Начало: У вашего отеля
«По пути мы сделаем пару остановок на смотровых площадках и заедем попить минеральной воды на нарзанный источник»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии (из Красной Поляны)
Абхазия - это не только живописные виды, но и богатая гастрономическая культура. Вас ждут фермерские продукты, дегустации и потрясающие панорамы
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
Билеты
5 часов
Аудиоэкскурсия Красная Поляна: приключение на канатной дороге
Погрузитесь в мир кавказской природы и истории с уникальной аудиоэкскурсией по Красной Поляне, Роза Хутор и Газпром Лаура
Начало: В селе Эстосадок (Красная Поляна)
«Покорите вершину Роза Пик и окинете взглядом окрестности со смотровой площадки на высоте 2320 метров над уровнем моря»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 590₽ за билет
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«В Гагре вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и подниметесь на смотровую площадку с живописными видами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вечерний треккинг и закат в горах Красной поляны
Насладитесь вечерним треккингом и закатом в горах Красной Поляны. Индивидуальная экскурсия, адаптированная под ваш уровень подготовки
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
«Поднявшись по канатке наверх, мы пойдём пешком ещё выше, к идеальным смотровым без толп туристов»
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVioletta30 мая 2024Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
- ТТатьяна11 мая 2024Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
- ООльга9 мая 2024Спасибо Сергею за замечательную и познавательную экскурсию. Сделали отличные фотографии. Исполнилась моя мечта- прокатилась на зиплайн в скайпарке!
- ММарина6 мая 2024Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне. Вернулись уставшие, но счастливые👍
- ЭЭльмира26 апреля 2024Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
- ТТатьяна10 апреля 2024Отличная экскурсия, с отличным гидом. Формат проведения - с учётом интересов экскурсантов. Внимательный и доброжелательный Гид-Екатерина. Время пролетело незаметно. Спасибо🙏💕
- ммаргарита19 марта 2024У нас был гид Алан. Интересный собеседник и хороший водитель. Не навязывает услуги дегустации, отвечает на все вопросы. Мое мнение
- ААнна6 марта 2024Большое спасибо Сергею, отличный организатор, великолепный оратор и просто замечательный человек. Всё понравилось, много эмоций и впечатлений!!!
- ТТатьяна15 января 2024Экскурсия понравилась. Посмотрели все основные места, получили советы и рекомендации. Гид очень интересный рассказчик.
- ВВера5 декабря 2023В целом все хорошо, можно включить подъем на какую-нибудь высоту
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Смотровые площадки»
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