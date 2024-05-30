Смотровые площадки Красной поляны

Найдено 8 экскурсий в категории «Смотровые площадки» на Красной поляне, цены от 2 320 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
40 отзывов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
«Заедете на смотровую площадку, где сможете прокатиться на 500-метровом зиплайне»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29002 320 за человека
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
«Увидите старые дачи и заглянете на великолепную смотровую площадку»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 670 за всё до 25 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
«Ущелье Ахцу — вы увидите со смотровой площадки самое величественное и глубокое ущелье на причерноморском Кавказе»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
16 000 за всё до 8 чел.
Старая новая Красная Поляна
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Старая новая Красная Поляна: от дольменов до современных курортов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Красной Поляны, где встречаются древность и современность, природа и архитектура
Начало: У вашего отеля
«По пути мы сделаем пару остановок на смотровых площадках и заедем попить минеральной воды на нарзанный источник»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Гастротур по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Гастротур по Абхазии (из Красной Поляны)
Абхазия - это не только живописные виды, но и богатая гастрономическая культура. Вас ждут фермерские продукты, дегустации и потрясающие панорамы
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Билеты
5 часов
1 отзыв
Аудиоэкскурсия Красная Поляна: приключение на канатной дороге
Погрузитесь в мир кавказской природы и истории с уникальной аудиоэкскурсией по Красной Поляне, Роза Хутор и Газпром Лаура
Начало: В селе Эстосадок (Красная Поляна)
«Покорите вершину Роза Пик и окинете взглядом окрестности со смотровой площадки на высоте 2320 метров над уровнем моря»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 590 за билет
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«В Гагре вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и подниметесь на смотровую площадку с живописными видами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690 за всё до 7 чел.
Вечерний треккинг и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Вечерний треккинг и закат в горах Красной поляны
Насладитесь вечерним треккингом и закатом в горах Красной Поляны. Индивидуальная экскурсия, адаптированная под ваш уровень подготовки
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
«Поднявшись по канатке наверх, мы пойдём пешком ещё выше, к идеальным смотровым без толп туристов»
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:30
15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Violetta
    30 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Спасибо Сергею за замечательную и познавательную экскурсию. Сделали отличные фотографии. Исполнилась моя мечта- прокатилась на зиплайн в скайпарке!
  • М
    Марина
    6 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне. Вернулись уставшие, но счастливые👍
  • Э
    Эльмира
    26 апреля 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
    читать дальше

    тот день! Очень хотелось посетить Абхазию! Предлагаю немного скорректировать название, потому что это дезинформация. Гид нас встречал на территории Абхазии, с той стороны Пешеходного таможенного пункта Россия-Псоу-Грузия (Абхазия). Мы самостоятельно добирались из п. Эстасадок. Благодарю гида, что заранее позвонил нам утром ранним и сообщил нюансы: в паспорте, где отмечены дети, должна быть ещё и печать паспортного стола. Для нас это критически ничего не изменило -печать за 1 час не появится, но мы были морально готовы, что нас развернут обратно. Как потом выяснилось, у нас оказался целый комплект всего того, что не подошло паспортному (таможенному) контролю: и печати нет, и фамилии разные (поди докажи, что это твой ребенок). Поездка была комфортабельная! Машина комфорт класса. Чистая, белая, без посторонних запахов! Водитель- гид был аккуратен на дорогах. Было много рассказов: медленно и ненавязчиво. Мы заранее попросили оставить наш тур без дегустации вина и сыра, только по красотам края. Но на дегустации чая побывали! Вкусно, ароматно))) К сожалению не помню имени гида:( Благодарю за интересную экскурсию, комфорт и заботливое отеческое отношение!!!! Мы останавливались и наслаждались видами и красотами, много фотографировали и было хорошо, без спешки! Спасибо за организацию тура!

  • Т
    Татьяна
    10 апреля 2024
    Старая новая Красная Поляна
    Отличная экскурсия, с отличным гидом. Формат проведения - с учётом интересов экскурсантов. Внимательный и доброжелательный Гид-Екатерина. Время пролетело незаметно. Спасибо🙏💕
  • м
    маргарита
    19 марта 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    У нас был гид Алан. Интересный собеседник и хороший водитель. Не навязывает услуги дегустации, отвечает на все вопросы. Мое мнение
    читать дальше

    что за эти деньги можно и добавить Новоафонский монастырь и окрестности, но раз есть спрос то предложение актуально. Однозначно рекомендую к просмотру и путешествию. Нам понравилось все. И еще есть места по пути к озеру где пороги и камни со мхом в одной локации, смотрится сказочно, но я так и не решилась остановить машину. И еще думаю интересно было бы пройтись по висящим мостам которые предназначены для пешеходов, но мы также не остановились, это мое упущение, вам рекомендую остановится и пройтись. И еще кстати не остановились на водопаде девичьи слезы, но рассказ про него прослушали. Вообще очень емкая экскурсия, много чего узнали и честно даже устали, это почуствовалось уже в конце. Однозначно индивидуальная экскурсия намного лучше групповой.

  • А
    Анна
    6 марта 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Большое спасибо Сергею, отличный организатор, великолепный оратор и просто замечательный человек. Всё понравилось, много эмоций и впечатлений!!!
    Большое спасибо Сергею, отличный организатор, великолепный оратор и просто замечательный человек. Всё понравилось, много эмоций и впечатлений!!!
  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Старая новая Красная Поляна
    Экскурсия понравилась. Посмотрели все основные места, получили советы и рекомендации. Гид очень интересный рассказчик.
    Экскурсия понравилась. Посмотрели все основные места, получили советы и рекомендации. Гид очень интересный рассказчикЭкскурсия понравилась. Посмотрели все основные места, получили советы и рекомендации. Гид очень интересный рассказчикЭкскурсия понравилась. Посмотрели все основные места, получили советы и рекомендации. Гид очень интересный рассказчик
  • В
    Вера
    5 декабря 2023
    Старая новая Красная Поляна
    В целом все хорошо, можно включить подъем на какую-нибудь высоту

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
  2. Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
  3. Невероятные окрестности Красной Поляны
  4. Старая новая Красная Поляна
  5. Гастротур по Абхазии (из Красной Поляны)
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 320 до 16 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий на Красной поляне на 2024 год по теме «Смотровые площадки», 77 ⭐ отзывов, цены от 2320₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам