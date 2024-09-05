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Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе

А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера
Наполниться воздухом гор и просторов, запрокинуть голову и утонуть в необъятном ночном небе. Вместо городского гомона целые сутки слышать лишь стройный шум ветра и чей-то стрекот. Звучит чересчур романтизированно? Но в нашем походе будет только так.

Я стану вашим проводником на маршруте к Бзерпинскому карнизу с ночёвкой и сделаю для вас фотоотчёт на профессиональную технику.
5
1 отзыв
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе

Описание билета

На пути к цели: подъёмник, треккинг, смотровая. Стартовая точка маршрута — станция «Приют Пихтовый», куда мы поднимемся в кабинках по канатной дороге. Отсюда и начнётся поход. Бзерпинский карниз находится в 5 км от станции, идти будем по реликтовому пихтовому лесу. Через 2 км после старта выйдем на смотровую, с которой открывается захватывающий дух вид на пик Бзерпи и гору Коготь. На площадке есть лавки и столики, здесь можно отдохнуть и перекусить.

Лагерь. Наше место стоянки и ночлега — сам Бзерпинский карниз. Он находится над обрывом, в который утекает одноимённая река. Большим и живописным водопадом она стелется по отвесным скалам, зрелище впечатляет! Мы доберёмся до места, поставим палатку, отдохнём и отправимся провожать закат. Здесь есть 2 опции: пойти на вершину плато горы Табунной или же на пик Бзерпи — об этом можем договориться по факту. По возвращении мы ужинаем, греемся чаем и рассматриваем Млечный Путь перед отходом ко сну:)

Второй день. После завтрака идём на озеро Малое. Дорога к нему займёт примерно 1,5 часа в одну сторону, оно расположено в 4 км от карниза у склонов горы. Водоём живописный и названию своему мало отвечает — озеро довольно крупное. После прогулки возвращаемся в лагерь, обедаем и собираемся домой.

Организационные детали

Что взять с собой: тёплую одежду (куртку/ветровку, флиску), желательно термобельё (ночью температура в горах меняется очень быстро), дождевик, головной убор и солнечные очки.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено всё необходимое снаряжение для 1 человека (если вас больше, необходимо взять вещи напрокат): палатка, спальник, гигиенический вкладыш, надувной коврик, треккинговые палки, рюкзак, фонарик. А также еда, чай и фотосъёмка на протяжении всего похода
  • Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу и пропуск в заповедник (1 чел. — 3500 ₽). Если вы решили идти компанией: 2 чел. — 6000 ₽, 3 чел. — 8500 ₽, 4 чел. — 11 000 ₽. И прокат снаряжения (о цене в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
курорт «Газпром Поляна»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
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Кирилл
Кирилл — ваш гид на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Кирилл. Раньше я работал профессиональным фотографом (съёмками занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге. Потом влюбился в горы и переехал в Красную Поляну.
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Я живу здесь уже 8-ой год: провожу фрирайд и скитур программы на лыжах и сноуборде зимой, организую треккинговые прогулки и фото-походы весной, летом и осенью. Красная поляна сочетает в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру. Утром можно отправиться на вершину горы над облаками, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
СЧАСТЬЕ В ГОРАХ 24 августа мы с сыном Кириллом под руководством наставника Кирилла отправились в поход на Бзерпинский карниз. Стартовали мы утром с приюта “Пихтовый”, шли по реликтовому лесу. Наш
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путь проходил через горы Табунная - Медвежьи ворота. Здесь стоит схема и мы могли оценить наш дальнейший путь. Далее вышли к Бзерпинскому карнизу, согласно указателю.
Когда шёл по горам, меня аж в дрожь бросало от красоты, от запахов альпийских лугов, от чистейшего горного воздуха.
Когда дошли до Карниза, я замер от уникального ландшафта: с правой и левой стороны Бзерпинский карниз окружают горы в сочной траве, которые создают идеальный полукруг, а прямо в центре этой картины находится палаточный городок, который уютно расположился прямо у обрыва со стекающим вниз водопадом.
Мы пообедали и во второй половине дня пошли покорять пик Бзёрпи. От Карниза до Пика шли 1,5 часа.
Поднялись на Пик и оттуда открылись виды на горы в диаметре 150 км,увидели потрясающие виды: красивые ледники, зелёные долины, голубое небо. Я был поражён красотой этих мест и понимал, что никогда раньше не видел ничего похожего. Я и мой сын Кирилл чувствовали себя свободными и счастливыми, что смогли подняться так высоко (2482 м) и увидеть всё это.
Когда спускались с пика Бзёрпи, встретили закат. Божественная красота, которой я в жизни не видел. Не передать словами, насколько прекрасен этот закат, вид захватывает дух. Этот закат уникален. Цвета неба, облаков, оттенки солнца - всё это создаёт неповторимую картину, словно настоящее произведение искусства. Я наблюдал, как природа вокруг меня меняется, преображается, словно передо мной развёртывается живой пейзаж. В этот момент я ощутил себя Здесь и Сейчас в настоящем моменте и сердце наполнилось глубоким восхищением. Мы увлеклись и не успели спуститься в лагерь до наступления темноты, но у нас был фонарь и впереди светились такие же фонарики в палатках.
Ночевали мы с сыном в палатке. В полночь я проснулся от стука капель обильного дождя. К утру он прекратился. Хочется заметить, что под долгим проливным дождем палатка выстояла без проблем и не промокла. Спать было удобно и не холодно. Кому хоть раз довелось ночевать в палатке под шум дождя, тот никогда не забудет этот счастливый миг! (не намокли оставленные в тамбуре палатки кроссовки).
Утром мы отправились на озеро Малое. Оно великолепно! Здесь мы остановились на небольшой отдых. Вокруг очень красиво. Рискнул окунуться в чистейшую воду. Она в озере не ледяная.
Поход был очень красивый, альпийские пейзажи навсегда остануться в моём сердце - это любовь!
Всё было интересно, познавательно благодаря нашему наставнику. Кирилл рассказывал нам о местной флоре и фауне, готовил еду, учил правильно идти, следил за нашей безопасностью во время пути, проводил фото и видео съёмку, разбил палатку. Это наставник, который поддержит, подскажет и поможет советом новичку, идеально знает всё о своём маршруте и может увлечённо и интересно о нём рассказать.
Мы выходили каждый за рамки своего комфорта. Несмотря на то, что мы все стремимся к приятным ощущениям, определённый уровень дискомфорта может оказаться удивительно полезным. За пределами зоны комфорта расположена зона роста. Зона комфорта разрушает нашу жизнь, а трудности помогают расти. Бросая вызов самому себе, ты можешь достичь пика своих возможностей.
Для сына Кирилла этот поход стал не только физическим вызовом, но и духовным. Он понял, что сила воли и настойчивость помогут преодолеть трудности. А также понял, что природа - это нечто невероятное и красивое и мы должны беречь и защищать её.
Горы наполнили нас энергией, перезагрузили, а ещё они потрясающе красивы.
Есть такие события, которые запоминаются на всю жизнь!!!

СЧАСТЬЕ В ГОРАХ 24 августа мы с сыном Кириллом под руководством наставника Кирилла отправились в поход
СЧАСТЬЕ В ГОРАХ 24 августа мы с сыном Кириллом под руководством наставника Кирилла отправились в поход
СЧАСТЬЕ В ГОРАХ 24 августа мы с сыном Кириллом под руководством наставника Кирилла отправились в поход
СЧАСТЬЕ В ГОРАХ 24 августа мы с сыном Кириллом под руководством наставника Кирилла отправились в поход
СЧАСТЬЕ В ГОРАХ 24 августа мы с сыном Кириллом под руководством наставника Кирилла отправились в поход
СЧАСТЬЕ В ГОРАХ 24 августа мы с сыном Кириллом под руководством наставника Кирилла отправились в поход
СЧАСТЬЕ В ГОРАХ 24 августа мы с сыном Кириллом под руководством наставника Кирилла отправились в поход
СЧАСТЬЕ В ГОРАХ 24 августа мы с сыном Кириллом под руководством наставника Кирилла отправились в поход+2
СЧАСТЬЕ В ГОРАХ 24 августа мы с сыном Кириллом под руководством наставника Кирилла отправились в поход
СЧАСТЬЕ В ГОРАХ 24 августа мы с сыном Кириллом под руководством наставника Кирилла отправились в поход
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