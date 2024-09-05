Я стану вашим проводником на маршруте к Бзерпинскому карнизу с ночёвкой и сделаю для вас фотоотчёт на профессиональную технику.
Описание билета
На пути к цели: подъёмник, треккинг, смотровая. Стартовая точка маршрута — станция «Приют Пихтовый», куда мы поднимемся в кабинках по канатной дороге. Отсюда и начнётся поход. Бзерпинский карниз находится в 5 км от станции, идти будем по реликтовому пихтовому лесу. Через 2 км после старта выйдем на смотровую, с которой открывается захватывающий дух вид на пик Бзерпи и гору Коготь. На площадке есть лавки и столики, здесь можно отдохнуть и перекусить.
Лагерь. Наше место стоянки и ночлега — сам Бзерпинский карниз. Он находится над обрывом, в который утекает одноимённая река. Большим и живописным водопадом она стелется по отвесным скалам, зрелище впечатляет! Мы доберёмся до места, поставим палатку, отдохнём и отправимся провожать закат. Здесь есть 2 опции: пойти на вершину плато горы Табунной или же на пик Бзерпи — об этом можем договориться по факту. По возвращении мы ужинаем, греемся чаем и рассматриваем Млечный Путь перед отходом ко сну:)
Второй день. После завтрака идём на озеро Малое. Дорога к нему займёт примерно 1,5 часа в одну сторону, оно расположено в 4 км от карниза у склонов горы. Водоём живописный и названию своему мало отвечает — озеро довольно крупное. После прогулки возвращаемся в лагерь, обедаем и собираемся домой.
Организационные детали
Что взять с собой: тёплую одежду (куртку/ветровку, флиску), желательно термобельё (ночью температура в горах меняется очень быстро), дождевик, головной убор и солнечные очки.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено всё необходимое снаряжение для 1 человека (если вас больше, необходимо взять вещи напрокат): палатка, спальник, гигиенический вкладыш, надувной коврик, треккинговые палки, рюкзак, фонарик. А также еда, чай и фотосъёмка на протяжении всего похода
- Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу и пропуск в заповедник (1 чел. — 3500 ₽). Если вы решили идти компанией: 2 чел. — 6000 ₽, 3 чел. — 8500 ₽, 4 чел. — 11 000 ₽. И прокат снаряжения (о цене в переписке)