Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе

А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера

Индивидуальная
Наполниться воздухом гор и просторов, запрокинуть голову и утонуть в необъятном ночном небе.

Вместо городского гомона целые сутки слышать лишь стройный шум ветра и чей-то стрекот.

Звучит чересчур романтизированно? Но в нашем походе будет только так.

Я стану вашим проводником на маршруте к Бзерпинскому карнизу с ночёвкой и сделаю для вас фотоотчёт на профессиональную технику.
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

На пути к цели: подъёмник, треккинг, смотровая. Стартовая точка маршрута — станция «Приют Пихтовый», куда мы поднимемся в кабинках по канатной дороге. Отсюда и начнётся поход. Бзерпинский карниз находится в 5 км от станции, идти будем по реликтовому пихтовому лесу. Через 2 км после старта выйдем на смотровую, с которой открывается захватывающий дух вид на пик Бзерпи и гору Коготь. На площадке есть лавки и столики, здесь можно отдохнуть и перекусить.

Лагерь. Наше место стоянки и ночлега — сам Бзерпинский карниз. Он находится над обрывом, в который утекает одноимённая река. Большим и живописным водопадом она стелется по отвесным скалам, зрелище впечатляет! Мы доберёмся до места, поставим палатку, отдохнём и отправимся провожать закат. Здесь есть 2 опции: пойти на вершину плато горы Табунной или же на пик Бзерпи — об этом можем договориться по факту. По возвращении мы ужинаем, греемся чаем и рассматриваем Млечный Путь перед отходом ко сну:)

Второй день. После завтрака идём на озеро Малое. Дорога к нему займёт примерно 1,5 часа в одну сторону, оно расположено в 4 км от карниза у склонов горы. Водоём живописный и названию своему мало отвечает — озеро довольно крупное. После прогулки возвращаемся в лагерь, обедаем и собираемся домой.

Организационные детали

  • Что взять с собой: тёплую одежду (куртку/ветровку, флиску), желательно термобельё (ночью температура в горах меняется очень быстро), дождевик, головной убор и солнечные очки

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено всё необходимое снаряжение для 1 человека (если вас больше, необходимо взять вещи напрокат): палатка, спальник, гигиенический вкладыш, надувной коврик, треккинговые палки, рюкзак, фонарик. А также еда, чай и фотосъёмка на протяжении всего похода.
  • Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу и пропуск в заповедник (1 чел. — 3500 р.). Если вы решили идти компанией: 2 чел. — 6000 р., 3 чел. — 8500 р., 4 чел. — 11000 р. И прокат снаряжения (о цене в переписке).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
курорт Газпром
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏆Активный отдых☀️На весь день🌇ВечерниеТреккинг и походы

Еще несколько похожих предложений на Красной поляне

Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елизавета
Нет отзывов
Прогулка по горам Кавказа к озеру Зеркальному
Подышать свежим горным воздухом и полюбоваться озером, сливающимся с небом
от 12 000 за 1-3 чел.
Двухдневный арт-поход в горы
13 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Daniel
Нет отзывов
Двухдневный арт-поход в горы
Пройти по лучшему маршруту Красной Поляны, переночевать под звездами и написать картину с художником
20 000 за 1 человека
Конные прогулки в Красной Поляне
3.5 часа
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Марта
5
2 отзыва
Конные прогулки в Красной Поляне
Прогуляться по горам и Хмелевским озерам на лошадях и попить ароматный чай на альпийских лугах
от 13 000 за 1-2 чел.
Поход на гору Ачишхо с ночевкой
13 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лев
5
1 отзыв
Поход на гору Ачишхо с ночевкой
Полюбоваться лесными озерами, водопадами и фантастическими видами с вершины горы
от 10 000 за 1-2 чел.
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ксения
5
9 отзывов
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Вооружиться информацией о курорте и исследовать его главные точки в компании местного жителя
от 2 490 за 1-4 чел.
Атмосферный треккинг в долине реки Мзымта
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Илья
5
1 отзыв
Атмосферный треккинг в долине реки Мзымта
Пройти по старой Краснополянской дороге через ущелье Ахцу к водопаду Пасть дракона
от 11 950 за 1-3 чел.
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
1.5 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Ксения
4.4
9 отзывов
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
Познакомиться с главными локациями курорта и сохранить на память атмосферные фотографии
3 000 за 1-5 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Константин
4.5
22 отзыва
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Прогуляться по приморскому парку Гагры, отдохнуть у озера Рица и посетить Новоафонский монастырь
2 500 за 1 человека
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Илья
5
2 отзыва
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
от 7 950 за 1-4 чел.
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
Нет отзывов
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
Увидеть, как заботятся о представителях местной фауны в зоорезорте, и узнать о них интересные факты
3 500 за 1-10 чел.
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Maks
5
4 отзыва
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
Отдохнуть у лазурного озера Рица, увидеть памятники Гагры и посетить Новоафонский монастырь
20 000 за 1-6 чел.
Красная Поляна: обзорная экскурсия
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
5
6 отзывов
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
4 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Красной поляне
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ