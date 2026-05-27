Мои заказы

Поездка из Красной Поляны в Абхазию: Гагра и озеро Рица (без раннего выезда)

Посетить главные достопримечательности и продегустировать дары республики
Абхазия — Страна души с монументальной архитектурой, природными богатствами и искренним гостеприимством.

Мы покажем её во всей красе! Вы погуляете по Гагре, осмотрите дореволюционный ресторан «Гагрипш» и колоннаду в мавританском стиле. Побываете в Юпшарском каньоне и на водопадах, отдохнёте на берегу озера Рица. А также отведаете местные сыры, вина и мёд.
Поездка из Красной Поляны в Абхазию: Гагра и озеро Рица (без раннего выезда)
Поездка из Красной Поляны в Абхазию: Гагра и озеро Рица (без раннего выезда)
Поездка из Красной Поляны в Абхазию: Гагра и озеро Рица (без раннего выезда)

Описание трансфер

Белые скалы. Вдоль берега Чёрного моря вы увидите отвесные утёсы из известняка, напоминающие мрамор.

Цветы, море или мандарины. Весной полюбуетесь садами мимозы, летом отдохнёте на пляже Гагры, а зимой заглянете в мандариновые угодья.

Гагра. Прогуляетесь по набережной, осмотрите колоннаду и ресторан «Гагрипш».

Дегустация. Попробуете местные вина, сыры, мясо и мёд.

Заповедник «Рица». Побываете на Голубом озере, пройдётесь по Юпшарскому каньону и послушаете гул водопадов Мужские и Девичьи слёзы. Со смотровой площадки «Прощай, Родина» окинете взглядом высокие вершины. А любители экстрима покачаются на качелях над пропастью, прыгнут с тарзанки, пройдут по подвесному или стеклянному мосту над рекой Бзыбь.

Озеро Рица. Вы увидите отражение гор в лазури воды, не спеша погуляете или отдохнёте на берегу. Желающие покатаются по озеру на катамаранах.

Организационные детали

  • Трансфер, дегустации и вода включены в стоимость
  • Можем забрать вас из Адлера, Сириуса, Сочи, Мацесты, Хосты, Кудепсты, Красной Поляны и Эсто-Садка
  • Трансфер из Верхнего города Красной Поляны, Олимпийской деревни или Газпром Поляны с высоты 1389 м — 1000 ₽ с чел. туда и обратно
  • Оплачивается дополнительно: обед, экологический сбор Рицинского национального парка — 700 ₽ с чел. (с 1 мая — 1000 ₽ с чел.), 200 ₽ для детей до 12 лет (с 1 мая — 500 ₽ с чел.), прыжок с тарзанки — 1000 ₽ с чел., 500 ₽ (детский); катание на катамаране — 500 ₽ с чел. за 30 минут
  • Услуги фотографа — от 6000 ₽ за 1 час
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 08:00 и 09:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Детский (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)2565 ₽
Пенсионный (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)3325 ₽
Взрослый (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)3515 ₽
Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста)3040 ₽
Пенсионный (центр Сочи, Хоста, Мацеста)3325 ₽
Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста)3515 ₽
Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)4465 ₽
Пенсионный (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)4750 ₽
Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)4940 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлере, Сириусе, Сочи, Хосте, Мацесте, Красной Поляне, на Розе Хутор, Газпроме, Лауре или Эсто-Садке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.

Входит в следующие категории Красной поляны

Похожие экскурсии на «Поездка из Красной Поляны в Абхазию: Гагра и озеро Рица (без раннего выезда)»

Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
На машине
9 часов
-
15%
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Отправиться в увлекательное путешествие в Гагры и Рицинский реликтовый парк
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
17 000 ₽20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
На машине
6.5 часов
-
10%
17 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 690 ₽14 100 ₽ за всё до 7 чел.
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон
На автобусе
14 часов
56 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Сегодня в 05:15
Завтра в 05:15
2500 ₽ за человека
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
На машине
11 часов
-
10%
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Начало: Из отеля на Красной Поляне
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
20 700 ₽23 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Красной поляне
-5%
до 1 июня
2565 ₽ за человека