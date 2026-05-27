Абхазия — Страна души с монументальной архитектурой, природными богатствами и искренним гостеприимством. Мы покажем её во всей красе! Вы погуляете по Гагре, осмотрите дореволюционный ресторан «Гагрипш» и колоннаду в мавританском стиле. Побываете в Юпшарском каньоне и на водопадах, отдохнёте на берегу озера Рица. А также отведаете местные сыры, вина и мёд.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Белые скалы. Вдоль берега Чёрного моря вы увидите отвесные утёсы из известняка, напоминающие мрамор.

Цветы, море или мандарины. Весной полюбуетесь садами мимозы, летом отдохнёте на пляже Гагры, а зимой заглянете в мандариновые угодья.

Гагра. Прогуляетесь по набережной, осмотрите колоннаду и ресторан «Гагрипш».

Дегустация. Попробуете местные вина, сыры, мясо и мёд.

Заповедник «Рица». Побываете на Голубом озере, пройдётесь по Юпшарскому каньону и послушаете гул водопадов Мужские и Девичьи слёзы. Со смотровой площадки «Прощай, Родина» окинете взглядом высокие вершины. А любители экстрима покачаются на качелях над пропастью, прыгнут с тарзанки, пройдут по подвесному или стеклянному мосту над рекой Бзыбь.

Озеро Рица. Вы увидите отражение гор в лазури воды, не спеша погуляете или отдохнёте на берегу. Желающие покатаются по озеру на катамаранах.

Организационные детали

Трансфер, дегустации и вода включены в стоимость

Можем забрать вас из Адлера, Сириуса, Сочи, Мацесты, Хосты, Кудепсты, Красной Поляны и Эсто-Садка

Трансфер из Верхнего города Красной Поляны, Олимпийской деревни или Газпром Поляны с высоты 1389 м — 1000 ₽ с чел. туда и обратно

Оплачивается дополнительно: обед, экологический сбор Рицинского национального парка — 700 ₽ с чел. (с 1 мая — 1000 ₽ с чел.), 200 ₽ для детей до 12 лет (с 1 мая — 500 ₽ с чел.), прыжок с тарзанки — 1000 ₽ с чел., 500 ₽ (детский); катание на катамаране — 500 ₽ с чел. за 30 минут

Услуги фотографа — от 6000 ₽ за 1 час

С вами будет один из гидов нашей команды

Пересечение границы