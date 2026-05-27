Мы покажем её во всей красе! Вы погуляете по Гагре, осмотрите дореволюционный ресторан «Гагрипш» и колоннаду в мавританском стиле. Побываете в Юпшарском каньоне и на водопадах, отдохнёте на берегу озера Рица. А также отведаете местные сыры, вина и мёд.
Описание трансфер
Белые скалы. Вдоль берега Чёрного моря вы увидите отвесные утёсы из известняка, напоминающие мрамор.
Цветы, море или мандарины. Весной полюбуетесь садами мимозы, летом отдохнёте на пляже Гагры, а зимой заглянете в мандариновые угодья.
Гагра. Прогуляетесь по набережной, осмотрите колоннаду и ресторан «Гагрипш».
Дегустация. Попробуете местные вина, сыры, мясо и мёд.
Заповедник «Рица». Побываете на Голубом озере, пройдётесь по Юпшарскому каньону и послушаете гул водопадов Мужские и Девичьи слёзы. Со смотровой площадки «Прощай, Родина» окинете взглядом высокие вершины. А любители экстрима покачаются на качелях над пропастью, прыгнут с тарзанки, пройдут по подвесному или стеклянному мосту над рекой Бзыбь.
Озеро Рица. Вы увидите отражение гор в лазури воды, не спеша погуляете или отдохнёте на берегу. Желающие покатаются по озеру на катамаранах.
Организационные детали
- Трансфер, дегустации и вода включены в стоимость
- Можем забрать вас из Адлера, Сириуса, Сочи, Мацесты, Хосты, Кудепсты, Красной Поляны и Эсто-Садка
- Трансфер из Верхнего города Красной Поляны, Олимпийской деревни или Газпром Поляны с высоты 1389 м — 1000 ₽ с чел. туда и обратно
- Оплачивается дополнительно: обед, экологический сбор Рицинского национального парка — 700 ₽ с чел. (с 1 мая — 1000 ₽ с чел.), 200 ₽ для детей до 12 лет (с 1 мая — 500 ₽ с чел.), прыжок с тарзанки — 1000 ₽ с чел., 500 ₽ (детский); катание на катамаране — 500 ₽ с чел. за 30 минут
- Услуги фотографа — от 6000 ₽ за 1 час
- С вами будет один из гидов нашей команды
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 08:00 и 09:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|2565 ₽
|Пенсионный (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|3325 ₽
|Взрослый (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|3515 ₽
|Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|3040 ₽
|Пенсионный (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|3325 ₽
|Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|3515 ₽
|Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|4465 ₽
|Пенсионный (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|4750 ₽
|Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|4940 ₽