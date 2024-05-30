Экскурсии на Юпшарский каньон из Красной поляны

Найдено 7 экскурсий в категории «Юпшарский каньон» на Красной поляне, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
40 отзывов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29002 320 за человека
Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица, Новый Афон, Гагра
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Абхазии: озеро Рица, Юпшарский каньон, Новый Афон и заброшенные дворцы. Гибкий маршрут и дружеский подход
Начало: От отеля гостей
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
18 000 за всё до 6 чел.
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800017 100 за всё до 5 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Путешествие в Абхазию из Красной Поляны: природа и история
За один день увидите главные достопримечательности Абхазии: курортный город Гагры, озеро Рица, водопады и монастырь Симона Кананита
Начало: В Красной Поляне
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 000 за человека
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690 за всё до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Абхазия за один день: водопады, каньоны, монастыри и гастрономия
Абхазия удивит вас своими природными и культурными достопримечательностями. За один день вы увидите водопады, озера, пещеры и монастыри
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
2150019 350 за всё до 7 чел.
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии из Красной Поляны
Отправляйтесь в путешествие к главным достопримечательностям Абхазии. Увидите Рицу, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Новый Афон. Экскурсия на целый день
Начало: У Эстосадка
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Violetta
    30 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
  • А
    Аза
    26 мая 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Это была самая душевная экскурсия в моей жизни!!! Путешествовали компанией по Абхазии первый раз. Адгур показал нам потрясающие виды, и
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    рассказал много познавательного и увлекательного, о своем родном крае! Восхищены харизмой, стилем и эрудицией гида, получили массу эмоций за один день! Однозначно будем рекомендовать Адгура. Лучший гид!

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
  • М
    Марина
    6 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне. Вернулись уставшие, но счастливые👍
  • Е
    Евгений
    30 апреля 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах (старая и новая Гагры,
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    ущелья по дороге, о. Рица). Машина Тойота Альфард в очень хорошем состоянии, комфортная, 7 полноценных комфортных сидений. Оптимальный маршрут экскурсии- за счет отсутствия большого количества объектов (не было Нового Афона) экскурсия не утомительная при общей продолжительности экскурсии 9,5 часов (из Красной Поляны).

    Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах
  • Э
    Эльмира
    26 апреля 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
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    тот день! Очень хотелось посетить Абхазию! Предлагаю немного скорректировать название, потому что это дезинформация. Гид нас встречал на территории Абхазии, с той стороны Пешеходного таможенного пункта Россия-Псоу-Грузия (Абхазия). Мы самостоятельно добирались из п. Эстасадок. Благодарю гида, что заранее позвонил нам утром ранним и сообщил нюансы: в паспорте, где отмечены дети, должна быть ещё и печать паспортного стола. Для нас это критически ничего не изменило -печать за 1 час не появится, но мы были морально готовы, что нас развернут обратно. Как потом выяснилось, у нас оказался целый комплект всего того, что не подошло паспортному (таможенному) контролю: и печати нет, и фамилии разные (поди докажи, что это твой ребенок). Поездка была комфортабельная! Машина комфорт класса. Чистая, белая, без посторонних запахов! Водитель- гид был аккуратен на дорогах. Было много рассказов: медленно и ненавязчиво. Мы заранее попросили оставить наш тур без дегустации вина и сыра, только по красотам края. Но на дегустации чая побывали! Вкусно, ароматно))) К сожалению не помню имени гида:( Благодарю за интересную экскурсию, комфорт и заботливое отеческое отношение!!!! Мы останавливались и наслаждались видами и красотами, много фотографировали и было хорошо, без спешки! Спасибо за организацию тура!

  • Д
    Дарья
    12 апреля 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Приятный, интеллигентный гид. Отлично и комфортно провели день.
    Приятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гид
  • м
    маргарита
    19 марта 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    У нас был гид Алан. Интересный собеседник и хороший водитель. Не навязывает услуги дегустации, отвечает на все вопросы. Мое мнение
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    что за эти деньги можно и добавить Новоафонский монастырь и окрестности, но раз есть спрос то предложение актуально. Однозначно рекомендую к просмотру и путешествию. Нам понравилось все. И еще есть места по пути к озеру где пороги и камни со мхом в одной локации, смотрится сказочно, но я так и не решилась остановить машину. И еще думаю интересно было бы пройтись по висящим мостам которые предназначены для пешеходов, но мы также не остановились, это мое упущение, вам рекомендую остановится и пройтись. И еще кстати не остановились на водопаде девичьи слезы, но рассказ про него прослушали. Вообще очень емкая экскурсия, много чего узнали и честно даже устали, это почуствовалось уже в конце. Однозначно индивидуальная экскурсия намного лучше групповой.

  • М
    Марина
    17 января 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Это наша вторая поездка с друзьями в Абхазию. И думали, ну чем нас удивить…? Мы же уже основные достопримечательности видели…
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    но эта фантастическая природа влюбляет и поражает своей невероятной красотой! Экскурсовод Радж интересно и с огромной любовью рассказал нам о своей Родине, людях и достопримечательностях! Был внимателен к нашим пожеланиям и терпелив к нашим веселым и иногда шумным детям))) Обязательно приедем еще! И обязательно с экскурсией!

  • А
    Анастасия
    13 января 2024
    Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
    Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы, там ждали экскурсионные автобусы,
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    комфортабельные (на 20 чел.). Отдельное спасибо экскурсоводу Фатиме. Очень приятная, грамотная и, что не маловажно - абхазска. Изнутри, так сказать, знает историю своей страны, быт и традиции. Очень рекомендую🥰

    Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Юпшарский каньон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
  2. Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
  3. Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
  4. Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
  5. Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
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