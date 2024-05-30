1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
12 часов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29002 320₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица, Новый Афон, Гагра
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Абхазии: озеро Рица, Юпшарский каньон, Новый Афон и заброшенные дворцы. Гибкий маршрут и дружеский подход
Начало: От отеля гостей
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
18 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800017 100₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Путешествие в Абхазию из Красной Поляны: природа и история
За один день увидите главные достопримечательности Абхазии: курортный город Гагры, озеро Рица, водопады и монастырь Симона Кананита
Начало: В Красной Поляне
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Абхазия за один день: водопады, каньоны, монастыри и гастрономия
Абхазия удивит вас своими природными и культурными достопримечательностями. За один день вы увидите водопады, озера, пещеры и монастыри
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
2150019 350₽ за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии из Красной Поляны
Отправляйтесь в путешествие к главным достопримечательностям Абхазии. Увидите Рицу, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Новый Афон. Экскурсия на целый день
Начало: У Эстосадка
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVioletta30 мая 2024Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
- ААза26 мая 2024Это была самая душевная экскурсия в моей жизни!!! Путешествовали компанией по Абхазии первый раз. Адгур показал нам потрясающие виды, и
- ТТатьяна11 мая 2024Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
- ММарина6 мая 2024Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне. Вернулись уставшие, но счастливые👍
- ЕЕвгений30 апреля 2024Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах (старая и новая Гагры,
- ЭЭльмира26 апреля 2024Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
- ДДарья12 апреля 2024Приятный, интеллигентный гид. Отлично и комфортно провели день.
- ммаргарита19 марта 2024У нас был гид Алан. Интересный собеседник и хороший водитель. Не навязывает услуги дегустации, отвечает на все вопросы. Мое мнение
- ММарина17 января 2024Это наша вторая поездка с друзьями в Абхазию. И думали, ну чем нас удивить…? Мы же уже основные достопримечательности видели…
- ААнастасия13 января 2024Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы, там ждали экскурсионные автобусы,
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Юпшарский каньон»
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