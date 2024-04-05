Вечерние экскурсии Красной поляны

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» на Красной поляне, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
«Я предложу нетривиальные варианты активного отдыха, поделюсь местами для отдыха с детьми и вечерних прогулок»
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:30
от 3 000 за всё до 5 чел.
Вечерний треккинг и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Вечерний треккинг и закат в горах Красной поляны
Насладитесь вечерним треккингом и закатом в горах Красной Поляны. Индивидуальная экскурсия, адаптированная под ваш уровень подготовки
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
«Садимся в кабинку и поднимаемся на верхнюю станцию, откуда идём по тропам на одну из вершин или на склон горы в Кавказском заповеднике, чтобы встретить закат»
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:30
15 000 за всё до 6 чел.
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: ночёвка на Бзерпинском карнизе под звёздным небом
Погрузитесь в атмосферу гор и ночного неба на Бзерпинском карнизе. Вас ждёт треккинг, живописные виды и незабываемая ночь под звёздами
Начало: курорт Газпром
«Наполниться воздухом гор и просторов, запрокинуть голову и утонуть в необъятном ночном небе»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 20 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 апреля 2024
    Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Мы были первый раз в горах Сочи, экскурсовод Мария очень интересно и емко рассказала историю курорта, обозначила значимые места. Экскурсия
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    была в виде диалога, много шутили. Мария помогла подобрать развлечения под наши интересы, посоветовала кафе, рассказала как устроена система подъема в горы. 10 из 10!

  • К
    Кристина
    8 января 2024
    Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Нам очень понравилось. За чуть более, чем 1 час мы узнали и историю курорта, и рекомендации, куда сходить и что
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    посетить вне зависимости от того, какая погода. С нами была Евгения. Очень хотим сказать Жене огромное спасибо за эту прогулку, и пожелать добра и благополучия😍 С удовольствием будем готовы и сами ещё раз с вами прогуляться и 100% рекомендовать другим.

  • М
    Маргарита
    16 ноября 2023
    Вечерний треккинг и закат в горах
    С Максимом получилось сходить на несколько маршрутов. Рекомендую как профессионала. Во время путешествия происходит дружба. Так и в нашем случаем
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    получилось даже подружиться. У Максима есть опыт работы гида на восхождении к вершинам, а это характеризует его как специалиста готового реагировать в нестандартной ситуации. Не стоит забывать о том что выходя на маршрут в горах, важно помнить о безопасности. Много людей очень просто относятся к походам в горах, но мы например с Максимом спускались в экстремальной ситуации и он обеспечил профессиональное сопровождение. Более того человек очень идейный, а настроение так же важная компонента на прогулке 👍🏻

  • И
    Ирина
    16 сентября 2023
    Вечерний треккинг и закат в горах
    Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник (любитель моря, или гор,
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    любитель экстрима или спокойного отдыха - и стар, и млад - любой умеющий видеть и "слышать" настоящую красоту природы ❤️). Мы в восторге! Без оценок - ЛЮБОВЬ с первого взгляда! Гид (Максим) - без лишних слов, наш лучший выбор спутника в горах (счастливая случайность правильного выбора на Tripster). До новых встреч, Сочи 👐 В место влюбляют люди🔥

    Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественникЗакат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественникЗакат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественникЗакат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Вечерние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экспресс-прогулка по Красной Поляне
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  3. Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
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  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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