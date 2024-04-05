1 чел.
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Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
«Я предложу нетривиальные варианты активного отдыха, поделюсь местами для отдыха с детьми и вечерних прогулок»
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:30
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вечерний треккинг и закат в горах Красной поляны
Насладитесь вечерним треккингом и закатом в горах Красной Поляны. Индивидуальная экскурсия, адаптированная под ваш уровень подготовки
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
«Садимся в кабинку и поднимаемся на верхнюю станцию, откуда идём по тропам на одну из вершин или на склон горы в Кавказском заповеднике, чтобы встретить закат»
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: ночёвка на Бзерпинском карнизе под звёздным небом
Погрузитесь в атмосферу гор и ночного неба на Бзерпинском карнизе. Вас ждёт треккинг, живописные виды и незабываемая ночь под звёздами
Начало: курорт Газпром
«Наполниться воздухом гор и просторов, запрокинуть голову и утонуть в необъятном ночном небе»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 20 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 апреля 2024Мы были первый раз в горах Сочи, экскурсовод Мария очень интересно и емко рассказала историю курорта, обозначила значимые места. Экскурсия
- ККристина8 января 2024Нам очень понравилось. За чуть более, чем 1 час мы узнали и историю курорта, и рекомендации, куда сходить и что
- ММаргарита16 ноября 2023С Максимом получилось сходить на несколько маршрутов. Рекомендую как профессионала. Во время путешествия происходит дружба. Так и в нашем случаем
- ИИрина16 сентября 2023Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник (любитель моря, или гор,
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Вечерние»
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