Адыгея: вершина Физиабго, самый высокогорный монастырь России + термы
Путешествие в Адыгею обещает незабываемые впечатления: горы, монастырь и термальные источники. Идеально для всех возрастов и уровней выносливости
Этот насыщенный день в Адыгее подходит для всех, кто ищет приключения и отдых. Начинается с посещения святого источника в х. Гавердовском, затем путь лежит через пос. Победа, где открываются потрясающие виды на Кавказские горы. Посещение пос. Тульский и завершение дня в термальных источниках делают эту экскурсию незабываемой. После прогулки в горах, термы обеспечат полное расслабление и восстановление сил
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Отзывы и рейтинг
И
Ирина
4 апр 2025
Прежде всего мы посетили и увидели все то, что было заявлено в программе, и это произвело самое лучщее впечатление. Выражаю благодарность экскурсоводу Марии. Ее профессионализм и обширные знания не только о читать дальше
местах посещения, но и по краеведению и по широкому кругу вопросов нашей маленькой семейной группы, состоящей из бабушки, дедушки и двух внуков младшего школьного возраста, были очень полезны. Кроме того, Мария показала себя очень дружелюбной и готовой учесть специфику туристов, как пенсионного возраста, так и бодрых школьников. Что касается программы - она всеобъемлюща, и очень информационна, грамотно построено посещение сначала горного монастыря, а в завершении поездки - термального бассейна. Хочу обратить внимание туристов «золотого возраста» насчет горного монастыря - это вполне комфортная прогулка: сначала асфальтовая дорожка в лесу с небольшим уклоном, и далее подъем по широкой лестнице с перилами и с местами для отдыха - скамейками- после 15-20 ступенек. . в общем мне 79 и я справилась. Кроме того, Мария показала нам несколько местных любопытных локаций по ходу нашей поездки. Я рекомендую посетить эту экскурсию в сопровождении замечательного гида Марии.