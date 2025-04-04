Мои заказы

Адыгея: вершина Физиабго, самый высокогорный монастырь России + термы

Путешествие в Адыгею обещает незабываемые впечатления: горы, монастырь и термальные источники. Идеально для всех возрастов и уровней выносливости
Этот насыщенный день в Адыгее подходит для всех, кто ищет приключения и отдых. Начинается с посещения святого источника в х. Гавердовском, затем путь лежит через пос. Победа, где открываются потрясающие виды на Кавказские горы. Посещение пос. Тульский и завершение дня в термальных источниках делают эту экскурсию незабываемой. После прогулки в горах, термы обеспечат полное расслабление и восстановление сил
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Виды на Кавказские горы
  • 🏛️ Посещение высокогорного монастыря
  • 💧 Купание в термальных источниках
  • 🚌 Удобный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Святой источник
  • Высокогорный монастырь

Описание экскурсии

Путешествие по Кавказу

Приготовьтесь к увлекательному путешествию по живописным местам Кавказа, где вас ожидает множество удивительных открытий!

Святые источники

Первым пунктом на маршруте станет святой источник, расположенный в удивительном месте — х. Гавердовский. Здесь вы сможете насладиться чистейшей водой и атмосферой умиротворения.

Поселок Победа

Далее мы направимся в поселок Победа, также известный как Каменномостский. Этот уютный уголок природы заставит вас забыть о повседневной суете и насладиться спокойствием.

Великолепные виды

Не упустите возможность полюбоваться потрясающими видами на величественные горы Кавказа! Эти живописные пейзажи оставят незабываемые впечатления и станут отличным фоном для ваших фотографий.

Поселок Тульский

Следующим на нашем пути станет поселок Тульский. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу местной культуры и насладиться общением с гостеприимными жителями.

Термальные источники

Завершит наше путешествие уникальный опыт — термальные источники. Погружение в тепло минеральных вод подарит вам прекрасное ощущение расслабления и обновления.

Каждое из этих мест наполнено удивительной энергетикой и красотой природы. Не упустите шанс испытать все прелести Кавказа!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Краснодар, Сормовская 218
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

И
Ирина
4 апр 2025
Прежде всего мы посетили и увидели все то, что было заявлено в программе, и это произвело самое лучщее впечатление.
Выражаю благодарность экскурсоводу Марии. Ее профессионализм и обширные знания не только о
читать дальше

местах посещения, но и по краеведению и по
широкому кругу вопросов нашей маленькой семейной группы, состоящей из бабушки, дедушки и двух внуков младшего школьного возраста, были очень полезны. Кроме того, Мария показала себя очень дружелюбной и готовой учесть специфику туристов, как пенсионного возраста, так и бодрых школьников.
Что касается программы - она всеобъемлюща, и очень информационна, грамотно построено посещение сначала горного монастыря, а в завершении поездки - термального бассейна. Хочу обратить внимание туристов «золотого возраста» насчет горного монастыря - это вполне комфортная прогулка: сначала асфальтовая дорожка в лесу с небольшим уклоном, и далее подъем по широкой лестнице с перилами и с местами для отдыха - скамейками- после 15-20 ступенек. . в общем мне 79 и я справилась.
Кроме того, Мария показала нам несколько местных любопытных локаций по ходу нашей поездки.
Я рекомендую посетить эту экскурсию в сопровождении замечательного гида Марии.

Входит в следующие категории Краснодара

