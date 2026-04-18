1 отзыв оставили туристы

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тотчас.

Взирая из око́н на города картину И гида слушая доходчивый рассказ.

Про кубаноидов, бздыхов и понаехов!

Народ так делят злые языки На тех кто здесь живёт и кто приехал, Былой народов дружбы вопреки Услышали как позапрошлом веке Построил сам Суворов тут кордон, Чтоб защитить державу от набегов Вводя здесь рабство отвергающий закон!

Как с малярией бились здесь болотной, Что чуточку похожа на Ковид!

Про двадцать два для кирпичей завода, Что граду предавали классный вид О золотой здесь параллели мы узнали И вспомнили что Краснодарский край, Богатство чьё веками создавали Условьями напоминает рай.

Меж тем неспешно мы по городу катили, Деревья видели,что помнят крепостных!

Сиреною ГАИ автомобили Нас отгоняли от стоянки мест простых.

Виктория же время не теряя, О Краснодаре продолжала свой рассказ.

Про Шехтеля шедевры вспоминая, Театр зимний демонстрируя для нас Фонтан оригинальный показала, Что Пчелина руке принадлежит Про репинский шедевр нам рассказала Что на весь мир сегодня знаменит!

Казацкого послания пред нами Озвучен был весьма большой фрагмент Но правда гид наш все же временами Запикивала из письма момент Что значит "пить по скифски" мы узнали!

До цвета камня аметист вино!

Большую богадельню повидали Где император побывал давным давно.

Солдат войны двенадцатого года Что здесь лечились,Александр посетил И в благодарность от российского народа Сей госпиталь достойно наградил!

Виктория в доступных выраженьях О прошлом города рассказ свой повела, Про место, что молва без сожаленья Свинячьим хутором, когда то нарекла.

Мы про туземную дивизию узнали, Что "дикой", европейский звал народ.

Про горцев, что отлично воевали Страну спасая в трудный час невзгод!

Про то как в войске русском совмещали Крест православный и святой Коран Пословицу казацкую узнали Про то что хата все же не майдан.

Нас педагогов очень поразила История про то, как просто так Чтоб в классе воцарилась дисциплина С нагайкой лавку занимал казак С авто мы вышли у картинной галереи И вскоре опасаясь не успеть, К собору двинули стопы свои скорее Казацкий час, чтоб полноценно лицезреть.

В парадной красной форме полусотня, Взяв по команде шашки наголо, То перестраивалась под оркестр поочередно, То фланкировки проявляло мастерство И конницу нам довелось увидеть вскоре, И оркестрантов танец непростой, Когда при мощном музыки напоре Застыл в почётном карауле строй.

Наш экскурс памятник венчал Екатерине!

Признаться впечатленье произвел!

Он площади стоял посередине Микешин Михаил его возвел!

Разрушен монумент был и поставлен снова В году всего две тысячи шестом Истории казачества основу Несет он в основании своем!

Там имена казачьих атаманов, Что от набегов охраняли Русь Чепига был там, Билый, Головатый Всех их назвать сегодня не берусь Потемкин граф и музыканты по соседству, И пушки будут навека стоять!

Напоминаньем, как генералиссимус известный Сумел Архангельский фельдшанец основать.

Затем снимались мы на площади красиво, Экскурсию закончив под дождём Виктории огромное спасибо Мы с нетерпеньем новой встречи ждем!