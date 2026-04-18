1 отзыв оставили туристы

Во время экскурсии вы посетите знаменитый Городской сад, где начнется ваше знакомство с «золотой серединой» планеты.
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6 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Уникальные природные объекты
- 🏛 Исторические памятники
- 🚗 Комфортный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🌿 Ботанический сад
- 📚 Образовательный аспект
Что можно увидеть
- Памятник 45 параллели
- Памятник Ленину
- Памятник Шевченко
- Памятник Димитрову
- Кубанский государственный университет
- Памятник освободителям Краснодара
- Памятник Есенину
- Памятник пограничникам
Описание экскурсии
История Краснодара в «Городском саду»
У нового памятника 45 параллели начнется ваше знакомство с «золотой серединой» планеты, где удачно разместился наш город. В первом местном парке поговорим о подземных загадках, которые оставили древние племена и разные народы. Вы увидите красивое озеро с лебедями и утками — часть правого притока Кубани, реки Карасун. У местных старожилов — 700-летних дубов — вспомним о временах, когда они, молодые и могучие, «видели» Суворова, благодаря которому и был основан главный военный город Кубани. А у памятного знака на месте Архангельского фельдшанца продолжим разговор о полководце.
Памятники краевой столицы
На Ставропольской улице вы познакомитесь со многими достопримечательностями Краснодара: памятником Ленину, Шевченко и Димитрову, увидите Кубанский государственный университет и озера Карасуны. Не обойдем вниманием памятник освободителям Краснодара на въезде в парк Солнечный остров. Я расскажу о развлекательном комплексе, где находится зоопарк «Сафари-парк», планетарий, памятник Есенину и первый на Кубани памятный знак «45 параллель». А на улице Мачуги вы услышите о редком памятнике пограничникам разных эпох.
Первый Ботанический сад Кубани
На экскурсии по саду при Кубанском университете вы узнаете, как воплощается в жизнь первоначальное и главное назначение сада с момента основания — интродукция, изучение и показ интереснейших растений всех географических областей планеты. Оцените богатство коллекции, выросшее из 100 таксонов в 2500. И здесь же сможете поучаствовать в дегустации ароматного меда. А в заключение взглянете на современный Бородинский бульвар, где высадили множество лиственных и хвойных деревьев кустарников, многолетних и декоративных злаковых культур.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- В поездку с вами могут отправиться дети от 7 лет ростом выше 150 см.
- Дополнительно оплачивается экскурсия в Учебный ботанический сад Кубанского госуниверситета — 150 руб. /человека и дегустация меда — 150 руб. /человека
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Отзывы и рейтинг
Они прекрасно разобрались в обстановке, Нам изложив экскурсионный план.
Не торопясь, заполнили машину И тронулись по городу
Благодарю! Буду планировать следующую встречу с Вами!