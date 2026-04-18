1 отзыв оставили туристы

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Краснодар - город на «золотой параллели»

Загадки древних цивилизаций и современные парки Краснодара ждут вас в увлекательном путешествии
Краснодар, раскинувшийся на 45 параллели, предлагает погрузиться в атмосферу уникального сочетания истории и природы.

Во время экскурсии вы посетите знаменитый Городской сад, где начнется ваше знакомство с «золотой серединой» планеты.

Здесь вы
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узнаете о подземных тайнах, оставленных древними племенами, и о том, как благодаря Суворову зародился главный военный город Кубани.

Прогулка по Ставропольской улице раскроет перед вами множество достопримечательностей, включая памятники известным личностям и освободителям города.

А в Ботаническом саду Кубанского университета вы сможете оценить богатство растительного мира и принять участие в дегустации местного меда.

Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, а комфортное путешествие обеспечит включенный в стоимость транспорт.

Дети старше 7 лет также смогут присоединиться к этому увлекательному путешествию по южной столице России

4.7
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальные природные объекты
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🌿 Ботанический сад
  • 📚 Образовательный аспект
Краснодар - город на «золотой параллели»
Краснодар - город на «золотой параллели»
Краснодар - город на «золотой параллели»

Что можно увидеть

  • Памятник 45 параллели
  • Памятник Ленину
  • Памятник Шевченко
  • Памятник Димитрову
  • Кубанский государственный университет
  • Памятник освободителям Краснодара
  • Памятник Есенину
  • Памятник пограничникам

Описание экскурсии

История Краснодара в «Городском саду»

У нового памятника 45 параллели начнется ваше знакомство с «золотой серединой» планеты, где удачно разместился наш город. В первом местном парке поговорим о подземных загадках, которые оставили древние племена и разные народы. Вы увидите красивое озеро с лебедями и утками — часть правого притока Кубани, реки Карасун. У местных старожилов — 700-летних дубов — вспомним о временах, когда они, молодые и могучие, «видели» Суворова, благодаря которому и был основан главный военный город Кубани. А у памятного знака на месте Архангельского фельдшанца продолжим разговор о полководце.

Памятники краевой столицы

На Ставропольской улице вы познакомитесь со многими достопримечательностями Краснодара: памятником Ленину, Шевченко и Димитрову, увидите Кубанский государственный университет и озера Карасуны. Не обойдем вниманием памятник освободителям Краснодара на въезде в парк Солнечный остров. Я расскажу о развлекательном комплексе, где находится зоопарк «Сафари-парк», планетарий, памятник Есенину и первый на Кубани памятный знак «45 параллель». А на улице Мачуги вы услышите о редком памятнике пограничникам разных эпох.

Первый Ботанический сад Кубани

На экскурсии по саду при Кубанском университете вы узнаете, как воплощается в жизнь первоначальное и главное назначение сада с момента основания — интродукция, изучение и показ интереснейших растений всех географических областей планеты. Оцените богатство коллекции, выросшее из 100 таксонов в 2500. И здесь же сможете поучаствовать в дегустации ароматного меда. А в заключение взглянете на современный Бородинский бульвар, где высадили множество лиственных и хвойных деревьев кустарников, многолетних и декоративных злаковых культур.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • В поездку с вами могут отправиться дети от 7 лет ростом выше 150 см.
  • Дополнительно оплачивается экскурсия в Учебный ботанический сад Кубанского госуниверситета — 150 руб. /человека и дегустация меда — 150 руб. /человека

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Красная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1092 туристов
Я родилась и живу в Краснодарском крае. Для меня подготовка экскурсии начинается с желания поблагодарить тех, кто причастен к созданию или открытию для людей того или иного объекта. Только зная смыслы, историю, фактический материал, можно полюбить регион во всей его уникальной многогранности. Радость путешественников от знакомства с нашим городом и краем меня очень мотивирует! Здорово живёте, гости дорогие!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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С
С утра микроавтобус ждал нас на парковке В нем гид Виктория и наш шофёр Иван.
Они прекрасно разобрались в обстановке, Нам изложив экскурсионный план.
Не торопясь, заполнили машину И тронулись по городу
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тотчас.
Взирая из око́н на города картину И гида слушая доходчивый рассказ.
Про кубаноидов, бздыхов и понаехов!
Народ так делят злые языки На тех кто здесь живёт и кто приехал, Былой народов дружбы вопреки Услышали как позапрошлом веке Построил сам Суворов тут кордон, Чтоб защитить державу от набегов Вводя здесь рабство отвергающий закон!
Как с малярией бились здесь болотной, Что чуточку похожа на Ковид!
Про двадцать два для кирпичей завода, Что граду предавали классный вид О золотой здесь параллели мы узнали И вспомнили что Краснодарский край, Богатство чьё веками создавали Условьями напоминает рай.
Меж тем неспешно мы по городу катили, Деревья видели,что помнят крепостных!
Сиреною ГАИ автомобили Нас отгоняли от стоянки мест простых.
Виктория же время не теряя, О Краснодаре продолжала свой рассказ.
Про Шехтеля шедевры вспоминая, Театр зимний демонстрируя для нас Фонтан оригинальный показала, Что Пчелина руке принадлежит Про репинский шедевр нам рассказала Что на весь мир сегодня знаменит!
Казацкого послания пред нами Озвучен был весьма большой фрагмент Но правда гид наш все же временами Запикивала из письма момент Что значит "пить по скифски" мы узнали!
До цвета камня аметист вино!
Большую богадельню повидали Где император побывал давным давно.
Солдат войны двенадцатого года Что здесь лечились,Александр посетил И в благодарность от российского народа Сей госпиталь достойно наградил!
Виктория в доступных выраженьях О прошлом города рассказ свой повела, Про место, что молва без сожаленья Свинячьим хутором, когда то нарекла.
Мы про туземную дивизию узнали, Что "дикой", европейский звал народ.
Про горцев, что отлично воевали Страну спасая в трудный час невзгод!
Про то как в войске русском совмещали Крест православный и святой Коран Пословицу казацкую узнали Про то что хата все же не майдан.
Нас педагогов очень поразила История про то, как просто так Чтоб в классе воцарилась дисциплина С нагайкой лавку занимал казак С авто мы вышли у картинной галереи И вскоре опасаясь не успеть, К собору двинули стопы свои скорее Казацкий час, чтоб полноценно лицезреть.
В парадной красной форме полусотня, Взяв по команде шашки наголо, То перестраивалась под оркестр поочередно, То фланкировки проявляло мастерство И конницу нам довелось увидеть вскоре, И оркестрантов танец непростой, Когда при мощном музыки напоре Застыл в почётном карауле строй.
Наш экскурс памятник венчал Екатерине!
Признаться впечатленье произвел!
Он площади стоял посередине Микешин Михаил его возвел!
Разрушен монумент был и поставлен снова В году всего две тысячи шестом Истории казачества основу Несет он в основании своем!
Там имена казачьих атаманов, Что от набегов охраняли Русь Чепига был там, Билый, Головатый Всех их назвать сегодня не берусь Потемкин граф и музыканты по соседству, И пушки будут навека стоять!
Напоминаньем, как генералиссимус известный Сумел Архангельский фельдшанец основать.
Затем снимались мы на площади красиво, Экскурсию закончив под дождём Виктории огромное спасибо Мы с нетерпеньем новой встречи ждем!

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С
Все понравилось. Ньюансы:если мы хотим стоять на солнышке,согреваясь в январе,и смотря на памятник Екатерине Великой,не надо нас отправлять в тенек,заставлять рассматривать памятник-это же индивидуальная экскурсия,а также не надо заставлять нас петь песню,,ой ты не бойся…, нам это не хотелось совсем а вы это не заметили,не смотря на то,что мы это озвучили,и наше настроение и оценка упали.
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Л
Экскурсия содержательная, много интересной, даже эксклюзивной информации было рассказано гидом. С интересом узнали об истории казачества в Краснодарском крае, о памятниках и исторических зданиях Краснодара. Экскурсия проходила в комфортной обстановке. Экскурсовод - настоящий профессионал, способный увлечь и заинтересовать рассказом о достопримечательностях и исторических объектах. С удовольствием и пользой провели три часа!
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Т
Виктория, благодарю за познавательную экскурсию. Очень интересный рассказ о природе и истории Краснодара, Кубани, казачества. Я впервые в этих местах, но за трехчасовую обзорную экскурсию получила массу ярких впечатлений, После этого краткого, но увлекательного знакомства с Краснодарским краем хочется побывать в каждом его регионе и подробно узнать о нем!
Благодарю! Буду планировать следующую встречу с Вами!
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С
Огромное спасибо Виктории за познавательную экскурсию. Мы получили ответы на всё наши вопросы. Песню "Ойся, ты Ойся", которую мы пели в машине, мы не забудем никогда!
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Александр
Хорошая Экскурсия. Нам понравилось!
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