1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

История Краснодара в «Городском саду»

У нового памятника 45 параллели начнется ваше знакомство с «золотой серединой» планеты, где удачно разместился наш город 🏙️. В первом местном парке 🌳 поговорим о подземных загадках, которые оставили древние племена и разные народы. Вы увидите красивое 🤩 озеро с лебедями и утками — часть правого притока Кубани, реки Карасун. У местных старожилов — 700-летних дубов — вспомним о временах, когда они, молодые и могучие, «видели» Суворова, благодаря которому и был основан главный военный город Кубани. А у памятного знака на месте Архангельского фельдшанца продолжим разговор о полководце.

Памятники краевой столицы

На Ставропольской улице вы познакомитесь со многими достопримечательностями 🏛️ Краснодара: памятником Ленину, Шевченко и Димитрову, увидите Кубанский государственный университет и озера Карасуны. Не обойдем вниманием памятник освободителям Краснодара на въезде в парк Солнечный остров 🏝️. Я расскажу о развлекательном комплексе, где находится зоопарк «Сафари-парк», планетарий, памятник Есенину и первый на Кубани памятный знак «45 параллель». А на улице Мачуги вы услышите о редком памятнике пограничникам разных эпох.

Первый Ботанический сад Кубани

На экскурсии 🧭 по саду при Кубанском университете вы узнаете, как воплощается в жизнь первоначальное и главное назначение сада с момента основания — интродукция, изучение и показ интереснейших растений всех географических областей планеты. Оцените богатство коллекции, выросшее из 100 таксонов в 2500. И здесь же сможете поучаствовать в дегустации ароматного меда. А в заключение взглянете на современный Бородинский бульвар, где высадили множество лиственных и хвойных деревьев кустарников, многолетних и декоративных злаковых культур.

Организационные детали