1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Краснодар — город на «золотой параллели»

Посетить самые живописные уголки города и прикоснуться к магии особого географического положения

4
1 отзыв
Виктория
Виктория – Гид из Краснодара
Южная столица ⭐️ России разместилась на 45 параллели, или «золотой линии» Земли.

Считается, что именно на ней формируется самый благоприятный климат для людей, животных и растений.

В путешествии по краснодарским садам, дендропаркам и скверам вы найдете подтверждение этих слов.

А сопровождать вас будут рассказы о древней и современной истории 📖 города.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Краснодар — город на «золотой параллели»
Краснодар — город на «золотой параллели»

Что вас ожидает

История Краснодара в «Городском саду»
У нового памятника 45 параллели начнется ваше знакомство с «золотой серединой» планеты, где удачно разместился наш город 🏙️. В первом местном парке 🌳 поговорим о подземных загадках, которые оставили древние племена и разные народы. Вы увидите красивое 🤩 озеро с лебедями и утками — часть правого притока Кубани, реки Карасун. У местных старожилов — 700-летних дубов — вспомним о временах, когда они, молодые и могучие, «видели» Суворова, благодаря которому и был основан главный военный город Кубани. А у памятного знака на месте Архангельского фельдшанца продолжим разговор о полководце.

Памятники краевой столицы
На Ставропольской улице вы познакомитесь со многими достопримечательностями 🏛️ Краснодара: памятником Ленину, Шевченко и Димитрову, увидите Кубанский государственный университет и озера Карасуны. Не обойдем вниманием памятник освободителям Краснодара на въезде в парк Солнечный остров 🏝️. Я расскажу о развлекательном комплексе, где находится зоопарк «Сафари-парк», планетарий, памятник Есенину и первый на Кубани памятный знак «45 параллель». А на улице Мачуги вы услышите о редком памятнике пограничникам разных эпох.

Первый Ботанический сад Кубани
На экскурсии 🧭 по саду при Кубанском университете вы узнаете, как воплощается в жизнь первоначальное и главное назначение сада с момента основания — интродукция, изучение и показ интереснейших растений всех географических областей планеты. Оцените богатство коллекции, выросшее из 100 таксонов в 2500. И здесь же сможете поучаствовать в дегустации ароматного меда. А в заключение взглянете на современный Бородинский бульвар, где высадили множество лиственных и хвойных деревьев кустарников, многолетних и декоративных злаковых культур.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Дополнительно оплачивается экскурсия ⛳ в Учебный ботанический сад Кубанского госуниверситета — 150 руб. /человека и дегустация меда — 150 руб. /человека
Начало и место завершения
🚩 на Индустриальной улице
Краснодар — город на «золотой параллели»
Краснодар — город на «золотой параллели»
Краснодар — город на «золотой параллели»
Краснодар — город на «золотой параллели»
Краснодар — город на «золотой параллели»
Краснодар — город на «золотой параллели»
Краснодар — город на «золотой параллели»
Краснодар — город на «золотой параллели»
Краснодар — город на «золотой параллели»
Краснодар — город на «золотой параллели»
Краснодар — город на «золотой параллели»
Краснодар — город на «золотой параллели»
Краснодар — город на «золотой параллели»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Доброго времени всем! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в Краснодарском крае. Очень люблю свою малую родину и хочу знать о ней как можно больше. Общение с путешественниками меня здорово в этом мотивирует! С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и красотой наших земель.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

17 августа 2020
Экскурсия понравилась. Экскурсоводу спасибо! Единственное замечание к водителю ТС - хотелось бы чтобы вождение было более мягким и аккуратным, не смотря на загруженность дорог.

Виктория проводит ещё 2 экскурсии

Краснодарская Аврора
3 000
2 часа
Краснодарская Аврора
Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники
Краснодар на авто
5 000
2 часа
Краснодар на авто
История, география и главные места столицы Кубани на автомобильной экскурсии

Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Интересный Краснодар
скидка15%
1840
1 564
1.5 часа
Интересный Краснодар
48 отзывов
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Интересный Краснодар
1 500
1.5 часа
Интересный Краснодар
40 отзывов
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
900
2 часа
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
16 отзывов
Погрузиться в прошлое Краснодара на прогулке по историческим местам
Три эпохи Екатеринодара
900
2 часа
Три эпохи Екатеринодара
8 отзывов
Краснодар казачий и купеческий
820
1 час
Краснодар казачий и купеческий
7 отзывов
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани
Добро пожаловать в Краснодар!
3 000
2 часа
Добро пожаловать в Краснодар!
5 отзывов
История и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии