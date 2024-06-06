1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
«Я покажу вам один из первых домов, учебных заведений и храмов, необычные дворы и деревья, «двери-близнецы» и «Замок любви»»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
«Во время прогулки вы сможете увидеть:— Войсковой собор имени благоверного князя Александра Невского»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
«Среди верующих считается одним из сильнейших на Кавказе, а паломничество к нему привело к построению Свято-Успенского храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Разноцветный Краснодар
Увидеть столицу Кубани в красном, синем, зелёном, чёрном и белом цвете
«Увидим величественный Свято-Екатерининский кафедральный собор, именуемый Красным собором из-за цвета кирпичной кладки»
Завтра в 09:00
10 июня в 18:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
14 часов
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
«действующий Свято–Троицкий храм»
Расписание: по выходным и праздничным дням
20 июля в 07:00
24 авг в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
«Посетим храмы и монастырь в горах, познакомимся с монашеской жизнью, попробуем вкуснейший монастырский чай с пирожками и искупаемся в термальных источниках»
Расписание: Выходные и праздничные дни
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: в Екатерининском сквере
«Войсковой собор Александра Невского, где проходили торжественные церемонии казаков Екатеринодара»
3 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Очень интересная экскурсия, когда информация подается с необычного ракурса. Много новых, необычных фактов, о которых мы не знали до этой экскурсии.
- ИИрина2 июня 2024Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
- ММария20 мая 2024Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом другие места о которых
- ТТатьяна10 мая 2024Экскурсия в АДЫГЕЮ прекрасная, Гид Мария профессионал своего дела, коммуникабельна, доброжелательная, очень интересный собеседник, узнали много нового, посмотрели больше запланированного, всем рекомендуем, Мы в восторге, огромное спасибо.
- iirina30 апреля 2024Андрей провел невероятную экскурсию для нашей группы - с юмором, познавательно, с фотографиями, мы погрузились в историю от основания до
- ККристина30 апреля 2024Очень благодарна Анне за экскурсию и рекомендую ее от всей души! Я была в городе всего 9 часов: нужно было
- ООльга29 апреля 2024Было очень интересно узнать о истории возникновения и развития Краснодара. Узнали очень много нового.
- ЛЛюдмила29 апреля 2024Прекрасная прогулка по центру города со знатоком своего дела. Искреннее спасибо за прекрасную подачу материала Для все друзей включила в список must в Краснодаре
- ССветлана26 апреля 2024Благодарим Анну за увлекательное 1,5 часовое путешествие по центру Краснодара. Все прошло очень позитивно, познавательно и легко!!!! Маршрут - удобный, Гид - профессиональный, Город - цветущий! Компании Трипстер - успешного развития и благодарных туристов, всех благ!!!!
- ДДмитрий22 апреля 2024Здравствуйте. Экскурсия прошла на отлично. Появилась симпатия к городу и захотелось в него еще раз приехать на подольше) Гид- молодец, справилась со своим делом на отлично, очень профессионально.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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