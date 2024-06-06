Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Краснодара

Найдено 7 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Краснодаре, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интересный Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
122 отзыва
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
«Я покажу вам один из первых домов, учебных заведений и храмов, необычные дворы и деревья, «двери-близнецы» и «Замок любви»»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990 за человека
Добро пожаловать в Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
«Во время прогулки вы сможете увидеть:— Войсковой собор имени благоверного князя Александра Невского»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 750 за всё до 4 чел.
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
«Среди верующих считается одним из сильнейших на Кавказе, а паломничество к нему привело к построению Свято-Успенского храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 990 за всё до 3 чел.
Разноцветный Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Разноцветный Краснодар
Увидеть столицу Кубани в красном, синем, зелёном, чёрном и белом цвете
«Увидим величественный Свято-Екатерининский кафедральный собор, именуемый Красным собором из-за цвета кирпичной кладки»
Завтра в 09:00
10 июня в 18:00
7 000 за всё до 10 чел.
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
4 отзыва
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
«действующий Свято–Троицкий храм»
Расписание: по выходным и праздничным дням
20 июля в 07:00
24 авг в 07:00
2 800 за человека
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
«Посетим храмы и монастырь в горах, познакомимся с монашеской жизнью, попробуем вкуснейший монастырский чай с пирожками и искупаемся в термальных источниках»
Расписание: Выходные и праздничные дни
23 июня в 07:00
2 800 за человека
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: в Екатерининском сквере
«Войсковой собор Александра Невского, где проходили торжественные церемонии казаков Екатеринодара»
3 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Разноцветный Краснодар
    Очень интересная экскурсия, когда информация подается с необычного ракурса. Много новых, необычных фактов, о которых мы не знали до этой экскурсии.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Интересный Краснодар
    Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
    Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом другие места о которых
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    даже не подозревали!) Мария профессиональный гид и замечательный человек, уделила огромное внимание родителям, им было тяжело подниматься на гору Физиабго, поэтому после монастыря посетили парк Мишоко, чтоб родители насладились великолепными видами. Насладились видами реки Белой, делали остановки по дороге у красивых локаций (у моста 1906г, в поле с маками). Очень впечатлил музей Паноптикум! Поездка очень впечатлила, рекомендуем!)

    Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
    Экскурсия в АДЫГЕЮ прекрасная, Гид Мария профессионал своего дела, коммуникабельна, доброжелательная, очень интересный собеседник, узнали много нового, посмотрели больше запланированного, всем рекомендуем, Мы в восторге, огромное спасибо.
  • i
    irina
    30 апреля 2024
    Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
    Андрей провел невероятную экскурсию для нашей группы - с юмором, познавательно, с фотографиями, мы погрузились в историю от основания до
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    сегодняшних дней, посмотрели на архитектуру и город совершенно по-другому. История воспринимается с помощью Андрея не как что-что далекое, а как жизненные истории таких же людей как мы, только живших в другие времена. Удача встретить такого увлеченного историей, жизнью человека, готового делиться своей харизмой и знаниями!

  • К
    Кристина
    30 апреля 2024
    Интересный Краснодар
    Очень благодарна Анне за экскурсию и рекомендую ее от всей души! Я была в городе всего 9 часов: нужно было
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    и дела сделать и очень хотелось познакомиться с городом. Анна пошла мне навстречу и провела экскурсию в удобное для меня время. Рассказывала интересно, видно, что человек любит свой город и действительно много о нем знает. Теперь я тоже очень люблю Краснодар, восхищаюсь его меценатами и очень рада за жителей. Думаю, что приеду еще не раз, и обязательно обращусь к Анне за экскурсией для друзей и знакомых. Спасибо еще раз за интересно и познавательно проведенное время и за положительные эмоции, которые я получила в Краснодаре!

  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Добро пожаловать в Краснодар
    Было очень интересно узнать о истории возникновения и развития Краснодара. Узнали очень много нового.
  • Л
    Людмила
    29 апреля 2024
    Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
    Прекрасная прогулка по центру города со знатоком своего дела. Искреннее спасибо за прекрасную подачу материала Для все друзей включила в список must в Краснодаре
  • С
    Светлана
    26 апреля 2024
    Интересный Краснодар
    Благодарим Анну за увлекательное 1,5 часовое путешествие по центру Краснодара. Все прошло очень позитивно, познавательно и легко!!!! Маршрут - удобный, Гид - профессиональный, Город - цветущий! Компании Трипстер - успешного развития и благодарных туристов, всех благ!!!!
  • Д
    Дмитрий
    22 апреля 2024
    Добро пожаловать в Краснодар
    Здравствуйте. Экскурсия прошла на отлично. Появилась симпатия к городу и захотелось в него еще раз приехать на подольше) Гид- молодец, справилась со своим делом на отлично, очень профессионально.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
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